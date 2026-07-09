Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу - 09.07.2026 Украина.ру
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Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу - 09.07.2026 Украина.ру
Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
Ракетную опасность и "красный уровень" по БПЛА объявили в ряде регионов России в связи с угрозой украинских ударов. Сводку на 6:00 мск 9 июля опубликовал телеграм-канал Украина.ру
2026-07-09T06:22
2026-07-09T06:22
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Воздушная (авиационная, ракетная, бомбовая) опасность вечером 8 июля и в ночь на 9 июля объявлялась в Ростовской, Курской областях.Тревога по БПЛА ("красный уровень" опасности по БПЛА) объявлялась в Крыму, в Ростовской, Калужской, Липецкой, Смоленской, Воронежской, Запорожской, Брянской областях, в ДНР и ЛНР."Жёлтый уровень" опасности по БПЛА был объявлен в Краснодарском крае, в Ленинградской, Ярославской, Вологодской, Новгородской, Псковской, Астраханской, Саратовской, Тамбовской, Пензенской, Волгоградской, Белгородской, Курской областях, в Ставропольском крае.Тревога по БПЛА была объявлена в районе Крымского моста.Во многих регионах объявлялась опасность по реактивным БПЛА.Росавиация из-за угрозы БПЛА в ночь на 9 июля вводила временные ограничения на полёты в аэропортах Калуги (0:33 мск), Пскова (1:20 мск), Череповца и Ярославля (1:59 мск).К этому часу сняты ранее объявленные ограничения на полёты в аэропорту Калуги и Пскова.Ранее сообщалось, что Росавиация из-за угрозы БПЛА закрыла для полётов уже четыре аэропорта.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу

06:22 09.07.2026
 
© РИА НовостиВоеннослужащие в центре управления зенитным ракетным комплексом "Бук-МЗ" Вооруженных сил России
Военнослужащие в центре управления зенитным ракетным комплексом Бук-МЗ Вооруженных сил России - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© РИА Новости
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Ракетную опасность и "красный уровень" по БПЛА объявили в ряде регионов России в связи с угрозой украинских ударов. Сводку на 6:00 мск 9 июля опубликовал телеграм-канал Украина.ру
Воздушная (авиационная, ракетная, бомбовая) опасность вечером 8 июля и в ночь на 9 июля объявлялась в Ростовской, Курской областях.
Тревога по БПЛА ("красный уровень" опасности по БПЛА) объявлялась в Крыму, в Ростовской, Калужской, Липецкой, Смоленской, Воронежской, Запорожской, Брянской областях, в ДНР и ЛНР.
"Жёлтый уровень" опасности по БПЛА был объявлен в Краснодарском крае, в Ленинградской, Ярославской, Вологодской, Новгородской, Псковской, Астраханской, Саратовской, Тамбовской, Пензенской, Волгоградской, Белгородской, Курской областях, в Ставропольском крае.
Тревога по БПЛА была объявлена в районе Крымского моста.
Во многих регионах объявлялась опасность по реактивным БПЛА.
Росавиация из-за угрозы БПЛА в ночь на 9 июля вводила временные ограничения на полёты в аэропортах Калуги (0:33 мск), Пскова (1:20 мск), Череповца и Ярославля (1:59 мск).
К этому часу сняты ранее объявленные ограничения на полёты в аэропорту Калуги и Пскова.
Ранее сообщалось, что Росавиация из-за угрозы БПЛА закрыла для полётов уже четыре аэропорта.
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