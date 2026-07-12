Эффективность "Хорнетов" упала: Носков о том, как Россия обнуляет "супероружие" Украины - 12.07.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260712/effektivnost-khornetov-upala-noskov-o-tom-kak-rossiya-obnulyaet-superoruzhie-ukrainy-1081368755.html
Эффективность "Хорнетов" упала: Носков о том, как Россия обнуляет "супероружие" Украины
Эффективность "Хорнетов" упала: Носков о том, как Россия обнуляет "супероружие" Украины - 12.07.2026 Украина.ру
Эффективность "Хорнетов" упала: Носков о том, как Россия обнуляет "супероружие" Украины
Украинские дроны "Хорнет" потеряли эффективность — российская система борьбы с БПЛА стала многоуровневой. Бензовозы ездят под прикрытием, на дорогах противодроновые посты, а "Хорнеты" успешно сбивают из стрелкового оружия. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт и военный историк Владимир Носков
2026-07-12T04:45
2026-07-12T04:45
новости
украина
россия
украина.ру
главные новости
сво
новости сво россия
новости сво сейчас
дзен новости сво
новости сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/07/0b/1081368199_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0dcc85d682936161505d1c8090995aa9.jpg
Отвечая на вопрос о попытках ВСУ настроить "Хорнеты" на сверхнизкие высоты, Носков заявил, что эффективность вражеских дронов серьезно упала. "Эффективность тех же "Хорнетов" серьезно упала. Раньше эти дроны свободно могли бить по нашим болезненным точкам, то уже не секрет, что бензовозы ездят под прикрытием мобильных групп. На дорогах противодроновые посты расставлены. Несколько дней мы видим кадры сбития этих БПЛА", — пояснил эксперт.По словам спикера, комплекс мер подтверждает, что "Хорнет" перестал быть супероружием. "В общем, есть целый комплекс мероприятий, который подтверждает, что "Хорнет" побыл супероружием Украины очень недолго", — отметил Носков.Эксперт подчеркнул, что даже на высоте 2 метра украинские беспилотники будет проще сбивать из стрелкового оружия. "Тогда их будет проще сбивать из стрелкового оружия. Да, возникнут сложности с обнаружением, но для этого можно поднять радары повыше. В любом случае при наличии единой системы целеуказания это не станет колоссальной проблемой", — заключил собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Владимир Носков: Украина стоит на грани катастрофы, потому что у нее нет механизма воспроизводства армии" на сайте Украина.ру.О работе связистов на СВО, военном интернете, наградах и мотивации на фронте — в материале "Связист штурмовой роты Руслан Ренгис: У нас есть разнообразные аналоги "Старлинк" на сайте Украина.ру.
украина
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/07/0b/1081368199_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c4189eb8b2e6a050daa8f6aeb1d9fe4c.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, россия, украина.ру, главные новости, сво, новости сво россия, новости сво сейчас, дзен новости сво, новости сво, оружие, дроны, беспилотники, главное, бпла, война, война на украине, украина.ру дзен, дзен сво, ии (искусственный интеллект)
Новости, Украина, Россия, Украина.ру, Главные новости, СВО, новости СВО Россия, новости СВО сейчас, дзен новости СВО, новости СВО, оружие, дроны, беспилотники, главное, БПЛА, война, война на Украине, Украина.ру Дзен, дзен СВО, ИИ (искусственный интеллект)

Эффективность "Хорнетов" упала: Носков о том, как Россия обнуляет "супероружие" Украины

04:45 12.07.2026
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 12.07.2026
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Украинские дроны "Хорнет" потеряли эффективность — российская система борьбы с БПЛА стала многоуровневой. Бензовозы ездят под прикрытием, на дорогах противодроновые посты, а "Хорнеты" успешно сбивают из стрелкового оружия. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт и военный историк Владимир Носков
Отвечая на вопрос о попытках ВСУ настроить "Хорнеты" на сверхнизкие высоты, Носков заявил, что эффективность вражеских дронов серьезно упала.
"Эффективность тех же "Хорнетов" серьезно упала. Раньше эти дроны свободно могли бить по нашим болезненным точкам, то уже не секрет, что бензовозы ездят под прикрытием мобильных групп. На дорогах противодроновые посты расставлены. Несколько дней мы видим кадры сбития этих БПЛА", — пояснил эксперт.
По словам спикера, комплекс мер подтверждает, что "Хорнет" перестал быть супероружием. "В общем, есть целый комплекс мероприятий, который подтверждает, что "Хорнет" побыл супероружием Украины очень недолго", — отметил Носков.
Эксперт подчеркнул, что даже на высоте 2 метра украинские беспилотники будет проще сбивать из стрелкового оружия. "Тогда их будет проще сбивать из стрелкового оружия. Да, возникнут сложности с обнаружением, но для этого можно поднять радары повыше. В любом случае при наличии единой системы целеуказания это не станет колоссальной проблемой", — заключил собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Владимир Носков: Украина стоит на грани катастрофы, потому что у нее нет механизма воспроизводства армии" на сайте Украина.ру.
О работе связистов на СВО, военном интернете, наградах и мотивации на фронте — в материале "Связист штурмовой роты Руслан Ренгис: У нас есть разнообразные аналоги "Старлинк" на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинаРоссияУкраина.руГлавные новостиСВОновости СВО Россияновости СВО сейчасдзен новости СВОновости СВОоружиедроныбеспилотникиглавноеБПЛАвойнавойна на УкраинеУкраина.ру Дзендзен СВОИИ (искусственный интеллект)
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
05:30"Украина не справится — в ход пойдет Прибалтика": Леонков о запасном плане НАТО
05:15"Богдана" не спасет ВСУ: Украина не может справится с "зоопарком" в артиллерии — Носков
05:00"Ситуация предкритическая": Леонков объяснил, почему СВО превратилась в "настоящую войну"
04:45Эффективность "Хорнетов" упала: Носков о том, как Россия обнуляет "супероружие" Украины
04:30"Удары по Украине должны принести результат": Леонков о следующем шаге эскалации
20:10"Сегодня я там, где меня ценят": украинская биатлонистка переехала в Россию и стала тренером
19:16Le Monde: Россия изменила тактику воздушных атак, украинская ПВО перестала справляться
18:42"Этот флаг мы не хотим видеть": Навроцкий потребовал запретить бандеровскую символику в Польше
18:22Комбриг 155-й бригады ВСУ, подозреваемый в убийствах, подался в бега
18:02Польша помнит: по всей стране проходят акции памяти жертв геноцида на Волыни
17:34Латвийского кинокритика вызвали в спецслужбу из-за ироничной рецензии на украинский фильм
17:30Зеленский настаивает, США отлынивают, комбриг в бегах. Итоги 11 июля
17:05Лидер Ирана Моджтаба Хаменеи поклялся отомстить за смерть отца
16:59Топливо свободно продают в Крыму на 99 АЗС
16:07Украинские АЗС могут исчезнуть: новости к этому часу
16:00О народе, не знающем прошлого и лишённом будущего. Размышления в годовщину начала "Волынской резни"
15:12В Польше сравнили героизацию УПА* с прославлением Гитлера
14:49Экс-помощник главы Пентагона заявил, что Украина не получит ракеты Patriot в ближайшие годы
14:31"Сравнить можно только с атомной бомбой": Стешин предупредил об угрозе дронов с ИИ
14:10Тревога в Киеве уже после прилёта: ВС РФ сократили подлётное время ракет до трёх минут
Лента новостейМолния