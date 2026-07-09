https://ukraina.ru/20260709/podgotovka-goroda-k-oborone-i-goryaschie-azs-chto-proiskhodit-v-sumakh-1081183220.html

Подготовка города к обороне и горящие АЗС. Что происходит в Сумах

Подготовка города к обороне и горящие АЗС. Что происходит в Сумах - 09.07.2026 Украина.ру

Подготовка города к обороне и горящие АЗС. Что происходит в Сумах

Президент РФ на днях заявил, что российские войска находятся уже в 10,5 километрах от города Сумы. По словам Путина, ВС РФ продолжают выполнять задачи по созданию зоны безопасности вдоль государственной границы. В то же время он заверил, что у России нет политических планов по взятию Сум.

2026-07-09T06:30

2026-07-09T06:30

2026-07-09T12:22

сумы

россия

сумская область

владимир путин

слуга народа

минэнерго

эксклюзив

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На днях в Сумской области россияне взломали линию Хотень-Писаревка-Кияницы и вошли в Иволжанское. Эти населенные пункты называют воротами в Сумы.На Украине заявление российского президента сразу же бросились опровергать. А военный эксперт Иван Тимочко вообще заявил о "провале" российского наступления на этом направлении. По его словам, первоначальные планы России были гораздо масштабнее, россияне якобы рассчитывали взять под контроль всю Сумскую область, прорваться в направлении Киевской области и захватить областной центр. Проще говоря, на Украине привычно сами сочиняют планы российского командования, чтобы продвижение российской армии выдать за провал неких более масштабных планов.Украинская группировка "Курск", развернутая на этом направлении, традиционно отрицает продвижение российской армии, а тот факт, что до города добивает ствольная артиллерия объясняет увеличением дальнобойности российских систем.Однако косвенно о реальном продвижении ВС РФ на этом участке свидетельствует даже тот факт, что там постоянно расширяют зону эвакуации гражданского населения. Ранее речь шла о 101 населенном пункте Сумского и Конотопского районов и сотнях детей. Сейчас эвакуация там фактически стала постоянным режимом для приграничья. Как правило, жителей Сумской области отправляют по принципу "от границы – в глубь области", основные направления: Сумы, Ромны, Полтава, Киевская область, Черкасская область.Тем не менее, тысячи людей остаются в приграничье или даже возвращаются из эвакуации, поскольку государство не обеспечивает им нормального жилья. В итоге оставшиеся вынуждены жить в подвалах, редко выходя на свет, и зависеть от приезда волонтеров с гуманитарной помощью, а также от наличия запасов воды и еды.Регулярно долетают до областного центра и fpv-дроны. Столь же регулярно достается и сумским АЗС. Местные власти говорят, что только за июнь в областном центре были уничтожены 16 станций. Глава областной военной администрации Олег Григоров призвал жителей не посещать АЗС без крайней необходимости и не находиться рядом с ними.Член фракции "Слуга народа" Сергей Нагорняк рассказывает, что Россия системно выбивает Украине сети АЗС, что создает проблемы для логистики, в том числе военной. Чтобы решить вопрос, нужно, по его мнению, отменить лицензии на продажу топлива и торговать им прямо с бензовозов.Украинский эксперт топливного рынка Дмитрий Левушкин говорит, что в Сумах уже так и сделали. "Обладминистрация Сумской области разрешила мобильные АЗС: это будут какие-то топливозаправщики, которые будут ездить по городу, и заправлять население. Но как это будет на законодательном уровне – пока непонятно", - говорит эксперт. Он признал, что внедрение мобильных АЗС потребует дополнительных затрат из бюджета – "это недешёвая техника, а её быстро нужно где-то купить, взять на эти деньги".Мобильные заправки должны постоянно менять место расположения, при этом в целях безопасности о новом месте информировать население не будут. Таким образом, непонятно, как должен условный водитель узнать, где прячется заправщик, а чтобы колесить по городу в поисках, нужен бензин.Кроме того, украинские власти рапортуют, что возле Сум ведется строительство фортификационных сооружений, город готовят к обороне. Сумское издание "Панорама" сообщает о готовности трех линий обороны. Как всегда, при строительстве фортификаций на Украине не обходится без коррупционных скандалов. На этой неделе Сумская прокуратура обвинила одного из инженеров в растрате 1,3 миллиона гривен. Обвиняемый должен был осуществлять надзор за строительством объектов, но подписал акт о приемке, несмотря на повреждения металлических гофрированных листов на укрытиях. Как говорится в материалах дела, он фактически одобрил монтаж поврежденных конструкций.Сумскую область также называют регионом, где сложилась самая тяжелая ситуация с электроэнергией. По данным Минэнерго, именно этот регион сегодня испытывает наибольшие проблемы из-за регулярных ударов по объектам критической инфраструктуры. Рекомендуют власти сумчанам также сделать запас воды на три дня, предупреждая о дефиците. Пока что водозаборы используют генераторы, а воду подают по графику со сниженным давлением.Сумской эксперт Андрей Копитько пугает гуманитарной катастрофой в Сумах. Он подчеркивает, что логистика между Сумами и Харьковом полностью нарушена. Но Сумы, по его словам, оказались даже в худшей ситуации, чем Харьков. Он полагает, что вскоре Сумы могут превратиться в аналог опустевшего Херсона. Однако в качестве мер по улучшению ситуации он предлагает регулярно возить в город дипломатов западных стран. Эксперту обидно, что они "пасутся" обычно в Киеве, выделяя там средства на программы восстановления, а вот до прифронтовых Сум как-то не доезжают.

https://ukraina.ru/20260708/ekonomika-ukrainy-i-voyna-asimmetrichnyy-toplivo-logisticheskiy-otvet-rossii-1081181315.html

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Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

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Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

сумы, россия, сумская область, владимир путин, слуга народа, минэнерго, эксклюзив