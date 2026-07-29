"Тебе пора": Зеленский напутствовал отставную Свириденко - 29.07.2026 Украина.ру
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"Тебе пора": Зеленский напутствовал отставную Свириденко
"Тебе пора": Зеленский напутствовал отставную Свириденко - 29.07.2026 Украина.ру
"Тебе пора": Зеленский напутствовал отставную Свириденко
Владимир Зеленский отправил в отставку Юлию Свириденко с должности главы правительства Украины двумя словами. Об этом 29 июля сообщило издание "Украинская правда"
2026-07-29T15:14
2026-07-29T15:14
новости
украина
владимир зеленский
тимур миндич
сергей корецкий
кабмин
набу
нафтогаз
кадровые перестановки
бывший ссср
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По информации издания, вечером 12 июля из кабинета президента Украины быстрым шагом вышла эмоционально подавленная премьер-министр Юлия Свириденко.Собеседник издания позиционировал Зеленского президентом Украины и рассказал, как тор отправил в отставку премьер-министра постсоветской республики."Президент просто поставил Юлю перед фактом: ты уходишь в отставку. Она ужасно обиделась. Никаких очевидных причин убирать её из Кабмина не было. Она год пахала, искала деньги на "тысячи", выполняла всё, что от неё требовали… А президент всё равно просто сказал: "тебе пора", – поведал изданию аноним, представленный как "один из топ-чиновников правящей команды".Так завершился почти год премьерства Юлии Свириденко. "Год, надо сказать, из тех, что даже политическим врагам не пожелаешь, - отметило издание. - Самая тяжелая зима в истории страны из-за атак на энергетику, а перед этим – тяжелая осень с "записями Миндича" и полным доминированием россиян в войне, а до этого, в первую неделю работы – громкий скандал с нападением на НАБУ и "картонный Майдан".Вместе со Свириденко в отставку были отправлены и члены правительства. Новым главой Кабмина стал директор "Нафтогаза" Сергей Корецкий, ряд правительственных кресел занимают врио.Больше новостей дня представлено в обзоре Пожизненное для Дурова, провалы ВСУ, заработок на горе украинцев. Хроника событий на 13:00 29 июляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, украина, владимир зеленский, тимур миндич, сергей корецкий, кабмин, набу, нафтогаз, кадровые перестановки, бывший ссср
Новости, Украина, Владимир Зеленский, Тимур Миндич, Сергей Корецкий, Кабмин, НАБУ, Нафтогаз, кадровые перестановки, бывший СССР

"Тебе пора": Зеленский напутствовал отставную Свириденко

15:14 29.07.2026
 
© X / Volodymyr Zelenskyy / Володимир ЗеленськийВладимир Зеленский и Юлия Свириденко
Владимир Зеленский и Юлия Свириденко - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© X / Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський
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Владимир Зеленский отправил в отставку Юлию Свириденко с должности главы правительства Украины двумя словами. Об этом 29 июля сообщило издание "Украинская правда"
По информации издания, вечером 12 июля из кабинета президента Украины быстрым шагом вышла эмоционально подавленная премьер-министр Юлия Свириденко.
Собеседник издания позиционировал Зеленского президентом Украины и рассказал, как тор отправил в отставку премьер-министра постсоветской республики.
"Президент просто поставил Юлю перед фактом: ты уходишь в отставку. Она ужасно обиделась. Никаких очевидных причин убирать её из Кабмина не было. Она год пахала, искала деньги на "тысячи", выполняла всё, что от неё требовали… А президент всё равно просто сказал: "тебе пора", – поведал изданию аноним, представленный как "один из топ-чиновников правящей команды".
Так завершился почти год премьерства Юлии Свириденко.
"Год, надо сказать, из тех, что даже политическим врагам не пожелаешь, - отметило издание. - Самая тяжелая зима в истории страны из-за атак на энергетику, а перед этим – тяжелая осень с "записями Миндича" и полным доминированием россиян в войне, а до этого, в первую неделю работы – громкий скандал с нападением на НАБУ и "картонный Майдан".
Вместе со Свириденко в отставку были отправлены и члены правительства. Новым главой Кабмина стал директор "Нафтогаза" Сергей Корецкий, ряд правительственных кресел занимают врио.
Больше новостей дня представлено в обзоре Пожизненное для Дурова, провалы ВСУ, заработок на горе украинцев. Хроника событий на 13:00 29 июля
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НовостиУкраинаВладимир ЗеленскийТимур МиндичСергей КорецкийКабминНАБУНафтогазкадровые перестановкибывший СССР
 
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