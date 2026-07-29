В Туле совершено покушение на руководителя оборонного предприятия - 29.07.2026 Украина.ру
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В Туле совершено покушение на руководителя оборонного предприятия
В Туле совершено покушение на руководителя оборонного предприятия - 29.07.2026 Украина.ру
В Туле совершено покушение на руководителя оборонного предприятия
В Туле совершено покушение на руководителя компании "Русская лаборатория воздушного транспорта" Андрея Черезова, занимающейся разработкой беспилотных летательных аппаратов. Как сообщает Телеграм-канал Mash, преступник устроил засаду в подъезде дома, где проживает предприниматель
2026-07-29T14:40
2026-07-29T14:40
новости
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По данным источника, преступник поджидал Черезова ночью на лестничной площадке четвертого этажа дома на улице Михеева. Когда руководитель компании поднялся на свой этаж, злоумышленник произвел три выстрела. Шум услышала супруга Черезова, которая открыла дверь и увидела раненого мужа. Женщина немедленно вызвала скорую помощь.Андрей Черезов был госпитализирован в тяжелом состоянии. Врачи оказывают ему всю необходимую медицинскую помощь. Преступник с места происшествия скрылся, сейчас его разыскивают правоохранительные органы. О других новостях этого дня — в ежедневном обзоре Пожизненное для Дурова, провалы ВСУ, заработок на горе украинцев. Хроника событий на 13:00 29 июля.
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новости, вооруженные силы украины, россия, украина.ру
Новости, Вооруженные силы Украины, Россия, Украина.ру

В Туле совершено покушение на руководителя оборонного предприятия

14:40 29.07.2026
 
© РИА Новости . Наталья СеливерстоваАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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В Туле совершено покушение на руководителя компании "Русская лаборатория воздушного транспорта" Андрея Черезова, занимающейся разработкой беспилотных летательных аппаратов. Как сообщает Телеграм-канал Mash, преступник устроил засаду в подъезде дома, где проживает предприниматель
По данным источника, преступник поджидал Черезова ночью на лестничной площадке четвертого этажа дома на улице Михеева. Когда руководитель компании поднялся на свой этаж, злоумышленник произвел три выстрела.
Шум услышала супруга Черезова, которая открыла дверь и увидела раненого мужа. Женщина немедленно вызвала скорую помощь.
Андрей Черезов был госпитализирован в тяжелом состоянии. Врачи оказывают ему всю необходимую медицинскую помощь. Преступник с места происшествия скрылся, сейчас его разыскивают правоохранительные органы.
О других новостях этого дня — в ежедневном обзоре Пожизненное для Дурова, провалы ВСУ, заработок на горе украинцев. Хроника событий на 13:00 29 июля.
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