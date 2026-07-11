https://ukraina.ru/20260711/lider-irana-modzhtaba-khamenei-poklyalsya-otomstit-za-smert-ottsa-1081365270.html

Лидер Ирана Моджтаба Хаменеи поклялся отомстить за смерть отца

Лидер Ирана Моджтаба Хаменеи поклялся отомстить за смерть отца - 11.07.2026 Украина.ру

Лидер Ирана Моджтаба Хаменеи поклялся отомстить за смерть отца

Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи заявил, что месть за гибель его отца Али Хаменеи и других жертв ударов США и Израиля будет обязательной. Об этом 11 июля сообщают СМИ

2026-07-11T17:05

2026-07-11T17:05

2026-07-11T17:05

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"Клянёмся отомстить преступным убийцам за вашу чистую пролитую кровь и кровь всех мучеников. Возмездие — требование нашего народа, оно обязательно будет исполнено", — говорится в письменном послании Хаменеи-младшего по случаю похорон.По его словам, десятки миллионов человек приняли участие в траурных церемониях в Тегеране, Куме, Неджефе, Кербеле и Мешхеде. Али Хаменеи погиб при ударах США и Израиля по Тегерану 28 февраля. Похороны состоялись лишь спустя четыре месяца — всё это время Иран находился под непрекращающимися обстрелами. Об этом – в материале В Иране завершилась церемония погребения бывшего верховного лидера Али ХаменеиВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

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новости, сша, иран, израиль, али хаменеи, моджтаба хаменеи