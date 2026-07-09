Росавиация из-за угрозы БПЛА закрыла для полётов уже четыре аэропорта - 09.07.2026 Украина.ру
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Росавиация из-за угрозы БПЛА закрыла для полётов уже четыре аэропорта
Росавиация из-за угрозы БПЛА закрыла для полётов уже четыре аэропорта - 09.07.2026 Украина.ру
Росавиация из-за угрозы БПЛА закрыла для полётов уже четыре аэропорта
Временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Калуги, Пскова, Череповца и Ярославля на фоне объявления в регионах опасности по украинским БПЛА. Об этом Росавиация в ночь на 9 июля сообщает в своём телеграм-канале
2026-07-09T03:24
2026-07-09T03:58
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новости
росавиация
псков
череповец
ярославль
калужская область
угроза
бпла
всу
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"Аэропорт Калуга (Грабцево)... Аэропорт Псков... Аэропорты Череповец, Ярославль (Туношна). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", — говорится в сообщениях ведомства от 0:33 мск, 1:20 мск и 1:59 мск.В Калужской, Псковской, Вологодской и Ярославской областях была объявлена опасность по БПЛА.Ранее сообщалось, что атака ВСУ на энергообъекты в Запорожской области привела к отключению электроснабжения в значительной части населённых пунктов.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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украина.ру, новости, росавиация, псков, череповец, ярославль, калужская область, угроза, бпла, всу, вооруженные силы украины, беспилотники
Украина.ру, Новости, Росавиация, Псков, Череповец, Ярославль, Калужская область, угроза, БПЛА, ВСУ, Вооруженные силы Украины, беспилотники

Росавиация из-за угрозы БПЛА закрыла для полётов уже четыре аэропорта

03:24 09.07.2026 (обновлено: 03:58 09.07.2026)
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкАэропорты Москвы и Московской области
Аэропорты Москвы и Московской области - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© РИА Новости . Максим Блинов
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Временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Калуги, Пскова, Череповца и Ярославля на фоне объявления в регионах опасности по украинским БПЛА. Об этом Росавиация в ночь на 9 июля сообщает в своём телеграм-канале
"Аэропорт Калуга (Грабцево)... Аэропорт Псков... Аэропорты Череповец, Ярославль (Туношна). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", — говорится в сообщениях ведомства от 0:33 мск, 1:20 мск и 1:59 мск.
В Калужской, Псковской, Вологодской и Ярославской областях была объявлена опасность по БПЛА.
Ранее сообщалось, что атака ВСУ на энергообъекты в Запорожской области привела к отключению электроснабжения в значительной части населённых пунктов.
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