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Генерал украинского ГУР рассказал о новых дронах и планах Кремля

Генерал украинского ГУР рассказал о новых дронах и планах Кремля - 18.08.2026 Украина.ру

Генерал украинского ГУР рассказал о новых дронах и планах Кремля

До конца года Россия не подпишет мирное соглашение, будет атаковать объекты энергетики Украины новыми дронами. Об этом заявил в опубликованном 19 августа интервью РБК-Украина замначальника ГУР Минобороны Украины генерал-майор Вадим Скибицкий

2026-08-18T16:01

2026-08-18T16:01

2026-08-18T16:01

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Замначальника армейской разведки Украины рассказал своё представление о мобилизация в России, о специальных российских дронах для уничтожения ЛЭП, вероятности наступления на защитников киевского режима с севера и других, как утверждается в публикации, планах Кремля. "Аналитики ГУР МО Украины в своем анализе исходят из того, что на поле боя нет никаких признаков, указывающих на готовность России прекратить огонь и начать нормальные переговоры. Их планы таковы и то, что они говорят: до конца этого года никаких договоренностей и подписания мирного соглашения не будет", - заявил украинский генерал.Он дал понять, что киевские специалисты проникли в замыслы президента России Владимира Путина и, исходя из этого, планируют противодействие.В планах Генерального штаба ВС РФ завершить установление контроля над оставшейся под контролем ВСУ частью территории ДНР - бывшей Донецкой области Украины "до конца этого года", поведал Скибицкий.Пропагандисты задали генералу вопрос о том, к чему им готовиться осенью и зимой, какой может быть тактика России и каким украинским объектам она уделит внимание."По данным военной разведки, объекты останутся те же – это ОПК, военные объекты, энергетика, система логистики, АЗС. Как мы видим сейчас, они бьют не только по военным, но и гражданским объектам. Зимой наше уязвимое место – электроэнергия и отопление, поэтому они тоже могут оказаться под атакой", - ответил Скибицкий. Он рассказал о новой разработке ВПК РФ, способной осложнить осложнить ситуацию на Украине в отопительный сезон."К примеру, не так давно россияне разработали беспилотник, который предназначен для поражения электроопор – ЛЭПов. В его крыльях заложен взрывной элемент, способный перерезать металл", - поведал украинский генерал.Мобилизации в России пока не просматривается, констатировал замначальника ГУР МОУ. Он ответил на вопрос о численности противостоящей ВСУ российской группировки."Это 670 тысяч боевого компонента и 65 тысяч личного состава в оперативном резерве . Это количество почти не меняется", - сказал замначальника ГУР МОУ.Он отметил, что в его ведомстве делают "выводы по анализу разведывательной деятельности противника на нашей территории, в том числе с использованием космических аппаратов, осуществляющих разведку объектов критической инфраструктуры по всей Украине".Вадим Скибицкий напомнил, что недавно украинский вице-премьер Денис Шмигаль предупреждал о рисках водоснабжения."Кроме того, под угрозой осенью – зимой снова может оказаться наша газотранспортная система и добыча газа в Полтавской и Харьковской областях , которые противник уже атаковал раньше.Украинский генерал признал угрозу мостам через Днепр как объектам критической инфраструктуры. Он отметил, что ВС РФ бьют по мостам в Сумской, Харьковской, Черниговской областях, а также "системно атакуют критически важные мосты в Затоке и Маяках, которые являются очень важными элементами нашей транспортной системы".Тем временем Украинские военкомы мобилизовали настоятеля Крестовоздвиженского храмаТакже стало известно, что ВСУ атаковали велосипедистов дронами - глава ЛНРВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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