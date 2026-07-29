https://ukraina.ru/20260729/kak-nashi-lisy-okhotyatsya-za-banderovskimi-khornetami-lyutymi-i-furiyami-zaschischaya-trassu-novorossiya-1081964862.html
Как наши "Лисы" охотятся за бандеровскими "Хорнетами", "Лютыми" и Фуриями, защищая трассу "Новороссия"
Как наши "Лисы" охотятся за бандеровскими "Хорнетами", "Лютыми" и Фуриями, защищая трассу "Новороссия" - 29.07.2026 Украина.ру
Как наши "Лисы" охотятся за бандеровскими "Хорнетами", "Лютыми" и Фуриями, защищая трассу "Новороссия"
Оператор БПЛА разведывательного батальона "Медведи" ЦСН "Барс-Сармат" с позывным "Мурена" рассказал корреспонденту интернет-издания Украина.ру о нашем дроне... Украина.ру, 29.07.2026
2026-07-29T14:38
2026-07-29T14:38
2026-07-29T14:38
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Оператор БПЛА разведывательного батальона "Медведи" ЦСН "Барс-Сармат" с позывным "Мурена" рассказал корреспонденту интернет-издания Украина.ру о нашем дроне "Лис", который уничтожает украинские БПЛА. Такое название он получил, потому что первоначальные варианты своей формой напоминали этого лесного зверя. "Лис" может подниматься на высоту до 3 тысяч метров. Он подлетает к противнику и на расстоянии 5 метров подрывает его. Таким образом за неделю, как правило, уничтожаются 30-40 бандеровских дронов.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, барс-сармат, украина.ру, бпла, дроны, пво, донбасс, всу, минобороны рф, видео
Видео, Барс-Сармат, Украина.ру, БПЛА, дроны, ПВО, Донбасс, ВСУ, Минобороны РФ