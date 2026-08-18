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Единый стандарт для ударов по России: США открывают арсеналы для европейской артиллерии

Единый стандарт для ударов по России: США открывают арсеналы для европейской артиллерии - 18.08.2026 Украина.ру

Единый стандарт для ударов по России: США открывают арсеналы для европейской артиллерии

США готовятся разрешить европейским союзникам использовать американские ракеты и снаряды в пусковых установках европейского производства. Об этом 18 августа сообщил Euractiv

2026-08-18T15:46

2026-08-18T15:46

2026-08-18T15:50

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Вашингтон отказывается от многолетнего правила, согласно которому его боеприпасы разрешалось заряжать только в американские системы вроде HIMARS и M270. За этим решением стоит практическая подготовка к войне: европейские страны НАТО активно наращивают парк собственной реактивной артиллерии, но европейский ВПК не успевает за выпуском боеприпасов. Несовместимость систем грозила парализовать союзников в случае реального конфликта.Снятие ограничений позволит создать единый стандарт: европейские установки смогут вести огонь американскими ракетами. Параллельно Пентагон заключил контракт на $22,9 млрд с Raytheon для резкого расширения производства крылатых ракет Tomahawk. Западная военная машина переводится на единые рельсы, чтобы устранить логистические задержки при совместных ударах.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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