Лицензия на Patriot для Киева и удар по Ирану: Вайнер про символические жесты Трампа - 11.07.2026 Украина.ру
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Лицензия на Patriot для Киева и удар по Ирану: Вайнер про символические жесты Трампа
Лицензия на Patriot для Киева и удар по Ирану: Вайнер про символические жесты Трампа - 11.07.2026 Украина.ру
Лицензия на Patriot для Киева и удар по Ирану: Вайнер про символические жесты Трампа
Заявление Трампа о лицензии на Patriot — символический жест, обусловленный выборами в Конгресс и высоким рейтингом Зеленского в США. Удар по Ирану стал "толстым намеком" для Европы о консолидации вокруг Вашингтона. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, американист Грег Вайнер
2026-07-11T04:45
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Саммит НАТО в Анкаре (7–8 июля) завершился принятием декларации, в которой Россия названа "долгосрочной угрозой" евроатлантической безопасности. Альянс подтвердил выделение Украине 70 млрд евро военной помощи в 2026 году, обязавшись сохранить как минимум аналогичный уровень финансирования и в 2027 году.Вайнер отметил, что заявление президента США Дональда Трампа о лицензии на Patriot — очень символичный жест. "Во-первых, у него впереди выборы в Конгресс, которые пройдут 3 ноября. Во-вторых, Украина и лично [Владимир] Зеленский до сих пор имеют в американском обществе рейтинг одобрения около 60%. Для Трампа это критически важно", — пояснил американист.По словам эксперта, удар по Ирану стал "толстым намеком на тонкие обстоятельства" для всей Европы. "Ребята, консолидируйтесь вокруг главного шефа (меня, Трампа)", — описал Вайнер логику президента США.Он также обратил внимание на ситуацию с Испанией, которую Трамп показательно "наказал". "Он дал поручение Минфину США по сути перекрыть торговлю с этой страной за то, что она не пустила американские самолеты в свое воздушное пространство во время операции против Ирана", — добавил эксперт."Это был "толстый намек на тонкие обстоятельства" для всей Европы", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Грег Вайнер о саммите НАТО: Трамп переводит войну на Украине в режим вечного двигателя для своего ВПК" на сайте Украина.ру.Про решение Трампа дать лицензию Украине на производство Patriot и другие итоги саммита в Анкаре — в материале "Андрей Сидоров: Трамп внес хаос в ряды единого Запада, но при этом перезапустил военную машину Европы" на сайте Украина.ру.
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Новости, США, Украина, Иран, Дональд Трамп, Украина.ру, НАТО, Главные новости, главное, Анкара, Владимир Зеленский, Испания, Ближний Восток, война, война на Украине, Мир без границ, аналитики, Аналитика, Украина аналитика, аналитика событий на Украине

Лицензия на Patriot для Киева и удар по Ирану: Вайнер про символические жесты Трампа

04:45 11.07.2026
 
© REUTERS / Jonathan Ernst
- РИА Новости, 1920, 11.07.2026
© REUTERS / Jonathan Ernst
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Заявление Трампа о лицензии на Patriot — символический жест, обусловленный выборами в Конгресс и высоким рейтингом Зеленского в США. Удар по Ирану стал "толстым намеком" для Европы о консолидации вокруг Вашингтона. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, американист Грег Вайнер
Саммит НАТО в Анкаре (7–8 июля) завершился принятием декларации, в которой Россия названа "долгосрочной угрозой" евроатлантической безопасности. Альянс подтвердил выделение Украине 70 млрд евро военной помощи в 2026 году, обязавшись сохранить как минимум аналогичный уровень финансирования и в 2027 году.
Вайнер отметил, что заявление президента США Дональда Трампа о лицензии на Patriot — очень символичный жест. "Во-первых, у него впереди выборы в Конгресс, которые пройдут 3 ноября. Во-вторых, Украина и лично [Владимир] Зеленский до сих пор имеют в американском обществе рейтинг одобрения около 60%. Для Трампа это критически важно", — пояснил американист.
По словам эксперта, удар по Ирану стал "толстым намеком на тонкие обстоятельства" для всей Европы. "Ребята, консолидируйтесь вокруг главного шефа (меня, Трампа)", — описал Вайнер логику президента США.
Он также обратил внимание на ситуацию с Испанией, которую Трамп показательно "наказал". "Он дал поручение Минфину США по сути перекрыть торговлю с этой страной за то, что она не пустила американские самолеты в свое воздушное пространство во время операции против Ирана", — добавил эксперт.
"Это был "толстый намек на тонкие обстоятельства" для всей Европы", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Грег Вайнер о саммите НАТО: Трамп переводит войну на Украине в режим вечного двигателя для своего ВПК" на сайте Украина.ру.
Про решение Трампа дать лицензию Украине на производство Patriot и другие итоги саммита в Анкаре — в материале "Андрей Сидоров: Трамп внес хаос в ряды единого Запада, но при этом перезапустил военную машину Европы" на сайте Украина.ру.
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