Украина не может отвечать России "ударом на удар" - Хмара - 29.07.2026 Украина.ру
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Украина не может отвечать России "ударом на удар" - Хмара
Украина не может отвечать России "ударом на удар" - Хмара - 29.07.2026 Украина.ру
Украина не может отвечать России "ударом на удар" - Хмара
Исполняющий обязанности министра обороны Украины Евгений Хмара в интервью американской журналистке Лоре Лумер признал, что ВСУ не могут отвечать России "ударом на удар", передает 29 июля телеграм-канал Украина.ру
2026-07-29T14:59
2026-07-29T14:59
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вооруженные силы украины
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По его словам, Украина в противостоянии с Россией должна действовать "асимметрично". Хмара заверил, что у него есть представление о том, какую тактику использовать для повышения эффективности.В середине месяца Владимир Зеленский заявил, что поручил Хмаре исполнять обязанности министра обороны. По его словам, чиновник обладает "огромным, во многом беспрецедентным опытом в проведении технологических ударных операций".При этом для его назначения министром украинским законодателям, возможно, придется изменить закон, по которому возглавить Минобороны может только гражданское лицо. Если это произойдет, Хмара станет первым за 20 лет военным на этом посту.Подробнее - в материале Кабмин Украины назначил Хмару врио министра обороны на сайте Украина.ру.
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новости, украина, россия, владимир зеленский, украина.ру, вооруженные силы украины, минобороны
Новости, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Украина.ру, Вооруженные силы Украины, Минобороны

Украина не может отвечать России "ударом на удар" - Хмара

14:59 29.07.2026
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Володимир Зеленський / Перейти в фотобанкУкраина флаг разрушения
Украина флаг разрушения - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Володимир Зеленський
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Исполняющий обязанности министра обороны Украины Евгений Хмара в интервью американской журналистке Лоре Лумер признал, что ВСУ не могут отвечать России "ударом на удар", передает 29 июля телеграм-канал Украина.ру
По его словам, Украина в противостоянии с Россией должна действовать "асимметрично".

"Мы не можем отвечать ударом на удар. Мы должны действовать асимметрично", — сказал он.

Хмара заверил, что у него есть представление о том, какую тактику использовать для повышения эффективности.
В середине месяца Владимир Зеленский заявил, что поручил Хмаре исполнять обязанности министра обороны. По его словам, чиновник обладает "огромным, во многом беспрецедентным опытом в проведении технологических ударных операций".
При этом для его назначения министром украинским законодателям, возможно, придется изменить закон, по которому возглавить Минобороны может только гражданское лицо. Если это произойдет, Хмара станет первым за 20 лет военным на этом посту.
Подробнее - в материале Кабмин Украины назначил Хмару врио министра обороны на сайте Украина.ру.
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