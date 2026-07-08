https://ukraina.ru/20260708/zapad-khochet-vyigrat-a-ne-umeret-ischenko-o-sposobakh-pobedit-nato-bez-yadernoy-voyny-1081220516.html

"Запад хочет выиграть, а не умереть": Ищенко о способах победить НАТО без ядерной войны

"Запад хочет выиграть, а не умереть": Ищенко о способах победить НАТО без ядерной войны - 08.07.2026 Украина.ру

"Запад хочет выиграть, а не умереть": Ищенко о способах победить НАТО без ядерной войны

Победить коллективный Запад можно только экономически, поскольку обмен ядерными ударами приведет к ядерной ничьей. В экономическом противостоянии Россия пока выигрывает. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2026-07-08T16:37

2026-07-08T16:37

2026-07-08T16:37

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По словам Ищенко, победить коллективный Запад можно только экономически. "При этом есть только один способ победить коллективный Запад – удушить его экономически. Вариант обмена ядерными ударами – это вариант ядерной ничьей", — подчеркнул собеседник Украина.ру.Политолог отметил, что Россия пока выигрывает экономическое противостояние. Запад это осознает и поэтому постоянно пытается расширить пространство войны, чтобы поставить нас перед выбором: либо истощаться в регулярных боевых действиях, либо переходить к ядерному конфликту.Он указал, что Запад тоже не стремится к ядерному конфликту. "Запад тоже не хочет ядерной войны. Он хочет выиграть, а не умереть. И он ищет способ навязать нам конфликт, который бы не скатился к ядерному противостоянию", — заявил эксперт.Ищенко также добавил, что даже если Россия останется единственным государством, сохранившим управляемость, образ жизни кардинально изменится — исчезнет окружающий мир, с которым можно торговать, и придется только восстанавливаться и заниматься собой.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Запад пытается заставить Россию сделать выбор между бесконечной войной и ядерной ничьей" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты военного конфликта — в материале "Игорь Кимаковский: Россия выбьет ВСУ из Донбасса за счет боеготовой пехоты и новых решений в части БПЛА" на сайте Украина.ру.

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