https://ukraina.ru/20260729/ukraina-ne-mozhet-otvechat-rossii-udarom-na-udar---khmara-1081965466.html

Украина не может отвечать России "ударом на удар" - Хмара

Украина не может отвечать России "ударом на удар" - Хмара - 29.07.2026 Украина.ру

Украина не может отвечать России "ударом на удар" - Хмара

Исполняющий обязанности министра обороны Украины Евгений Хмара в интервью американской журналистке Лоре Лумер признал, что ВСУ не могут отвечать России "ударом на удар", передает 29 июля телеграм-канал Украина.ру

2026-07-29T14:59

2026-07-29T14:59

2026-07-29T14:59

новости

украина

россия

владимир зеленский

украина.ру

вооруженные силы украины

минобороны

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103430/66/1034306673_0:74:1440:884_1920x0_80_0_0_f8fe64d9da1adecac541c158317fd1e8.jpg

По его словам, Украина в противостоянии с Россией должна действовать "асимметрично". Хмара заверил, что у него есть представление о том, какую тактику использовать для повышения эффективности.В середине месяца Владимир Зеленский заявил, что поручил Хмаре исполнять обязанности министра обороны. По его словам, чиновник обладает "огромным, во многом беспрецедентным опытом в проведении технологических ударных операций".При этом для его назначения министром украинским законодателям, возможно, придется изменить закон, по которому возглавить Минобороны может только гражданское лицо. Если это произойдет, Хмара станет первым за 20 лет военным на этом посту.Подробнее - в материале Кабмин Украины назначил Хмару врио министра обороны на сайте Украина.ру.

украина

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, россия, владимир зеленский, украина.ру, вооруженные силы украины, минобороны