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Росавиация из-за угрозы БПЛА закрыла для полётов уже четыре аэропорта

Росавиация из-за угрозы БПЛА закрыла для полётов уже четыре аэропорта - 09.07.2026 Украина.ру

Росавиация из-за угрозы БПЛА закрыла для полётов уже четыре аэропорта

Временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Калуги, Пскова, Череповца и Ярославля на фоне объявления в регионах опасности по украинским БПЛА. Об этом Росавиация в ночь на 9 июля сообщает в своём телеграм-канале

2026-07-09T03:24

2026-07-09T03:24

2026-07-09T03:58

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"Аэропорт Калуга (Грабцево)... Аэропорт Псков... Аэропорты Череповец, Ярославль (Туношна). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", — говорится в сообщениях ведомства от 0:33 мск, 1:20 мск и 1:59 мск.В Калужской, Псковской, Вологодской и Ярославской областях была объявлена опасность по БПЛА.Ранее сообщалось, что атака ВСУ на энергообъекты в Запорожской области привела к отключению электроснабжения в значительной части населённых пунктов.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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украина.ру, новости, росавиация, псков, череповец, ярославль, калужская область, угроза, бпла, всу, вооруженные силы украины, беспилотники