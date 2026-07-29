В Туле совершено покушение на руководителя оборонного предприятия
В Туле совершено покушение на руководителя компании "Русская лаборатория воздушного транспорта" Андрея Черезова, занимающейся разработкой беспилотных летательных аппаратов. Как сообщает Телеграм-канал Mash, преступник устроил засаду в подъезде дома, где проживает предприниматель
По данным источника, преступник поджидал Черезова ночью на лестничной площадке четвертого этажа дома на улице Михеева. Когда руководитель компании поднялся на свой этаж, злоумышленник произвел три выстрела.
Шум услышала супруга Черезова, которая открыла дверь и увидела раненого мужа. Женщина немедленно вызвала скорую помощь.
Андрей Черезов был госпитализирован в тяжелом состоянии. Врачи оказывают ему всю необходимую медицинскую помощь. Преступник с места происшествия скрылся, сейчас его разыскивают правоохранительные органы.
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