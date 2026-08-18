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70 лет "второй коренизации" в спорте. Хрущёв и сборная Украины на Спартакиаде народов СССР

70 лет "второй коренизации" в спорте. Хрущёв и сборная Украины на Спартакиаде народов СССР - 18.08.2026 Украина.ру

70 лет "второй коренизации" в спорте. Хрущёв и сборная Украины на Спартакиаде народов СССР

16 августа 1956 года в Москве завершилась I Спартакиада народов СССР, ставшая символом второй "волны коренизации" советского государства. Впервые с 1930-х годов, когда чемпионаты по основным видам спорта перешли на клубную систему, развернулись баталии между сборными командами союзных республик

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На церемонии торжественного открытия спартакиады (5 августа) на только что построенном Центральном стадионе имени В. И. Ленина ("Лужники") республиканские делегации предстали подобно олимпийским сборным суверенных государств: в передающих национальный колорит костюмах, с государственной символикой.Всё это разительно отличалось от уже ушедших в историю Всесоюзных парадов физкультурников. На последних также бодро вышагивали республиканские колонны, но из-за того, что к середине 1950-х произошла реформа государственных флагов субъектов СССР, на смену кумачовому монолиту пришло разноцветие сборных союзных республик. Как писала французская Le Monde: "торжественное открытие Спартакиады напоминало скорее международный фестиваль, нежели внутренний чемпионат".Новый формат проведения главного спортивного праздника Страны Советов нёс послания как для внутренней аудитории, так и для других стран.Партийно-государственные органы национальных союзных республик становились полноправными хозяевами подведомственных им территорий: ведь, формируя сборные команды, они становились распорядителями значительных средств на развитие спортивной инфраструктуры. Это накладывалось на другие проявления "второй волны коренизации": продвижение во власть национальных кадров, передачу на региональный уровень предприятий и внедрение бюджетной самостоятельности республик.Хрущёв стремился произвести впечатление на страны "третьего мира". Им демонстрировались успехи советской власти в развитии бывших "колониальных владений" Российской империи. Они не просто освободились, но и превратились в преуспевающие нации.В духе концепции "мирного сосуществования", провозглашённой XX съездом КПСС, СССР был готов интегрироваться в олимпийское движение, от чего воздерживался в сталинскую эпоху. Москва не скрывала, что рассматривает Спартакиаду как генеральную репетицию к Олимпиаде в Мельбурне (1956 года). Это проявлялось и во внедрении актуальных международных правил (прежде всего в боксе и гимнастике), и в запуске ультрасовременной по тем временам спортивной инфраструктуры.В ходе Спартакиады было поставлено 9 мировых рекордов, а на самих Олимпийских играх в Австралии сборная команда СССР впервые в истории набрала наибольшее количество медалей среди стран-участниц: 98 (у США — 74), 37 из которых золотые (у американцев — 32).Другое дело, что этот выдающийся результат, видимо, был бы достигнут и без показной политкорректности на Спартакиаде. Ведь кроме поддержанной лично Хрущёвым национально-территориальной модели турнира существовали ещё две: клубная и городская.Клубный подход отстаивали руководители спортивного ведомства СССР, главы силовых органов (включая министра обороны Георгия Жукова), добровольные спортобщества и профсоюзы. Они были заинтересованы, чтобы Спартакиада строилась на соревнованиях клубных команд: ЦСКА, "Динамо", "Крылья Советов", "Буревестник" и др. Такая модель была отлажена, являлась более экономичной в сравнении с национально-территориальной.Городскую модель наиболее активно поддерживали горкомы КПСС Москвы и Ленинграда, а на этапе обсуждения солидарность с ними проявляли руководители ряда других центов спорта (включая Киев и Харьков). Также эту концепцию отстаивали ведущие тренеры союзных сборных. В крупнейших городах существовала лучшая спортивная инфраструктура, готовились наиболее сильные атлеты, а городские команды в игровых видах спорта были хорошо сыграны и не нуждались в пополнении провинциалами.Выбор этой модели был весьма перспективен с точки зрения обращения к истокам олимпийского движения, ведь в Элладе олимпийцы являлись посланцами родных городов. Кроме того, Киеву данная модель позволяла претендовать на третью строчку в общем зачёте. Однако Хрущёву нужна была демонстрация спортивных достижений равноправных советских наций, а не турнир городов.Тем не менее двум крупнейшим советским мегаполисам — Москве и Ленинграду – было позволено принять непосредственное участие в соревнованиях. Основной причиной тому было стремление сохранить хоть какую-то интригу, поскольку объединённая российская команда претендовала на 70% всех наград.15 союзных республик и два города должны были выставить свои команды в 21 виде спорта. Это обусловило численный паритет делегаций, но сказывалось на качестве соревнований, так как ряд видов спорта был развит очень неравномерно.Хрущёвскому руководству СССР важно было не только обеспечить присутствие "нерусских" сборных на всесоюзной "олимпиаде", но и наличие хоть какой-то конкуренции с их стороны сборным РСФСР, Москвы и Ленинграда. Ключевую роль в этом плане играла Украинская ССР.Киеву в тот период на спортивные нужды выделялись беспрецедентно крупные ассигнования. В случае проведения Спартакиады по городскому принципу столица УССР гарантированно заняла бы третье место в общем зачёте.Участие сборной РСФСР, объединившей спортивные ресурсы Ростова-на-Дону, Московской области, Краснодара, Казани, Свердловска и Горького, отодвигало сборную Украины на четвёртое общекомандное место. Тем не менее предпринимались огромные усилия для того, чтобы она вошла в тройку лидеров Спартакиады. В итоге для достижения данной задачи не хватило самой малости, поскольку от сборной Ленинграда, показавшей "бронзовый" результат, УССР отделило всего 16 очков (за первое место в каждом из видов спорта сборные получали по 18 очков). В то время как занявшую пятую позицию Грузию Украина опередила на целых 58 очков.Относительно высокий результат УССР обеспечивался и административным ресурсом, тем более что симпатии Хрущёва к Киеву были общеизвестны. Опираясь на огромное влияние "украинцев" в партийной иерархии, большие материальные возможности привилегированной республики, спортивные власти УССР занимались почти неприкрытым сманиванием лучших спортсменов из российских спортивных центров. Атлетам предлагалось немедленное получение жилья в Киеве, высокие зарплаты на предприятиях Украины и стипендии от здешних вузов.Большой резонанс в 1956 году имело дело известного тогда футболиста Юрия Войнова, внезапно перешедшего из ленинградского "Зенита" в киевское "Динамо" и на этом основании включённого в сборную УССР по футболу. Это, кстати, помогло Украине в матче за третье место футбольного турнира одержать победу над ленинградцами.Примечательно, что столь же агрессивной трансферной политики придерживались две другие республики, находившиеся под прямым влиянием украинской партноменклатуры. Казахстан, которым до марта 1956 года руководил Леонид Брежнев, активно сманивал легкоатлетов, штангистов и борцов из регионов Сибири, Урала и Поволжья. Благодаря целинной программе казахстанские совхозы обладали большими возможностями для содержания "легионеров". В итоге Казахская ССР хоть и оказалась в общем зачёте 13-й (из 17 команд), но совсем немного уступила сильнейшей в Среднеазиатском регионе сборной Узбекистана.Молдавская ССР, во главе которой стоял близкий соратник Хрущёва и бывший руководитель Киева Зиновий Сердюк, привлекала спортсменов по игровым и техническим видам спорта. К примеру, кишинёвский "Буревестник" пополнился нападающим из московского "Торпедо" Виталием Вацкевичем и рядом других игроков из РСФСР, сформировавших костяк команды. В 1956 году он завоевал шестое место в Высшей лиге чемпионата СССР.В общем же зачёте Спартакиады сборная команда самой молодой союзной республики, почти не имевшей спортивной инфраструктуры, заняла достойное для себя 14-е место. И в этом была велика роль спортивного шефства Киева, взятого над Кишинёвом.Молдавские спортсмены подолгу тренировались на спортивных базах Одессы, Киева и Харькова, в республику были направлены украинские тренеры и спортивные врачи. Пример тому — выпускник Ворошиловградского техникума физической культуры Александр Скрипник, перебравшийся в Молдавию в середине 1950-х и воспитавший плеяду молдавских боксёров.Тем не менее "порочная политика переманивания", тон в которой задавали спортивные власти УССР, стала предметом серьёзных разбирательств по завершении Спартакиады. Причиной тому были протесты спорткомитетов Москвы и Ленинграда. Хрущёв эту ситуацию игнорировать не мог, так как в ходе разгрома "антипартийной группы" в 1956-м именно руководители парторганизаций обеих столиц, наряду с украинской, обеспечили победу архитектору "оттепели".Но спортивные руководители УССР, несмотря на критику за "нарушение советской спортивной этики", серьёзных наказаний избежали. Зато их казахстанские и молдавские коллеги получили выговоры по партийной линии и были вскоре заменены на своих должностях.Оргвыводами из этой истории стало введение ценза оседлости для спортсменов при выступлении за республиканские сборные (не менее одного года на момент соответствующих соревнований), а также ограничения на прямое использование средств предприятий на выплату "подъёмных" приезжим спортсменам.УССР в дальнейшем всё же вошла в число лидеров советского спорта. К концу правления Хрущёва (на Спартакиаде 1963 года) республиканская команда обошла Москву и Ленинград, заняв второе общекомандное место (после РСФСР). Затем УССР стабильно завоёвывала третьи места, сумев оттеснить от пьедестала город на Неве. Сказывались рекордные вложения в массовый спорт, при огромном экономическом и демографическом потенциале второй по величине республики СССР.

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