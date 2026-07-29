Лавров: Прибалтика стала ядерной боеголовкой НАТО против России - 29.07.2026 Украина.ру
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Лавров: Прибалтика стала ядерной боеголовкой НАТО против России
Лавров: Прибалтика стала ядерной боеголовкой НАТО против России - 29.07.2026 Украина.ру
Лавров: Прибалтика стала ядерной боеголовкой НАТО против России
Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров 29 июля выступил с программной речью, в которой заявил, что предлагаемая Западом схема урегулирования украинского конфликта — сначала перемирие, затем ввод иностранных вооруженных сил и только потом переговоры — является не мирной инициативой, а ультиматумом
2026-07-29T14:25
2026-07-29T14:25
запад
россия
донбасс
владимир зеленский
мид
новости
сергей лавров
нато
прибалтика
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По его словам, заморозка боевых действий по текущей линии соприкосновения фактически означает сохранение киевского неонацистского режима.Министр также указал на изменение тактики киевского режима: отступая в Донбассе и на других направлениях, Владимир Зеленский перешел к откровенно террористической деятельности, а Запад пытается представить это как "перелом" и вновь заговорил о "стратегическом поражении" России.Лавров отметил, что Запад всегда стремился дестабилизировать Россию, а санкции использует для сохранения своего доминирования. "Запад не устраивало спокойное и стабильное российское общество. Они хотели раскачать его, готовили провокации, а санкции используют, чтобы удержать своё доминирование", — подчеркнул глава МИД РФ.Говоря о национальных интересах России, Лавров заявил, что наша страна должна быть самостоятельной державой и цивилизацией с надежно защищенными границами, живущей без чужих указаний. Он особо отметил, что главное качество российской цивилизации — это уважение к тем, кто её создавал, строил города и побеждал врагов, и подчеркнул, что на Западе этого качества нет.Министр обратил внимание на усиление агрессивной риторики со стороны Прибалтики. "Страны Прибалтики стали "главными боеголовками" против России, они отменяют запрет на размещение ядерного оружия на своей территории", — сказал Лавров.В завершение речи глава МИД призвал полагаться только на собственные силы: "Несмотря на тяжёлые последствия происходящего, мы завершаем дело наших дедов и прадедов, уничтоживших нацизм".О других новостях этого дня — в ежедневном обзоре Пожизненное для Дурова, провалы ВСУ, заработок на горе украинцев. Хроника событий на 13:00 29 июля.
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запад, россия, донбасс, владимир зеленский, мид, новости, сергей лавров, нато, прибалтика
Запад, Россия, Донбасс, Владимир Зеленский, МИД, Новости, Сергей Лавров, НАТО, Прибалтика

Лавров: Прибалтика стала ядерной боеголовкой НАТО против России

14:25 29.07.2026
 
© РИА Новости . Алексей Никольский / Перейти в фотобанкГлава МИД РФ С. Лавров выступил на форуме "Примаковские чтения"
Глава МИД РФ С. Лавров выступил на форуме Примаковские чтения - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© РИА Новости . Алексей Никольский
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Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров 29 июля выступил с программной речью, в которой заявил, что предлагаемая Западом схема урегулирования украинского конфликта — сначала перемирие, затем ввод иностранных вооруженных сил и только потом переговоры — является не мирной инициативой, а ультиматумом
По его словам, заморозка боевых действий по текущей линии соприкосновения фактически означает сохранение киевского неонацистского режима.
"Предлагаемая Западом схема — сначала перемирие, затем ввод иностранных сил и только потом переговоры — это ультиматум. Заморозка по линии соприкосновения сохранит нацистский режим", — заявил Лавров.
Министр также указал на изменение тактики киевского режима: отступая в Донбассе и на других направлениях, Владимир Зеленский перешел к откровенно террористической деятельности, а Запад пытается представить это как "перелом" и вновь заговорил о "стратегическом поражении" России.
Лавров отметил, что Запад всегда стремился дестабилизировать Россию, а санкции использует для сохранения своего доминирования.
"Запад не устраивало спокойное и стабильное российское общество. Они хотели раскачать его, готовили провокации, а санкции используют, чтобы удержать своё доминирование", — подчеркнул глава МИД РФ.
Говоря о национальных интересах России, Лавров заявил, что наша страна должна быть самостоятельной державой и цивилизацией с надежно защищенными границами, живущей без чужих указаний.
Он особо отметил, что главное качество российской цивилизации — это уважение к тем, кто её создавал, строил города и побеждал врагов, и подчеркнул, что на Западе этого качества нет.
Министр обратил внимание на усиление агрессивной риторики со стороны Прибалтики.
"Страны Прибалтики стали "главными боеголовками" против России, они отменяют запрет на размещение ядерного оружия на своей территории", — сказал Лавров.
В завершение речи глава МИД призвал полагаться только на собственные силы: "Несмотря на тяжёлые последствия происходящего, мы завершаем дело наших дедов и прадедов, уничтоживших нацизм".
О других новостях этого дня — в ежедневном обзоре Пожизненное для Дурова, провалы ВСУ, заработок на горе украинцев. Хроника событий на 13:00 29 июля.
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