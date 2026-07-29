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"Тебе пора": Зеленский напутствовал отставную Свириденко

"Тебе пора": Зеленский напутствовал отставную Свириденко - 29.07.2026 Украина.ру

"Тебе пора": Зеленский напутствовал отставную Свириденко

Владимир Зеленский отправил в отставку Юлию Свириденко с должности главы правительства Украины двумя словами. Об этом 29 июля сообщило издание "Украинская правда"

2026-07-29T15:14

2026-07-29T15:14

2026-07-29T15:14

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По информации издания, вечером 12 июля из кабинета президента Украины быстрым шагом вышла эмоционально подавленная премьер-министр Юлия Свириденко.Собеседник издания позиционировал Зеленского президентом Украины и рассказал, как тор отправил в отставку премьер-министра постсоветской республики."Президент просто поставил Юлю перед фактом: ты уходишь в отставку. Она ужасно обиделась. Никаких очевидных причин убирать её из Кабмина не было. Она год пахала, искала деньги на "тысячи", выполняла всё, что от неё требовали… А президент всё равно просто сказал: "тебе пора", – поведал изданию аноним, представленный как "один из топ-чиновников правящей команды".Так завершился почти год премьерства Юлии Свириденко. "Год, надо сказать, из тех, что даже политическим врагам не пожелаешь, - отметило издание. - Самая тяжелая зима в истории страны из-за атак на энергетику, а перед этим – тяжелая осень с "записями Миндича" и полным доминированием россиян в войне, а до этого, в первую неделю работы – громкий скандал с нападением на НАБУ и "картонный Майдан".Вместе со Свириденко в отставку были отправлены и члены правительства. Новым главой Кабмина стал директор "Нафтогаза" Сергей Корецкий, ряд правительственных кресел занимают врио.Больше новостей дня представлено в обзоре Пожизненное для Дурова, провалы ВСУ, заработок на горе украинцев. Хроника событий на 13:00 29 июляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, украина, владимир зеленский, тимур миндич, сергей корецкий, кабмин, набу, нафтогаз, кадровые перестановки, бывший ссср