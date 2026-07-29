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Главкомы НАТО и ВСУ обсудили победу над Россией

Главкомы НАТО и ВСУ обсудили победу над Россией - 29.07.2026 Украина.ру

Главкомы НАТО и ВСУ обсудили победу над Россией

Пути к победе обсудили по телефону американский генерал Алексус Гринкевич с украинским генералом Михаилом Драпатым. Об этом последний рассказал подписчикам своего аккаунта в соцсети 29 июля

2026-07-29T14:34

2026-07-29T14:34

2026-07-29T14:34

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Командующий Европейским командованием вооружённых сил США и верховный главнокомандующий ОВС НАТО в Европе Алексус Гринкевич и на днях назначенный главкомом ВСУ Михаил Драпатый провели первый такой разговор после кадровых перестановок в Киеве."Очертил свое видение украинской победы и возможностей, которые помогут ее одержать, - поведал Драпатый. - На нынешнем этапе войны должны усилить операции в разных доменах, не допускать инфильтрацию противника в полосах нашей обороны, масштабировать дальнее и среднее огневое поражение по врагу. Отметил необходимость дальнейшего развития армейских корпусов и увеличения их автономии". Драпатый сообщил также о работе над повышением смертности среди военнослужащих России и снижением её экономической мощи."Применяем для этого асимметричные подходы и украинские технологии", - заметил при этом главком ВСУ. Он поблагодарил Гринкевича за его личные усилия по обеспечению защитников режима Зеленского дополнительными средствами противовоздушной обороны, а также президента США Дональда Трампа и военного министра США Пита Хегсета за военную помощь ВСУ в рамках программы PURL. По этой программе, напомнил Драпатый, "европейские страны закупают необходимое военное оборудование, в частности ракеты-перехватчики для систем Patriot, которые Украина продолжает получать".Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Пожизненное для Дурова, провалы ВСУ, заработок на горе украинцев. Хроника событий на 13:00 29 июляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, россия, нато, вооруженные силы украины, михаил драпатый, владимир зеленский, дональд трамп, украина, сша, военная помощь украине, пво, зрк patriot