В Днепропетровской области принудительно эвакуируют еще 16 поселений - 18.08.2026 Украина.ру
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В Днепропетровской области принудительно эвакуируют еще 16 поселений
В Днепропетровской области принудительно эвакуируют еще 16 поселений - 18.08.2026 Украина.ру
В Днепропетровской области принудительно эвакуируют еще 16 поселений
В Днепропетровской области Украины увеличили перечень территорий, подлежащих обязательной эвакуации. Об этом 18 августа проинформировал в своем телеграм-канале руководитель местной военной администрации Александр Ганжа
2026-08-18T14:38
2026-08-18T14:38
новости
днепропетровская область
украина
украина.ру
владимир зеленский
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По словам чиновника, меры затронут еще 16 поселений, которые входят в состав Николаевской, Петропавловской и Украинской общин Синельниковского района. Гражданам с несовершеннолетними детьми предписано покинуть указанные районы в тридцатидневный срок. В общей сложности в безопасные места должны уехать почти 2,2 тысячи несовершеннолетних.Это не первая волна переселения за последнее время: предыдущее решение о расширении эвакуационной зоны в регионе принималось местными властями в конце июля.Подробнее об эвакуации - в материале Кто не спрятался — Зеленский не виноват. Что не так с массовой эвакуацией на Украине на сайте Украина.ру.
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новости, днепропетровская область, украина, украина.ру, владимир зеленский
Новости, Днепропетровская область, Украина, Украина.ру, Владимир Зеленский

В Днепропетровской области принудительно эвакуируют еще 16 поселений

14:38 18.08.2026
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкВ селе Безыменное в ДНР продолжают принимать беженцев
В селе Безыменное в ДНР продолжают принимать беженцев - РИА Новости, 1920, 18.08.2026
© РИА Новости . Максим Блинов
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В Днепропетровской области Украины увеличили перечень территорий, подлежащих обязательной эвакуации. Об этом 18 августа проинформировал в своем телеграм-канале руководитель местной военной администрации Александр Ганжа
По словам чиновника, меры затронут еще 16 поселений, которые входят в состав Николаевской, Петропавловской и Украинской общин Синельниковского района.
Гражданам с несовершеннолетними детьми предписано покинуть указанные районы в тридцатидневный срок.
В общей сложности в безопасные места должны уехать почти 2,2 тысячи несовершеннолетних.
Это не первая волна переселения за последнее время: предыдущее решение о расширении эвакуационной зоны в регионе принималось местными властями в конце июля.
Подробнее об эвакуации - в материале Кто не спрятался — Зеленский не виноват. Что не так с массовой эвакуацией на Украине на сайте Украина.ру.
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НовостиДнепропетровская областьУкраинаУкраина.руВладимир Зеленский
 
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