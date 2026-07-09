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Львовский таможенник помог контрабандистам
Львовский таможенник помог контрабандистам - 09.07.2026 Украина.ру
Львовский таможенник помог контрабандистам
Государственное бюро расследований Украины завершило расследование в отношении инспектора таможенного поста "Угринов" Львовской таможни, который способствовал незаконному ввозу коммерческой партии товаров без уплаты обязательных таможенных платежей. Об этом ГБР сообщило 9 июля
2026-07-09T14:21
2026-07-09T14:21
2026-07-09T14:21
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"Установлено, что во время таможенного оформления автомобиля в "красном коридоре" инспектор сознательно проигнорировал коммерческую партию товаров, которая подлежала обязательному декларированию и налогообложению. Проведя лишь формальный осмотр, он позволил ввезти продукцию общей стоимостью почти 7 млн грн без уплаты таможенных платежей", - сказано в официальном сообщении.Там отметили, что речь идет о зарядных станциях, аккумуляторах и игровых консолях известных мировых производителей. Чтобы скрыть нарушения, злодей внес в электронную систему ложные сведения. "Вместо дорогой техники он задекларировал средства гигиены весом 43 кг стоимостью около 1,7 тыс. грн". - отметили следователи.В мае они сообщили инспектору о "подозрении". теперь его ждёт суд с перспективой шести лет лишения свободы. Больше новостей дня представлено в обзоре Сорванная серия терактов, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 9 июляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, украина, гбр, украина.ру, коррупция, антикоррупционеры, расследование, таможня, западная украина, контрабанда, криминал
Новости, Украина, ГБР, Украина.ру, коррупция, антикоррупционеры, Расследование, таможня, Западная Украина, контрабанда, криминал
Львовский таможенник помог контрабандистам
Государственное бюро расследований Украины завершило расследование в отношении инспектора таможенного поста "Угринов" Львовской таможни, который способствовал незаконному ввозу коммерческой партии товаров без уплаты обязательных таможенных платежей. Об этом ГБР сообщило 9 июля
"Установлено, что во время таможенного оформления автомобиля в "красном коридоре" инспектор сознательно проигнорировал коммерческую партию товаров, которая подлежала обязательному декларированию и налогообложению. Проведя лишь формальный осмотр, он позволил ввезти продукцию общей стоимостью почти 7 млн грн без уплаты таможенных платежей", - сказано в официальном сообщении.
Там отметили, что речь идет о зарядных станциях, аккумуляторах и игровых консолях известных мировых производителей.
Чтобы скрыть нарушения, злодей внес в электронную систему ложные сведения.
"Вместо дорогой техники он задекларировал средства гигиены весом 43 кг стоимостью около 1,7 тыс. грн". - отметили следователи.
В мае они сообщили инспектору о "подозрении". теперь его ждёт суд с перспективой шести лет лишения свободы.
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