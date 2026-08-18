https://ukraina.ru/20260818/proksi-alyansy-nato-voennyy-ekspert-o-novykh-ugrozakh-rossii-na-dalnem-vostoke--1082595774.html

"Прокси-альянсы НАТО": военный эксперт о новых угрозах России на Дальнем Востоке

"Прокси-альянсы НАТО": военный эксперт о новых угрозах России на Дальнем Востоке - 18.08.2026 Украина.ру

"Прокси-альянсы НАТО": военный эксперт о новых угрозах России на Дальнем Востоке

США создают прокси-натовские альянсы в Азиатско-Тихоокеанском регионе с участием Японии, Южной Кореи и Филиппин. Размещение систем Typhon с ракетами Tomahawk угрожает восточным рубежам России. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов

2026-08-18T16:37

2026-08-18T16:37

2026-08-18T16:37

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Министерство иностранных дел Японии выразило "решительный протест" в связи с посещением президентом РФ Владимиром Путиным острова Итуруп. В ответ МИД России вызвал посла Японии Акиру Муто и заявил, что суверенитет РФ над Южными Курилами незыблем, а попытки его оспорить — неприемлемы.Продолжая тему милитаризации Тихоокеанского региона, Степанов сообщил о создании прокси-альянсов и конкретных угрозах для восточных рубежей России.Степанов заявил, что США создают прокси-натовские альянсы в регионе. "AUKUS будет активно внедрять подводные атомные ракетоносцы. Такая же ситуация возможна в связи с созданием регионального контактного альянса во главе с Японией, с участием Южной Кореи и, допустим, Филиппин", — отметил эксперт.По данным Степанова, американцы уже развернули активную военно-техническую деятельность на Филиппинах, размещая там дальнобойные ударные системы Typhon, которые могут применять крылатые ракеты Tomahawk с дальностью до 2000 километров."Эти системы угрожают и нашим восточным рубежам", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Ядерное оружие и прокси-альянсы. Александр Степанов о том, как НАТО готовится к битве на Дальнем Востоке" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты международной полититки: "Фархад Ибрагимов: Турция заговорила о передаче оружия Киеву, когда Россия стала побеждать на Черном море" на сайте Украина.ру.

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