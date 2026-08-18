https://ukraina.ru/20260818/v-dnepropetrovskoy-oblasti-prinuditelno-evakuiruyut-esche-16-poseleniy-1082591790.html

В Днепропетровской области принудительно эвакуируют еще 16 поселений

В Днепропетровской области принудительно эвакуируют еще 16 поселений - 18.08.2026 Украина.ру

В Днепропетровской области принудительно эвакуируют еще 16 поселений

В Днепропетровской области Украины увеличили перечень территорий, подлежащих обязательной эвакуации. Об этом 18 августа проинформировал в своем телеграм-канале руководитель местной военной администрации Александр Ганжа

2026-08-18T14:38

2026-08-18T14:38

2026-08-18T14:38

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украина.ру

владимир зеленский

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По словам чиновника, меры затронут еще 16 поселений, которые входят в состав Николаевской, Петропавловской и Украинской общин Синельниковского района. Гражданам с несовершеннолетними детьми предписано покинуть указанные районы в тридцатидневный срок. В общей сложности в безопасные места должны уехать почти 2,2 тысячи несовершеннолетних.Это не первая волна переселения за последнее время: предыдущее решение о расширении эвакуационной зоны в регионе принималось местными властями в конце июля.Подробнее об эвакуации - в материале Кто не спрятался — Зеленский не виноват. Что не так с массовой эвакуацией на Украине на сайте Украина.ру.

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новости, днепропетровская область, украина, украина.ру, владимир зеленский