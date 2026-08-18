"Прокси-альянсы НАТО": военный эксперт о новых угрозах России на Дальнем Востоке - 18.08.2026 Украина.ру
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"Прокси-альянсы НАТО": военный эксперт о новых угрозах России на Дальнем Востоке
"Прокси-альянсы НАТО": военный эксперт о новых угрозах России на Дальнем Востоке - 18.08.2026 Украина.ру
"Прокси-альянсы НАТО": военный эксперт о новых угрозах России на Дальнем Востоке
США создают прокси-натовские альянсы в Азиатско-Тихоокеанском регионе с участием Японии, Южной Кореи и Филиппин. Размещение систем Typhon с ракетами Tomahawk угрожает восточным рубежам России. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов
2026-08-18T16:37
2026-08-18T16:37
новости
россия
япония
сша
степанов
украина.ру
нато
угроза
ракеты
дальнобойные ракеты
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Министерство иностранных дел Японии выразило "решительный протест" в связи с посещением президентом РФ Владимиром Путиным острова Итуруп. В ответ МИД России вызвал посла Японии Акиру Муто и заявил, что суверенитет РФ над Южными Курилами незыблем, а попытки его оспорить — неприемлемы.Продолжая тему милитаризации Тихоокеанского региона, Степанов сообщил о создании прокси-альянсов и конкретных угрозах для восточных рубежей России.Степанов заявил, что США создают прокси-натовские альянсы в регионе. "AUKUS будет активно внедрять подводные атомные ракетоносцы. Такая же ситуация возможна в связи с созданием регионального контактного альянса во главе с Японией, с участием Южной Кореи и, допустим, Филиппин", — отметил эксперт.По данным Степанова, американцы уже развернули активную военно-техническую деятельность на Филиппинах, размещая там дальнобойные ударные системы Typhon, которые могут применять крылатые ракеты Tomahawk с дальностью до 2000 километров."Эти системы угрожают и нашим восточным рубежам", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Ядерное оружие и прокси-альянсы. Александр Степанов о том, как НАТО готовится к битве на Дальнем Востоке" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты международной полититки: "Фархад Ибрагимов: Турция заговорила о передаче оружия Киеву, когда Россия стала побеждать на Черном море" на сайте Украина.ру.
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новости, россия, япония, сша, степанов, украина.ру, нато, угроза, ракеты, дальнобойные ракеты, война, тихий океан, флот, альянс, альянсы, главные новости, главное, сво, новости сво россия, новости сво, прогнозы сво
Новости, Россия, Япония, США, Степанов, Украина.ру, НАТО, угроза, ракеты, дальнобойные ракеты, война, Тихий океан, флот, альянс, альянсы, Главные новости, главное, СВО, новости СВО Россия, новости СВО, прогнозы СВО

"Прокси-альянсы НАТО": военный эксперт о новых угрозах России на Дальнем Востоке

16:37 18.08.2026
 
© Украина.ру
- РИА Новости, 1920, 18.08.2026
© Украина.ру
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США создают прокси-натовские альянсы в Азиатско-Тихоокеанском регионе с участием Японии, Южной Кореи и Филиппин. Размещение систем Typhon с ракетами Tomahawk угрожает восточным рубежам России. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов
Министерство иностранных дел Японии выразило "решительный протест" в связи с посещением президентом РФ Владимиром Путиным острова Итуруп. В ответ МИД России вызвал посла Японии Акиру Муто и заявил, что суверенитет РФ над Южными Курилами незыблем, а попытки его оспорить — неприемлемы.
Продолжая тему милитаризации Тихоокеанского региона, Степанов сообщил о создании прокси-альянсов и конкретных угрозах для восточных рубежей России.
Степанов заявил, что США создают прокси-натовские альянсы в регионе. "AUKUS будет активно внедрять подводные атомные ракетоносцы. Такая же ситуация возможна в связи с созданием регионального контактного альянса во главе с Японией, с участием Южной Кореи и, допустим, Филиппин", — отметил эксперт.
По данным Степанова, американцы уже развернули активную военно-техническую деятельность на Филиппинах, размещая там дальнобойные ударные системы Typhon, которые могут применять крылатые ракеты Tomahawk с дальностью до 2000 километров.
"Эти системы угрожают и нашим восточным рубежам", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Ядерное оружие и прокси-альянсы. Александр Степанов о том, как НАТО готовится к битве на Дальнем Востоке" на сайте Украина.ру.
Про другие аспекты международной полититки: "Фархад Ибрагимов: Турция заговорила о передаче оружия Киеву, когда Россия стала побеждать на Черном море" на сайте Украина.ру.
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