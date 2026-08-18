Марьяна Безуглая снова в рядах "Слуги народа" – зачем она вернулась - 18.08.2026 Украина.ру
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Марьяна Безуглая снова в рядах "Слуги народа" – зачем она вернулась
Марьяна Безуглая снова в рядах "Слуги народа" – зачем она вернулась - 18.08.2026 Украина.ру
Марьяна Безуглая снова в рядах "Слуги народа" – зачем она вернулась
Народный депутат Марьяна Безуглая вновь вошла в парламентскую фракцию "Слуга народа" после выхода из неё в 2024 году. Об этом 18 августа сообщили народные депутаты Ярослав Железняк и Алексей Гончаренко*
2026-08-18T14:35
2026-08-18T14:35
новости
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марьяна безуглая
алексей гончаренко
ярослав железняк
слуга народа
гбр
вооруженные силы украины
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"Марьяна Безуглая снова вошла в состав фракции "Слуга народа"", — указал Гончаренко.По словам самой Безуглой, она вернулась, чтобы создать специальную комиссию по военной юстиции, которую не может возглавлять внефракционный депутат, а также иметь право участвовать во всех совещаниях. Она допускает, что позже снова покинет фракцию.Безуглая неоднократно критиковала главкома ВСУ Сырского и приближённых к нему генералов. Она также заявляла, что США не должны помогать Украине, пока не сменится руководство украинской армии. Ранее депутат обвинила Сырского в манипуляции данными в отчётах, чтобы скрыть провалы ВСУ, и подала заявление в ГБР. Позже она потребовала возбудить дело и в отношении предыдущего главкома Валерия Залужного.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Террор ВСУ, успехи ВС РФ, разорительная помощь Киеву. Хроника событий на утро 18 августаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, украина, россия, сша, марьяна безуглая, алексей гончаренко, ярослав железняк, слуга народа, гбр, вооруженные силы украины
Новости, Украина, Россия, США, Марьяна Безуглая, Алексей Гончаренко, Ярослав Железняк, Слуга народа, ГБР, Вооруженные силы Украины

Марьяна Безуглая снова в рядах "Слуги народа" – зачем она вернулась

14:35 18.08.2026
 
© Фото : скриншотМарьяна Безуглая
Марьяна Безуглая - РИА Новости, 1920, 18.08.2026
© Фото : скриншот
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Народный депутат Марьяна Безуглая вновь вошла в парламентскую фракцию "Слуга народа" после выхода из неё в 2024 году. Об этом 18 августа сообщили народные депутаты Ярослав Железняк и Алексей Гончаренко*
"Марьяна Безуглая снова вошла в состав фракции "Слуга народа"", — указал Гончаренко.
По словам самой Безуглой, она вернулась, чтобы создать специальную комиссию по военной юстиции, которую не может возглавлять внефракционный депутат, а также иметь право участвовать во всех совещаниях. Она допускает, что позже снова покинет фракцию.
Безуглая неоднократно критиковала главкома ВСУ Сырского и приближённых к нему генералов.
Она также заявляла, что США не должны помогать Украине, пока не сменится руководство украинской армии. Ранее депутат обвинила Сырского в манипуляции данными в отчётах, чтобы скрыть провалы ВСУ, и подала заявление в ГБР. Позже она потребовала возбудить дело и в отношении предыдущего главкома Валерия Залужного.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Террор ВСУ, успехи ВС РФ, разорительная помощь Киеву. Хроника событий на утро 18 августа
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