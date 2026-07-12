"Богдана" не спасет ВСУ: Украина не может справится с "зоопарком" в артиллерии — Носков - 12.07.2026 Украина.ру
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"Богдана" не спасет ВСУ: Украина не может справится с "зоопарком" в артиллерии — Носков
"Богдана" не спасет ВСУ: Украина не может справится с "зоопарком" в артиллерии — Носков - 12.07.2026 Украина.ру
"Богдана" не спасет ВСУ: Украина не может справится с "зоопарком" в артиллерии — Носков
Украине не удастся унифицировать артиллерию — для этого нужна многолетняя передышка, которую Россия не даст. Производство САУ "Богдана" лишь позволяет держаться ВСУ на плаву, но износ советских систем и натовских орудий колоссален. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт и военный историк Владимир Носков
2026-07-12T05:15
2026-07-12T05:15
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Отвечая на вопрос о попытках ВСУ избавиться от "зоопарка" в артиллерии за счет систем "Богдана", Носков заявил, что привести парк артиллерии к единообразию можно только при прекращении боев на несколько лет. "Это было бы возможно, если бы боевые действия прекратились по линии соприкосновения. Если бы ВСУ получили бы передышку на несколько лет, им бы удалось привести свой артиллерийский парк в более-менее единообразное состояние", — пояснил эксперт.По словам спикера, Россия не даст Украине такой передышки. "А нам это зачем? И кто им это даст? Российское руководство по этому поводу высказывается однозначно: "Нет. Вторых Минских соглашения нам не надо", — отметил Носков.Эксперт подчеркнул, что производство нескольких десятков "Богдан" в месяц позволяет ВСУ держаться на плаву, но не решает проблему колоссального износа советских систем. "Износ ранее поставленных натовских М-777, FH70 и "Цезарей" также имеет место. Зато у нас превосходство по артиллерии при всех нюансах сохраняется с 2022 года", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Владимир Носков: Украина стоит на грани катастрофы, потому что у нее нет механизма воспроизводства армии" на сайте Украина.ру.О работе связистов на СВО, военном интернете, наградах и мотивации на фронте — в материале "Связист штурмовой роты Руслан Ренгис: У нас есть разнообразные аналоги "Старлинк" на сайте Украина.ру.
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Новости, Украина, Россия, Главные новости, главное, артиллерия, СВО, сводка СВО, прогнозы СВО, новости СВО сейчас, дзен новости СВО, новости СВО, Спецоперация, САУ, оружие, вооружения, Украина.ру Дзен, дзен СВО, ИИ (искусственный интеллект)

"Богдана" не спасет ВСУ: Украина не может справится с "зоопарком" в артиллерии — Носков

05:15 12.07.2026
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкОсвобожденные села в Курской области
Освобожденные села в Курской области - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Украине не удастся унифицировать артиллерию — для этого нужна многолетняя передышка, которую Россия не даст. Производство САУ "Богдана" лишь позволяет держаться ВСУ на плаву, но износ советских систем и натовских орудий колоссален. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт и военный историк Владимир Носков
Отвечая на вопрос о попытках ВСУ избавиться от "зоопарка" в артиллерии за счет систем "Богдана", Носков заявил, что привести парк артиллерии к единообразию можно только при прекращении боев на несколько лет.
"Это было бы возможно, если бы боевые действия прекратились по линии соприкосновения. Если бы ВСУ получили бы передышку на несколько лет, им бы удалось привести свой артиллерийский парк в более-менее единообразное состояние", — пояснил эксперт.
По словам спикера, Россия не даст Украине такой передышки. "А нам это зачем? И кто им это даст? Российское руководство по этому поводу высказывается однозначно: "Нет. Вторых Минских соглашения нам не надо", — отметил Носков.
Эксперт подчеркнул, что производство нескольких десятков "Богдан" в месяц позволяет ВСУ держаться на плаву, но не решает проблему колоссального износа советских систем.
"Износ ранее поставленных натовских М-777, FH70 и "Цезарей" также имеет место. Зато у нас превосходство по артиллерии при всех нюансах сохраняется с 2022 года", — подытожил собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Владимир Носков: Украина стоит на грани катастрофы, потому что у нее нет механизма воспроизводства армии" на сайте Украина.ру.
О работе связистов на СВО, военном интернете, наградах и мотивации на фронте — в материале "Связист штурмовой роты Руслан Ренгис: У нас есть разнообразные аналоги "Старлинк" на сайте Украина.ру.
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05:15"Богдана" не спасет ВСУ: Украина не может справится с "зоопарком" в артиллерии — Носков
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