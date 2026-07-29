https://ukraina.ru/20260729/v-tule-soversheno-pokushenie-na-rukovoditelya-oboronnogo-predpriyatiya-1081956314.html

В Туле совершено покушение на руководителя оборонного предприятия

В Туле совершено покушение на руководителя оборонного предприятия - 29.07.2026 Украина.ру

В Туле совершено покушение на руководителя оборонного предприятия

В Туле совершено покушение на руководителя компании "Русская лаборатория воздушного транспорта" Андрея Черезова, занимающейся разработкой беспилотных летательных аппаратов. Как сообщает Телеграм-канал Mash, преступник устроил засаду в подъезде дома, где проживает предприниматель

2026-07-29T14:40

2026-07-29T14:40

2026-07-29T14:40

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украина.ру

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По данным источника, преступник поджидал Черезова ночью на лестничной площадке четвертого этажа дома на улице Михеева. Когда руководитель компании поднялся на свой этаж, злоумышленник произвел три выстрела. Шум услышала супруга Черезова, которая открыла дверь и увидела раненого мужа. Женщина немедленно вызвала скорую помощь.Андрей Черезов был госпитализирован в тяжелом состоянии. Врачи оказывают ему всю необходимую медицинскую помощь. Преступник с места происшествия скрылся, сейчас его разыскивают правоохранительные органы. О других новостях этого дня — в ежедневном обзоре Пожизненное для Дурова, провалы ВСУ, заработок на горе украинцев. Хроника событий на 13:00 29 июля.

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2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, вооруженные силы украины, россия, украина.ру