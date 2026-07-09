https://ukraina.ru/20260709/sorvannaya-seriya-teraktov-obstrely-i-nalty-khronika-sobytiy-na-1300-9-iyulya-1081260091.html

Сорванная серия терактов, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 9 июля

Сорванная серия терактов, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 9 июля - 09.07.2026 Украина.ру

Сорванная серия терактов, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 9 июля

ФСБ сорвала попытку спецслужб Украины совершить серию терактов. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России

2026-07-09T13:00

2026-07-09T13:00

2026-07-09T14:32

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ФСБ предотвратила беспрецедентную серию терактов с использованием БПЛА, задуманную Киевом и его кураторами."Сорвана попытка проведения <...> беспрецедентной по масштабу и степени угрозы [серии] диверсионно-террористических актов <...> на объектах военной инфраструктуры, одного из ведущих предприятий военно-промышленного комплекса, а также в отношении военнослужащих", — отмечалось в пресс-релизе.Среди прочего, в Москве предотвратили покушение на высокопоставленного сотрудника Минобороны. Силовики задержали россиянку 2001 года рождения, завербованную украинскими спецслужбами через WhatsApp (принадлежит Meta* (соцсети Facebook и Instagram), деятельность которой запрещена в России как экстремистская – Ред.) в 2024-м. Изначально она должна была собирать данные об объектах в столице и Петербурге.Затем в качестве задания ей поручили вести слежку за местом проживания одного из военных. Для этого в марте 2026 года она арендовала квартиру в том же районе, где установила камеры с трансляцией видеосигнала ее кураторам. Позже она подготовила средства маскировки и продукты питания для непосредственного исполнителя теракта. Он должен был заселиться после того, как россиянка уедет из страны.По данным ФСБ, для вовлечения девушки в террористическую деятельность координатор имитировал влюбленность и обещал ей продолжение их отношений на Украине.Задержанная признала вину. Возбуждено дело по статьям о подготовке теракта и госизмене. Её арестовали."Схема с романтическим прикрытием и постепенным наращиванием уровня сложности заданий полностью укладывается в паттерн работы украинских спецслужб. Они дистанционно вербуют исполнителей через соцсети, начиная с безобидных просьб и постепенно доводя их до участия в покушениях и диверсиях, используя как приманку деньги, романтику или обещание помощи с выездом из страны", — прокомментировал этот случай проект "Рыбарь".Авторы отметили: показательно и то, что за плечами украинских координаторов традиционно стоят более опытные кураторы — практика курирования диверсионных операций против России западными спецслужбами уже подробно документирована, вплоть до прямого участия британской разведки в подготовке нашумевшей операции "Паутина", отмечалось в публикации."Именно эта повторяемость почерка и говорит о системности угрозы: счёт сорванных операций противника только за полгода идёт на десятки, и точечными задержаниями исполнителей проблему решить сложно — вербовочная сеть явно шире возможностей реагировать постфактум", – указывалось в публикации "Рыбаря".По словам авторов проекта, именно поэтому здесь и нужен творческий подход, о котором авторы "Рыбаря" писали ранее: не только ждать, когда завербованный выйдет на диверсию, а самим создавать подставные вербовочные каналы, чат-боты и ловушки, выявляя потенциальных коллаборантов ещё до их первого контакта с реальным куратором СБУ или ГУР.Обстрелы и налётыУтром 9 июля Минобороны России рассказало об атаках украинских беспилотников."В течение ночи, в период с 20:00 по московскому времени 8 июля до 07:00 по московскому времени 9 июля, дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 73 украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Новгородской, Тверской, Орловской, Ленинградской, Ростовской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Азовского моря", – отмечалось в публикации в телеграм-канале оборонного ведомства.Как сообщило Управление администрации главы и правительства Донецкой Народной Республики по вопросам документирования военных преступлений Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины совершили 14 атак на этот регион России: 9 на горловском, 4 на енакиевском и 1 на волновахском направлениях, выпустив в общей сложности 20 единиц различных боеприпасов. Поступили сведения о ранении гражданского лица. Поступили дополнительные сведения о ранении гражданского лица за 7 июля в Павловке Волновахского муниципального округа. Огнём ВСУ были повреждены 3 жилых домостроения, 8 объектов гражданской инфраструктуры, грузовые и легковые автомобили и автобусы.Кроме того, как сообщил Штаб обороны ДНР, за прошедшие сутки над территорией ДНР системой "Купол Донбасса" нейтрализовано и уничтожено силами ПВО и сводных мобильных огневых групп 26 дронов противника.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера днём Вооружённые силы Украины выпустили по территории этого региона России 15 снарядов из ствольной артиллерии."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 15 снарядов из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Алёшки — 6; Новая Маячка — 4; Софиевка — 3; Таврийск — 2", – указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 20 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Костогрызово, Таврийское, Великие Копани, Голая Пристань, Днепряны и Козачьи Лагеря.Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своём телеграм-канале назвал количество отражённых атак БПЛА."В ночь с 8 на 9 июля над Херсонской областью сбиты 19 вражеских БПЛА самолётного типа. Военные продолжают держать небо под контролем и защищать жителей, транспортные маршруты и гражданскую инфраструктуру региона", – отметил Сальдо.Также Сальдо рассказал о погибших мирных жителях в результате атак."За минувшие сутки варварские атаки украинских террористов убили одного жителя Херсонской области, два человека пострадало. Удар БПЛА по территории Ивановской ЦРБ унёс жизнь мужчины 1977 года рождения. Повреждены два автомобиля скорой помощи. В Великих Копанях в результате атаки дрона пострадала женщина 1961 года рождения. Госпитализирована в Скадовскую ЦРБ. В Алёшках ранения получила женщина 1979 года рождения. Доставлена в Алёшкинскую ЦРБ", – сообщил Сальдо.Он отметил, что повреждения инфраструктуры и имущества зафиксированы в Алешках, Верхнем Рогачике, Великих Копанях, Виноградове, Ивановке, Костогрызове, Новой Каховке, Новой Маячке, Новотроицком, Тарасовке."Без электроэнергии остаются все 14 округов Херсонской области — 426 населённых пунктов. Энергетики в максимальном темпе ведут аварийно-восстановительные работы", – указал губернатор.Утром 9 июля Оперштаб Белгородской области опубликовал суточную сводку ударов по территории этого региона России."В Белгороде в результате атаки беспилотника на коммерческий объект количество пострадавших увеличилось до двух человек. Вечером в больницу обратился ещё один мужчина с акубаротравмой. Оба пострадавших продолжают лечение амбулаторно. Повреждены здание и автомобиль", – отмечалось в сводке.В Белгородском округе по посёлкам Дубовое, Октябрьский, Разумное, сёлам Бессоновка, Драгунское, Никольское, Новая Нелидовка, Отрадное, Стрелецкое, Таврово, Чайки и Ясные Зори совершены атаки 56 беспилотников, 31 из которых сбит и подавлен."В селе Таврово от атак беспилотников погиб мужчина. Семь человек, среди которых несовершеннолетняя, получили ранения. 17-летняя девушка переведена на лечение в федеральное медучреждение. Ещё трое взрослых госпитализированы в городскую больницу №2 г. Белгорода. Медики оценивают состояние одного из них как тяжёлое. Остальные отпущены домой. В селе Никольское при атаке БПЛА на пассажирский автобус ранен мужчина. После оказания помощи отпущен домой. Транспорт повреждён. В посёлке Разумное в результате атаки беспилотника на коммерческий объект пострадали двое мужчин. Оба находятся на амбулаторном лечении. Поздно вечером в городской больнице №2 г. Белгорода оказана помощь женщине, которая пострадала при взрыве дрона на территории коммерческого объекта в поселке Дубовое", – сообщал Оперштаб.В посёлке Разумное повреждены коммерческий объект, автобус, 8 легковых и 2 грузовых автомобиля, в селе Новая Нелидовка — подсобное помещение на территории фермерского хозяйства, 2 автомобиля и частный дом, в селе Бессоновка — объект инфраструктуры, КамАЗ и частный дом, в селе Таврово — коммерческий объект и 18 машин, в селе Драгунское — 3 автомобиля, в посёлке Октябрьский — частный дом и линия электропередачи, в селе Никольское — частный дом, в посёлке Дубовое — 5 автомобилей."В Борисовском округе посёлок Борисовка атакован 4 беспилотниками, один из которых сбит. В результате детонации дрона пострадала мирная жительница. Женщина продолжает лечение амбулаторно. На месте атаки повреждена машина. Ещё один дрон взорвался рядом с автомобилем СМП, вследствие чего пострадали фельдшер и водитель. Один мужчина находится на стационарном лечении в городской больнице №2 г. Белгорода, другой продолжает лечение амбулаторно. Транспорт незначительно повреждён", – указывалось в сводке.В Валуйском округе по сёлам Борки, Двулучное, Долгое и Шелаево нанесены удары 14 беспилотников, 12 из которых сбиты и подавлены."Вчера в больнице скончался мужчина, который получил тяжёлые ранения при атаке дрона на автомобиль в посёлке Уразово 1 июля. В селе Долгое в результате детонации дрона пострадали глава территориальной администрации и боец "Орлана". Мужчины госпитализированы в Валуйскую ЦРБ. У обоих состояние средней степени тяжести. В селе Шелаево повреждён автомобиль", – сообщал Оперштаб.Над Волоконовским округом сбит беспилотник самолётного типа. Без последствий."В Грайворонском округе по сёлам Безымено, Головчино, Дунайка, Козинка, Пороз, Смородино и Сподарюшино в ходе 3 обстрелов выпущено 7 боеприпасов и совершены удары 19 беспилотников, 11 из которых сбиты. В селе Смородино повреждены частный дом и хозпостройка, в селе Головчино — предприятия, в селе Дунайка — социальный объект", – указывалось в сводке.В Краснояружском округе по посёлкам Красная Яруга, Степное, сёлам Вязовое, Колотиловка, Сергиевка, хуторам Вязовской, Красноорловский и Савченко произведены атаки 24 беспилотников, 15 из которых сбиты и подавлены. В посёлке Красная Яруга повреждены навес на предприятии, частный дом, 2 грузовых автомобиля и коммерческий объект, в посёлке Степное — объект инфраструктуры."В Ракитянском округе по посёлкам Пролетарский, Ракитное и селу Бобрава совершены атаки 4 беспилотников, один из которых сбит. В посёлке Ракитное от взрыва дрона ранена женщина. После оказания помощи отпущена на амбулаторное лечение. Вчера в детской областной клинической больнице оказана помощь 7-летнему ребёнку, который получил акубаротравму от взрыва дрона в посёлке Ракитное 7 июля", – сообщал Оперштаб.В Ракитном повреждены 3 автомобиля, частный дом и 2 квартиры в 2 МКД, в посёлке Пролетарский — надворная постройка и квартира в МКД, в селе Бобрава — коммерческий объект.В Шебекинском округе по городу Шебекино, сёлам Безлюдовка, Белянка, Вознесеновка, Зимовное, Купино, Новая Таволжанка и Первое Цепляево нанесены удары 49 беспилотников, 27 из которых сбиты и подавлены."В селе Новая Таволжанка в результате атаки беспилотника на КамАЗ пострадал мужчина. Он продолжает амбулаторное лечение. Транспорт повреждён", - указывалось в сводке.В городе Шебекино при отражении атак противника на гражданскую инфраструктуру ранены два бойца "Орлана". Оба пострадавших после оказания помощи лечатся амбулаторно. В селе Новая Таволжанка повреждены 2 частных дома, один из которых загорелся, в селе Белянка повреждены сельхозтехника, 2 грузовых и 3 легковых автомобиля, в Шебекино — МКД, социальный объект, 2 грузовых и легковой автомобили, в селе Первое Цепляево — легковой автомобиль и 2 трактора, в селе Безлюдовка — частный дом, в селе Зимовное — оборудование, в селе Вознесеновка — частный дом. Поздно вечером и ночью при детонации дронов в Шебекино повреждены частный дом, остекление МКД и сгорела машина, в селе Купино повреждено оборудование, в селе Белянка — здание предприятия.В Яковлевском округе посёлок Томаровка атакован 2 беспилотниками — повреждён грузовой автомобиль.Позднее в 11:31 Оперштаб сообщил о новых жертвах украинских атак."В результате террористических атак со стороны ВСУ один человек погиб, а пятеро, среди которых ребёнок, получили ранения. На участке автодороги Ясные Зори — Черемошное Белгородского округа беспилотник нанёс удар по автомобилю. От полученных травм мужчина скончался на месте. Приносим искренние соболезнования родным и близким", – сообщал Оперштаб.Ещё двоих пострадавших, находившихся в машине, бойцы "Орлана" доставили в Октябрьскую РБ. У 16-летнего юноши проникающее осколочное ранение головы и частичная травматическая ампутация ноги. После оказания помощи в крайне тяжёлом состоянии он переведён в детскую областную клиническую больницу. Женщина получила множественные осколочные ранения тела. Для дальнейшего лечения она переведена в областную клиническую больницу. По оценке медиков, состояние тяжёлое. Машина сгорела."В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа при отражении атаки противника на гражданскую инфраструктуру пострадал боец "Орлана". Сослуживцы доставили его в Шебекинскую ЦРБ, где у мужчины диагностировали осколочное ранение предплечья. После оказания помощи он направлен в городскую больницу №2 г. Белгорода", – отмечалось в сообщении.В Грайворонском округе в районе села Замостье от атаки FPV-дрона на автомобиль две женщины получили осколочные ранения голеней, предплечья и волосистой части головы. Пострадавшим оказана помощь в Грайворонской ЦРБ, после чего они будут переведены в городскую больницу №2 г. Белгорода.Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России.Подробнее о том, почему ВСУ бьют по детям – в статье Сергея Зуева "Почему дети становятся мишенями ВСУ и к чему готовят Украину. Эксперты о войне и её бенефициарах".

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эксклюзив, хроники, владимир сальдо, вооруженные силы украины, фсб, минобороны, херсонская область, россия, украина, украина.ру