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"Тебе пора": Зеленский напутствовал отставную Свириденко
"Тебе пора": Зеленский напутствовал отставную Свириденко - 29.07.2026 Украина.ру
"Тебе пора": Зеленский напутствовал отставную Свириденко
Владимир Зеленский отправил в отставку Юлию Свириденко с должности главы правительства Украины двумя словами. Об этом 29 июля сообщило издание "Украинская правда"
2026-07-29T15:14
2026-07-29T15:14
2026-07-29T15:14
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владимир зеленский
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кадровые перестановки
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По информации издания, вечером 12 июля из кабинета президента Украины быстрым шагом вышла эмоционально подавленная премьер-министр Юлия Свириденко.Собеседник издания позиционировал Зеленского президентом Украины и рассказал, как тор отправил в отставку премьер-министра постсоветской республики."Президент просто поставил Юлю перед фактом: ты уходишь в отставку. Она ужасно обиделась. Никаких очевидных причин убирать её из Кабмина не было. Она год пахала, искала деньги на "тысячи", выполняла всё, что от неё требовали… А президент всё равно просто сказал: "тебе пора", – поведал изданию аноним, представленный как "один из топ-чиновников правящей команды".Так завершился почти год премьерства Юлии Свириденко. "Год, надо сказать, из тех, что даже политическим врагам не пожелаешь, - отметило издание. - Самая тяжелая зима в истории страны из-за атак на энергетику, а перед этим – тяжелая осень с "записями Миндича" и полным доминированием россиян в войне, а до этого, в первую неделю работы – громкий скандал с нападением на НАБУ и "картонный Майдан".Вместе со Свириденко в отставку были отправлены и члены правительства. Новым главой Кабмина стал директор "Нафтогаза" Сергей Корецкий, ряд правительственных кресел занимают врио.Больше новостей дня представлено в обзоре Пожизненное для Дурова, провалы ВСУ, заработок на горе украинцев. Хроника событий на 13:00 29 июляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, владимир зеленский, тимур миндич, сергей корецкий, кабмин, набу, нафтогаз, кадровые перестановки, бывший ссср
Новости, Украина, Владимир Зеленский, Тимур Миндич, Сергей Корецкий, Кабмин, НАБУ, Нафтогаз, кадровые перестановки, бывший СССР
"Тебе пора": Зеленский напутствовал отставную Свириденко
Владимир Зеленский отправил в отставку Юлию Свириденко с должности главы правительства Украины двумя словами. Об этом 29 июля сообщило издание "Украинская правда"
По информации издания, вечером 12 июля из кабинета президента Украины быстрым шагом вышла эмоционально подавленная премьер-министр Юлия Свириденко.
Собеседник издания позиционировал Зеленского президентом Украины и рассказал, как тор отправил в отставку премьер-министра постсоветской республики.
"Президент просто поставил Юлю перед фактом: ты уходишь в отставку. Она ужасно обиделась. Никаких очевидных причин убирать её из Кабмина не было. Она год пахала, искала деньги на "тысячи", выполняла всё, что от неё требовали… А президент всё равно просто сказал: "тебе пора", – поведал изданию аноним, представленный как "один из топ-чиновников правящей команды".
Так завершился почти год премьерства Юлии Свириденко.
"Год, надо сказать, из тех, что даже политическим врагам не пожелаешь, - отметило издание. - Самая тяжелая зима в истории страны из-за атак на энергетику, а перед этим – тяжелая осень с "записями Миндича" и полным доминированием россиян в войне, а до этого, в первую неделю работы – громкий скандал с нападением на НАБУ и "картонный Майдан".
Вместе со Свириденко в отставку были отправлены и члены правительства. Новым главой Кабмина стал директор "Нафтогаза" Сергей Корецкий, ряд правительственных кресел занимают врио.
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