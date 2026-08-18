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Марьяна Безуглая снова в рядах "Слуги народа" – зачем она вернулась

Марьяна Безуглая снова в рядах "Слуги народа" – зачем она вернулась - 18.08.2026 Украина.ру

Марьяна Безуглая снова в рядах "Слуги народа" – зачем она вернулась

Народный депутат Марьяна Безуглая вновь вошла в парламентскую фракцию "Слуга народа" после выхода из неё в 2024 году. Об этом 18 августа сообщили народные депутаты Ярослав Железняк и Алексей Гончаренко*

2026-08-18T14:35

2026-08-18T14:35

2026-08-18T14:35

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гбр

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"Марьяна Безуглая снова вошла в состав фракции "Слуга народа"", — указал Гончаренко.По словам самой Безуглой, она вернулась, чтобы создать специальную комиссию по военной юстиции, которую не может возглавлять внефракционный депутат, а также иметь право участвовать во всех совещаниях. Она допускает, что позже снова покинет фракцию.Безуглая неоднократно критиковала главкома ВСУ Сырского и приближённых к нему генералов. Она также заявляла, что США не должны помогать Украине, пока не сменится руководство украинской армии. Ранее депутат обвинила Сырского в манипуляции данными в отчётах, чтобы скрыть провалы ВСУ, и подала заявление в ГБР. Позже она потребовала возбудить дело и в отношении предыдущего главкома Валерия Залужного.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Террор ВСУ, успехи ВС РФ, разорительная помощь Киеву. Хроника событий на утро 18 августаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, украина, россия, сша, марьяна безуглая, алексей гончаренко, ярослав железняк, слуга народа, гбр, вооруженные силы украины