"Вышел из дома — и не вернулся": на Украине мобилизовали опекуна девочки-сироты - 18.08.2026 Украина.ру
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"Вышел из дома — и не вернулся": на Украине мобилизовали опекуна девочки-сироты
"Вышел из дома — и не вернулся": на Украине мобилизовали опекуна девочки-сироты - 18.08.2026 Украина.ру
"Вышел из дома — и не вернулся": на Украине мобилизовали опекуна девочки-сироты
Сотрудники ТЦК в Днепропетровске мобилизовали единственного опекуна 17-летней девочки-сироты. Об этом 18 августа сообщил уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец
2026-08-18T15:54
2026-08-18T15:54
новости
днепропетровск
украина
полтава
тцк
верховная рада
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"Снова история с ТЦК. На этот раз — в Днепропетровске. 17-летняя девушка-сирота ждала дома своего попечителя. Он вышел из дома — и просто не вернулся", — написал он.Позже мужчина позвонил ребёнку и сообщил, что его везут в ТЦК, но когда девочка пришла туда с документами, его уже увезли на полигон."Ребёнок, потерявший родителей, остаётся без своего единственного попечителя — и фактически сам пытается разобраться, где он и что с ним произошло", — добавил Лубинец.По словам омбудсмена, жалобы на ТЦК поступают со всех уголков страны, а военкоматы превратились в места лишения свободы.Подробнее - в материале В Полтаве ломают кости при насильственной мобилизации на сайте Украина.ру.
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новости, днепропетровск, украина, полтава, тцк, верховная рада
Новости, Днепропетровск, Украина, Полтава, ТЦК, Верховная Рада

"Вышел из дома — и не вернулся": на Украине мобилизовали опекуна девочки-сироты

15:54 18.08.2026
 
© Фото : antikor.info
- РИА Новости, 1920, 18.08.2026
© Фото : antikor.info
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Сотрудники ТЦК в Днепропетровске мобилизовали единственного опекуна 17-летней девочки-сироты. Об этом 18 августа сообщил уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец
"Снова история с ТЦК. На этот раз — в Днепропетровске. 17-летняя девушка-сирота ждала дома своего попечителя. Он вышел из дома — и просто не вернулся", — написал он.
Позже мужчина позвонил ребёнку и сообщил, что его везут в ТЦК, но когда девочка пришла туда с документами, его уже увезли на полигон.
"Ребёнок, потерявший родителей, остаётся без своего единственного попечителя — и фактически сам пытается разобраться, где он и что с ним произошло", — добавил Лубинец.
По словам омбудсмена, жалобы на ТЦК поступают со всех уголков страны, а военкоматы превратились в места лишения свободы.
Подробнее - в материале В Полтаве ломают кости при насильственной мобилизации на сайте Украина.ру.
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