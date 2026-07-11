Лидер Ирана Моджтаба Хаменеи поклялся отомстить за смерть отца
© telegram ukr_2025_ru / Перейти в фотобанкСовет экспертов Ирана назначил сына погибшего аятоллы Али Хаменеи, Моджтабу Хаменеи, новым верховным лидером
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Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи заявил, что месть за гибель его отца Али Хаменеи и других жертв ударов США и Израиля будет обязательной. Об этом 11 июля сообщают СМИ
"Клянёмся отомстить преступным убийцам за вашу чистую пролитую кровь и кровь всех мучеников. Возмездие — требование нашего народа, оно обязательно будет исполнено", — говорится в письменном послании Хаменеи-младшего по случаю похорон.
По его словам, десятки миллионов человек приняли участие в траурных церемониях в Тегеране, Куме, Неджефе, Кербеле и Мешхеде.
Али Хаменеи погиб при ударах США и Израиля по Тегерану 28 февраля. Похороны состоялись лишь спустя четыре месяца — всё это время Иран находился под непрекращающимися обстрелами. Об этом – в материале В Иране завершилась церемония погребения бывшего верховного лидера Али Хаменеи
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