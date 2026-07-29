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Главкомы НАТО и ВСУ обсудили победу над Россией
Главкомы НАТО и ВСУ обсудили победу над Россией - 29.07.2026 Украина.ру
Главкомы НАТО и ВСУ обсудили победу над Россией
Пути к победе обсудили по телефону американский генерал Алексус Гринкевич с украинским генералом Михаилом Драпатым. Об этом последний рассказал подписчикам своего аккаунта в соцсети 29 июля
2026-07-29T14:34
2026-07-29T14:34
2026-07-29T14:34
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вооруженные силы украины
михаил драпатый
владимир зеленский
дональд трамп
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сша
военная помощь украине
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Командующий Европейским командованием вооружённых сил США и верховный главнокомандующий ОВС НАТО в Европе Алексус Гринкевич и на днях назначенный главкомом ВСУ Михаил Драпатый провели первый такой разговор после кадровых перестановок в Киеве."Очертил свое видение украинской победы и возможностей, которые помогут ее одержать, - поведал Драпатый. - На нынешнем этапе войны должны усилить операции в разных доменах, не допускать инфильтрацию противника в полосах нашей обороны, масштабировать дальнее и среднее огневое поражение по врагу. Отметил необходимость дальнейшего развития армейских корпусов и увеличения их автономии". Драпатый сообщил также о работе над повышением смертности среди военнослужащих России и снижением её экономической мощи."Применяем для этого асимметричные подходы и украинские технологии", - заметил при этом главком ВСУ. Он поблагодарил Гринкевича за его личные усилия по обеспечению защитников режима Зеленского дополнительными средствами противовоздушной обороны, а также президента США Дональда Трампа и военного министра США Пита Хегсета за военную помощь ВСУ в рамках программы PURL. По этой программе, напомнил Драпатый, "европейские страны закупают необходимое военное оборудование, в частности ракеты-перехватчики для систем Patriot, которые Украина продолжает получать".Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Пожизненное для Дурова, провалы ВСУ, заработок на горе украинцев. Хроника событий на 13:00 29 июляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, россия, нато, вооруженные силы украины, михаил драпатый, владимир зеленский, дональд трамп, украина, сша, военная помощь украине, пво, зрк patriot
Новости, Россия, НАТО, Вооруженные силы Украины, Михаил Драпатый, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Украина, США, военная помощь Украине, ПВО, ЗРК Patriot
Главкомы НАТО и ВСУ обсудили победу над Россией
Пути к победе обсудили по телефону американский генерал Алексус Гринкевич с украинским генералом Михаилом Драпатым. Об этом последний рассказал подписчикам своего аккаунта в соцсети 29 июля
Командующий Европейским командованием вооружённых сил США и верховный главнокомандующий ОВС НАТО в Европе Алексус Гринкевич и на днях назначенный главкомом ВСУ Михаил Драпатый провели первый такой разговор после кадровых перестановок в Киеве.
"Очертил свое видение украинской победы и возможностей, которые помогут ее одержать, - поведал Драпатый. - На нынешнем этапе войны должны усилить операции в разных доменах, не допускать инфильтрацию противника в полосах нашей обороны, масштабировать дальнее и среднее огневое поражение по врагу. Отметил необходимость дальнейшего развития армейских корпусов и увеличения их автономии".
Драпатый сообщил также о работе над повышением смертности среди военнослужащих России и снижением её экономической мощи.
"Применяем для этого асимметричные подходы и украинские технологии", - заметил при этом главком ВСУ.
Он поблагодарил Гринкевича за его личные усилия по обеспечению защитников режима Зеленского дополнительными средствами противовоздушной обороны, а также президента США Дональда Трампа и военного министра США Пита Хегсета за военную помощь ВСУ в рамках программы PURL. По этой программе, напомнил Драпатый, "европейские страны закупают необходимое военное оборудование, в частности ракеты-перехватчики для систем Patriot, которые Украина продолжает получать".
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