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Лицензия на Patriot для Киева и удар по Ирану: Вайнер про символические жесты Трампа

Лицензия на Patriot для Киева и удар по Ирану: Вайнер про символические жесты Трампа - 11.07.2026 Украина.ру

Лицензия на Patriot для Киева и удар по Ирану: Вайнер про символические жесты Трампа

Заявление Трампа о лицензии на Patriot — символический жест, обусловленный выборами в Конгресс и высоким рейтингом Зеленского в США. Удар по Ирану стал "толстым намеком" для Европы о консолидации вокруг Вашингтона. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, американист Грег Вайнер

2026-07-11T04:45

2026-07-11T04:45

2026-07-11T04:45

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Саммит НАТО в Анкаре (7–8 июля) завершился принятием декларации, в которой Россия названа "долгосрочной угрозой" евроатлантической безопасности. Альянс подтвердил выделение Украине 70 млрд евро военной помощи в 2026 году, обязавшись сохранить как минимум аналогичный уровень финансирования и в 2027 году.Вайнер отметил, что заявление президента США Дональда Трампа о лицензии на Patriot — очень символичный жест. "Во-первых, у него впереди выборы в Конгресс, которые пройдут 3 ноября. Во-вторых, Украина и лично [Владимир] Зеленский до сих пор имеют в американском обществе рейтинг одобрения около 60%. Для Трампа это критически важно", — пояснил американист.По словам эксперта, удар по Ирану стал "толстым намеком на тонкие обстоятельства" для всей Европы. "Ребята, консолидируйтесь вокруг главного шефа (меня, Трампа)", — описал Вайнер логику президента США.Он также обратил внимание на ситуацию с Испанией, которую Трамп показательно "наказал". "Он дал поручение Минфину США по сути перекрыть торговлю с этой страной за то, что она не пустила американские самолеты в свое воздушное пространство во время операции против Ирана", — добавил эксперт."Это был "толстый намек на тонкие обстоятельства" для всей Европы", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Грег Вайнер о саммите НАТО: Трамп переводит войну на Украине в режим вечного двигателя для своего ВПК" на сайте Украина.ру.Про решение Трампа дать лицензию Украине на производство Patriot и другие итоги саммита в Анкаре — в материале "Андрей Сидоров: Трамп внес хаос в ряды единого Запада, но при этом перезапустил военную машину Европы" на сайте Украина.ру.

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