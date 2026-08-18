"Флагман милитаризации": Япония пересматривает итоги Второй мировой войны — эксперт - 18.08.2026 Украина.ру
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"Флагман милитаризации": Япония пересматривает итоги Второй мировой войны — эксперт
"Флагман милитаризации": Япония пересматривает итоги Второй мировой войны — эксперт - 18.08.2026 Украина.ру
"Флагман милитаризации": Япония пересматривает итоги Второй мировой войны — эксперт
Милитаризация касается не только Европы — оппоненты наращивают военную инфраструктуру на Дальнем Востоке. Флагманом этого процесса выступает Япония, которая пересматривает итоги Второй мировой войны. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов
2026-08-18T16:08
2026-08-18T16:34
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Министерство иностранных дел Японии выразило "решительный протест" в связи с посещением президентом РФ Владимиром Путиным острова Итуруп. В ответ МИД России вызвал посла Японии Акиру Муто и заявил, что суверенитет РФ над Южными Курилами незыблем, а попытки его оспорить — неприемлемы.Отвечая на вопрос о протесте Японии, Степанов заявил, что милитаризация Тихоокеанского региона набирает обороты.Эксперт подчеркнул, что оппоненты России наращивают военную инфраструктуру на Дальнем Востоке. "Милитаризация сейчас касается не только европейского пространства. Наши оппоненты активно наращивают военную инфраструктуру и на дальневосточном направлении", — отметил эксперт.По его словам, фактически, сейчас мы наблюдаем пересмотр итогов Второй мировой войны. Флагманом милитаризации выступает Япония, которая прежде была ограничена в развитии наступательных вооружений, пояснил он.Степанов подчеркнул, что Япония совместно с США активно вооружается. Токио совместно с американским ВПК разрабатывает высокоточное оружие, модернизирует вертолетоносцы в авианосцы, закупает F-35B, добавил эксперт."Очевидным следующим шагом будет размещение ядерных арсеналов", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Ядерное оружие и прокси-альянсы. Александр Степанов о том, как НАТО готовится к битве на Дальнем Востоке" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты международной полититки: "Фархад Ибрагимов: Турция заговорила о передаче оружия Киеву, когда Россия стала побеждать на Черном море" на сайте Украина.ру.
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"Флагман милитаризации": Япония пересматривает итоги Второй мировой войны — эксперт

16:08 18.08.2026 (обновлено: 16:34 18.08.2026)
 
© commons.wikimedia.org / Rikujojieitai Boueisho
- РИА Новости, 1920, 18.08.2026
© commons.wikimedia.org / Rikujojieitai Boueisho
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Милитаризация касается не только Европы — оппоненты наращивают военную инфраструктуру на Дальнем Востоке. Флагманом этого процесса выступает Япония, которая пересматривает итоги Второй мировой войны. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов
Министерство иностранных дел Японии выразило "решительный протест" в связи с посещением президентом РФ Владимиром Путиным острова Итуруп. В ответ МИД России вызвал посла Японии Акиру Муто и заявил, что суверенитет РФ над Южными Курилами незыблем, а попытки его оспорить — неприемлемы.
Отвечая на вопрос о протесте Японии, Степанов заявил, что милитаризация Тихоокеанского региона набирает обороты.
Эксперт подчеркнул, что оппоненты России наращивают военную инфраструктуру на Дальнем Востоке. "Милитаризация сейчас касается не только европейского пространства. Наши оппоненты активно наращивают военную инфраструктуру и на дальневосточном направлении", — отметил эксперт.
По его словам, фактически, сейчас мы наблюдаем пересмотр итогов Второй мировой войны. Флагманом милитаризации выступает Япония, которая прежде была ограничена в развитии наступательных вооружений, пояснил он.
Степанов подчеркнул, что Япония совместно с США активно вооружается. Токио совместно с американским ВПК разрабатывает высокоточное оружие, модернизирует вертолетоносцы в авианосцы, закупает F-35B, добавил эксперт.
"Очевидным следующим шагом будет размещение ядерных арсеналов", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Ядерное оружие и прокси-альянсы. Александр Степанов о том, как НАТО готовится к битве на Дальнем Востоке" на сайте Украина.ру.
Про другие аспекты международной полититки: "Фархад Ибрагимов: Турция заговорила о передаче оружия Киеву, когда Россия стала побеждать на Черном море" на сайте Украина.ру.
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