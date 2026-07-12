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Эффективность "Хорнетов" упала: Носков о том, как Россия обнуляет "супероружие" Украины

Эффективность "Хорнетов" упала: Носков о том, как Россия обнуляет "супероружие" Украины - 12.07.2026 Украина.ру

Эффективность "Хорнетов" упала: Носков о том, как Россия обнуляет "супероружие" Украины

Украинские дроны "Хорнет" потеряли эффективность — российская система борьбы с БПЛА стала многоуровневой. Бензовозы ездят под прикрытием, на дорогах противодроновые посты, а "Хорнеты" успешно сбивают из стрелкового оружия. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт и военный историк Владимир Носков

2026-07-12T04:45

2026-07-12T04:45

2026-07-12T04:45

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Отвечая на вопрос о попытках ВСУ настроить "Хорнеты" на сверхнизкие высоты, Носков заявил, что эффективность вражеских дронов серьезно упала. "Эффективность тех же "Хорнетов" серьезно упала. Раньше эти дроны свободно могли бить по нашим болезненным точкам, то уже не секрет, что бензовозы ездят под прикрытием мобильных групп. На дорогах противодроновые посты расставлены. Несколько дней мы видим кадры сбития этих БПЛА", — пояснил эксперт.По словам спикера, комплекс мер подтверждает, что "Хорнет" перестал быть супероружием. "В общем, есть целый комплекс мероприятий, который подтверждает, что "Хорнет" побыл супероружием Украины очень недолго", — отметил Носков.Эксперт подчеркнул, что даже на высоте 2 метра украинские беспилотники будет проще сбивать из стрелкового оружия. "Тогда их будет проще сбивать из стрелкового оружия. Да, возникнут сложности с обнаружением, но для этого можно поднять радары повыше. В любом случае при наличии единой системы целеуказания это не станет колоссальной проблемой", — заключил собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Владимир Носков: Украина стоит на грани катастрофы, потому что у нее нет механизма воспроизводства армии" на сайте Украина.ру.О работе связистов на СВО, военном интернете, наградах и мотивации на фронте — в материале "Связист штурмовой роты Руслан Ренгис: У нас есть разнообразные аналоги "Старлинк" на сайте Украина.ру.

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