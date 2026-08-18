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Украинские военкомы мобилизовали настоятеля Крестовоздвиженского храма
Украинские военкомы мобилизовали настоятеля Крестовоздвиженского храма - 18.08.2026 Украина.ру
Украинские военкомы мобилизовали настоятеля Крестовоздвиженского храма
Православного священника заставляют служить в армии. Об этом 18 августа сообщили в Украинской православной церкви и "Союзе православных журналистов" Украины.
2026-08-18T14:38
2026-08-18T14:38
2026-08-18T14:38
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Сотрудники украинского военкомата (ТЦК) мобилизовали настоятеля Крестовоздвиженского храма села Хворостов Владимир-Волынской епархии канонической Украинской православной церкви. "Семнадцатого августа произошло задержание сотрудниками ТЦК настоятеля Крестовоздвиженского храма села Хворостов Владимир-Волынской епархии архимандрита Антония (Джежелы)", - сказано в сообщении епархии, опубликованном в соцсети.СПЖ отметил, что военкомы принудительно мобилизовали клирика Владимир-Волынской епархии 17 августа - тогда задержали настоятеля Крестовоздвиженского храма архимандрита Антония (Джежелу) в селе Хворостов. "Верующие и священнослужители епархии знают отца Антония как ревностного пастыря. Священник пользуется огромной любовью и искренним уважением со стороны прихожан и собратьев по служению", - сказано в публикации.Там также отмечено, что в связи с произошедшим епархиальное духовенство и община храма просят всех православных христиан усилить молитвы за отца Антония и его скорейшее возвращении к своей пастве и молитвословному служению. Новости на эту тему: "Мясозаготовители из ТЦК рыщут по остаткам страны" - КонстантиновНакануне стало известно, что сотрудники ТЦК в Киеве похитили двух священнослужителей Тульчинской епархии УПЦ. Подробности в обзоре Похищение митрополита, атака на мирных жителей. Итоги 16 августаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, украина, россия, тцк, facebook, упц, гонения, мобилизация на украине, ситуация на украине, религия, священник, православные
Новости, Украина, Россия, ТЦК, Facebook, УПЦ, гонения, мобилизация на Украине, ситуация на Украине, Религия, священник, православные
Украинские военкомы мобилизовали настоятеля Крестовоздвиженского храма
Православного священника заставляют служить в армии. Об этом 18 августа сообщили в Украинской православной церкви и "Союзе православных журналистов" Украины.
Сотрудники украинского военкомата (ТЦК) мобилизовали настоятеля Крестовоздвиженского храма села Хворостов Владимир-Волынской епархии канонической Украинской православной церкви.
"Семнадцатого августа произошло задержание сотрудниками ТЦК настоятеля Крестовоздвиженского храма села Хворостов Владимир-Волынской епархии архимандрита Антония (Джежелы)", - сказано в сообщении епархии, опубликованном в соцсети.
СПЖ отметил, что военкомы принудительно мобилизовали клирика Владимир-Волынской епархии 17 августа - тогда задержали настоятеля Крестовоздвиженского храма архимандрита Антония (Джежелу) в селе Хворостов.
"Верующие и священнослужители епархии знают отца Антония как ревностного пастыря. Священник пользуется огромной любовью и искренним уважением со стороны прихожан и собратьев по служению", - сказано в публикации.
Там также отмечено, что в связи с произошедшим епархиальное духовенство и община храма просят всех православных христиан усилить молитвы за отца Антония и его скорейшее возвращении к своей пастве и молитвословному служению.
Накануне стало известно, что сотрудники ТЦК в Киеве похитили двух священнослужителей Тульчинской епархии УПЦ. Подробности в обзоре Похищение митрополита, атака на мирных жителей. Итоги 16 августа
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