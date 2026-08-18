В Днепропетровской области принудительно эвакуируют еще 16 поселений
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкВ селе Безыменное в ДНР продолжают принимать беженцев
В Днепропетровской области Украины увеличили перечень территорий, подлежащих обязательной эвакуации. Об этом 18 августа проинформировал в своем телеграм-канале руководитель местной военной администрации Александр Ганжа
По словам чиновника, меры затронут еще 16 поселений, которые входят в состав Николаевской, Петропавловской и Украинской общин Синельниковского района.
Гражданам с несовершеннолетними детьми предписано покинуть указанные районы в тридцатидневный срок.
В общей сложности в безопасные места должны уехать почти 2,2 тысячи несовершеннолетних.
Это не первая волна переселения за последнее время: предыдущее решение о расширении эвакуационной зоны в регионе принималось местными властями в конце июля.
Подробнее об эвакуации - в материале Кто не спрятался — Зеленский не виноват. Что не так с массовой эвакуацией на Украине на сайте Украина.ру.
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