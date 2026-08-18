Украинские военкомы мобилизовали настоятеля Крестовоздвиженского храма - 18.08.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260818/ukrainskie-voenkomy-mobilizovali-nastoyatelya-krestovozdvizhenskogo-khrama--1082590569.html
Украинские военкомы мобилизовали настоятеля Крестовоздвиженского храма
Украинские военкомы мобилизовали настоятеля Крестовоздвиженского храма - 18.08.2026 Украина.ру
Украинские военкомы мобилизовали настоятеля Крестовоздвиженского храма
Православного священника заставляют служить в армии. Об этом 18 августа сообщили в Украинской православной церкви и "Союзе православных журналистов" Украины.
2026-08-18T14:38
2026-08-18T14:38
новости
украина
россия
тцк
facebook
упц
гонения
мобилизация на украине
ситуация на украине
религия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/04/19/1078295199_0:243:329:428_1920x0_80_0_0_0450b5e47bb5aa0d449dab634cbaf1ea.jpg
Сотрудники украинского военкомата (ТЦК) мобилизовали настоятеля Крестовоздвиженского храма села Хворостов Владимир-Волынской епархии канонической Украинской православной церкви. "Семнадцатого августа произошло задержание сотрудниками ТЦК настоятеля Крестовоздвиженского храма села Хворостов Владимир-Волынской епархии архимандрита Антония (Джежелы)", - сказано в сообщении епархии, опубликованном в соцсети.СПЖ отметил, что военкомы принудительно мобилизовали клирика Владимир-Волынской епархии 17 августа - тогда задержали настоятеля Крестовоздвиженского храма архимандрита Антония (Джежелу) в селе Хворостов. "Верующие и священнослужители епархии знают отца Антония как ревностного пастыря. Священник пользуется огромной любовью и искренним уважением со стороны прихожан и собратьев по служению", - сказано в публикации.Там также отмечено, что в связи с произошедшим епархиальное духовенство и община храма просят всех православных христиан усилить молитвы за отца Антония и его скорейшее возвращении к своей пастве и молитвословному служению. Новости на эту тему: "Мясозаготовители из ТЦК рыщут по остаткам страны" - КонстантиновНакануне стало известно, что сотрудники ТЦК в Киеве похитили двух священнослужителей Тульчинской епархии УПЦ. Подробности в обзоре Похищение митрополита, атака на мирных жителей. Итоги 16 августаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
украина
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/04/19/1078295199_0:191:329:438_1920x0_80_0_0_52ff80b7236731f2e9a379f3c20ce755.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, россия, тцк, facebook, упц, гонения, мобилизация на украине, ситуация на украине, религия, священник, православные
Новости, Украина, Россия, ТЦК, Facebook, УПЦ, гонения, мобилизация на Украине, ситуация на Украине, Религия, священник, православные

Украинские военкомы мобилизовали настоятеля Крестовоздвиженского храма

14:38 18.08.2026
 
© Фото : скриншот видео из соцсетейТЦК схватили украинца
ТЦК схватили украинца - РИА Новости, 1920, 18.08.2026
© Фото : скриншот видео из соцсетей
Читать в
ДзенTelegram
Православного священника заставляют служить в армии. Об этом 18 августа сообщили в Украинской православной церкви и "Союзе православных журналистов" Украины.
Сотрудники украинского военкомата (ТЦК) мобилизовали настоятеля Крестовоздвиженского храма села Хворостов Владимир-Волынской епархии канонической Украинской православной церкви.
"Семнадцатого августа произошло задержание сотрудниками ТЦК настоятеля Крестовоздвиженского храма села Хворостов Владимир-Волынской епархии архимандрита Антония (Джежелы)", - сказано в сообщении епархии, опубликованном в соцсети.
СПЖ отметил, что военкомы принудительно мобилизовали клирика Владимир-Волынской епархии 17 августа - тогда задержали настоятеля Крестовоздвиженского храма архимандрита Антония (Джежелу) в селе Хворостов.

"Верующие и священнослужители епархии знают отца Антония как ревностного пастыря. Священник пользуется огромной любовью и искренним уважением со стороны прихожан и собратьев по служению", - сказано в публикации.
Там также отмечено, что в связи с произошедшим епархиальное духовенство и община храма просят всех православных христиан усилить молитвы за отца Антония и его скорейшее возвращении к своей пастве и молитвословному служению.
Новости на эту тему: "Мясозаготовители из ТЦК рыщут по остаткам страны" - Константинов
Накануне стало известно, что сотрудники ТЦК в Киеве похитили двух священнослужителей Тульчинской епархии УПЦ. Подробности в обзоре Похищение митрополита, атака на мирных жителей. Итоги 16 августа
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинаРоссияТЦКFacebookУПЦгонениямобилизация на Украинеситуация на УкраинеРелигиясвященникправославные
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
14:59ВСУ атаковали велосипедистов дронами - глава ЛНР
14:38Украинские военкомы мобилизовали настоятеля Крестовоздвиженского храма
14:38В Днепропетровской области принудительно эвакуируют еще 16 поселений
14:35Марьяна Безуглая снова в рядах "Слуги народа" – зачем она вернулась
14:10Киевский режим безрассудно сорвал визит главы МАГАТЭ на ЗАЭС - МИД РФ
13:54"Проигрывает тот, кто просит о заморозке": итальянский политолог о новых призывах Зеленского
13:51"Мясозаготовители из ТЦК рыщут по остаткам страны" - Константинов
13:32Рейн и Дунай гибнут: рекордная европейская засуха бьёт по Украине
13:25Рада перенесла голосование за глав Минобороны и МИД Украины
13:24Украинский штурмовик стал фигурантом дела о терроризме
13:14Минобороны разъяснило последствия освобождения Красноподолья в ДНР
13:05Украинский военкор назвал Купянское направление фронта "адом на земле"
13:03Кто не спрятался — Зеленский не виноват. Что не так с массовой эвакуацией на Украине
13:00Посол РФ назвал задержания судов Швецией нарушением международного права
12:57"Пора бить по Европе": Живов рассказал, как ВПК Украины прячется в Польше
12:44Сотрудников военкоматов Одессы уличили в похищениях и пытках - генпрокурор
12:41Российские войска освободили Ореховатку и Красноподолье в ДНР
12:32ГБР расследует 15 эпизодов насилия военкомов Одесской области
11:59Рада возобновила работу под крики "позор" и протесты из-за отставки Федорова
11:57Правительство Украины обещает минимальные пенсии и трудоустройство инвалидов
Лента новостейМолния