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Украинские военкомы мобилизовали настоятеля Крестовоздвиженского храма

Украинские военкомы мобилизовали настоятеля Крестовоздвиженского храма - 18.08.2026 Украина.ру

Украинские военкомы мобилизовали настоятеля Крестовоздвиженского храма

Православного священника заставляют служить в армии. Об этом 18 августа сообщили в Украинской православной церкви и "Союзе православных журналистов" Украины.

2026-08-18T14:38

2026-08-18T14:38

2026-08-18T14:38

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Сотрудники украинского военкомата (ТЦК) мобилизовали настоятеля Крестовоздвиженского храма села Хворостов Владимир-Волынской епархии канонической Украинской православной церкви. "Семнадцатого августа произошло задержание сотрудниками ТЦК настоятеля Крестовоздвиженского храма села Хворостов Владимир-Волынской епархии архимандрита Антония (Джежелы)", - сказано в сообщении епархии, опубликованном в соцсети.СПЖ отметил, что военкомы принудительно мобилизовали клирика Владимир-Волынской епархии 17 августа - тогда задержали настоятеля Крестовоздвиженского храма архимандрита Антония (Джежелу) в селе Хворостов. "Верующие и священнослужители епархии знают отца Антония как ревностного пастыря. Священник пользуется огромной любовью и искренним уважением со стороны прихожан и собратьев по служению", - сказано в публикации.Там также отмечено, что в связи с произошедшим епархиальное духовенство и община храма просят всех православных христиан усилить молитвы за отца Антония и его скорейшее возвращении к своей пастве и молитвословному служению. Новости на эту тему: "Мясозаготовители из ТЦК рыщут по остаткам страны" - КонстантиновНакануне стало известно, что сотрудники ТЦК в Киеве похитили двух священнослужителей Тульчинской епархии УПЦ. Подробности в обзоре Похищение митрополита, атака на мирных жителей. Итоги 16 августаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, украина, россия, тцк, facebook, упц, гонения, мобилизация на украине, ситуация на украине, религия, священник, православные