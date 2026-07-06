https://ukraina.ru/20260706/1081019825.html

Ростислав Ищенко: Запад пытается заставить Россию сделать выбор между бесконечной войной и ядерной ничьей

Ростислав Ищенко: Запад пытается заставить Россию сделать выбор между бесконечной войной и ядерной ничьей - 06.07.2026 Украина.ру

Ростислав Ищенко: Запад пытается заставить Россию сделать выбор между бесконечной войной и ядерной ничьей

США и Европа на рубеже 2028- 2030 годов запланировали ввести в строй самые разные системы вооружений. От дронов и крылатых ракет для прорыва ПВО до стратегических межконтинентальных ядерных ракет. Все это будет направлено против России. Они не скрывают, что будут бороться дальше, даже если Украина потерпит крах

2026-07-06T07:00

2026-07-06T07:00

2026-07-06T07:00

интервью

запад

украина

россия

ростислав ищенко

александр лукашенко

владимир путин

нато

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко- Ростислав Владимирович, вы своей статье "И видел Путин далеко. На много лет вперед", посвященной выступлению президента на 23 съезде правящей партии "Единая Россия", написали, что ликвидация Украины – это лишь промежуточное решение наших геополитических проблем. Какие же тут возможны варианты?- Об этом мы с вами много раз говорили.Войну начал Запад. На Украине еще все было в порядке, а война уже шла. Россия обвиняла Запад еще во вмешательство в чеченские войны. Потом были майданы в Сербии и в Грузии. Потом была удачная попытка майдана на Украине. То есть Запад ликвидировал даже те режимы, которые были в целом прозападными, но предпочитали с Россией придерживать нейтральный политический тон и развивать экономическое сотрудничество, которое было выгодно для их государств.Уже тогда Запад показал, что нейтралы его не интересуют и что он их будет душить всеми силами. Это означало, что он собирается дальше душить Россию. Кстати, горячее столкновение с Западом за пределами России тоже было. Во-первых, даже бросок десантников на Приштину продемонстрировал, что Россия готова вступать в силовое противостояние с Западом. Во-вторых, мы помним вооруженный конфликт в Южной Осетии в 2008 году.И когда на Украине возник прокси-конфликт, от которого Россия отбивалась всеми четырьмя лапами, ничего нового не произошло. Это то же самое, как если бы мы с вами сидели в 1943 году и говорили: "О, немцы опять в наступление пошли". Они нашли слабое место и попытались там наступать. Потом они устроили там горячее столкновение. Но, повторюсь, глобальную конфигурацию это никак не поменяло. Конфликт не с Украины начался. И на Украине он не закончится.Представьте, что сейчас Зеленский ползком проберется в Москву, чтобы его свои не убили, и скажет: "Капитулирую. На все согласен. Сами укажите условия. Все подпишу". Допустим, все его политики и генералы тоже с этим согласятся: "Складываем оружие. Становимся примерными русофилами". И что? Урсула моментально приедет каяться? Нет. Наоборот, будет усиливать давление на наших границах.Помните, как в 2008 говорили? "После Грузии будет Украина. Мы ее будем вооружать до зубов". Сейчас то же самое: "После Украины будет Европа. Будем вооружаться до зубов".США и Европа на рубеже 2028- 2030 годов запланировали ввести в строй самые разные системы вооружений. От дронов и крылатых ракет для прорыва ПВО до стратегических межконтинентальных ядерных ракет. Все это будет направлено против России. Они не скрывают, что будут бороться дальше.Так почему же мы думаем, что если мы сейчас водрузим флаг над Киевом, то все у нас будет хорошо?- А в каком плане станет легче и лучше?- Мы ликвидируем площадку войны, где можно открыто применять оружие. Если после краха Украины Запад захочет, чтобы дроны опять летали вглубь России и что-то там бомбили, ему придется найти нового придурка, который пожертвует своей территорией ради того, чтобы немножко нас покусать.Мы выйдем из горячей фазы войны и сможем решать вопросы политико-экономического давления Запада, не рискуя завтра же получить эскалацию конфликта.С другой стороны, разве Запад не планирует кризисы на Балтике и на Черном море без участия Украины? Планирует. Просто пока он не может найти желающих в одиночку разбиваться об Россию, как Украина. Но ищет. Во-первых, тут можно заставить это сделать. Во-вторых, можно создать такую конфигурацию конфликта, чтобы и им, и дам было некуда деваться.Повторюсь, победив на Украине, мы не победим везде. При этом есть только один способ победить коллективный Запад – удушить его экономически. Вариант обмена ядерными ударами – это вариант ядерной ничьей. Пока в экономическом противостоянии мы выигрываем. Запад это понимает, поэтому регулярно пытается расширить пространство войны, чтобы все время держать нас перед выбором: либо истощаться в ходе регулярных боевых действий, либо переходить к ядерному конфликту, который может окончиться ядерной ничьей.Более того, даже если мы останемся единственным государством, сохранившим управляемость, образ жизни поменяется кардинально. Не будет окружающего мира, с которым можно будет торговать. Придется только восстанавливаться и заниматься собой.Запад тоже не хочет ядерной войны. Он хочет выиграть, а не умереть. И он ищет способ навязать нам конфликт, который бы не скатился к ядерному противостоянию, но в котором они бы использовали свое превосходство по демографическим ресурсам, чтобы нас победить.Напомню, что общее население Запада (США, Европа и их союзники) больше миллиарда. Когда они все против нас, убить всех этих людей будет просто невозможно. Вот они и пытаются спровоцировать череду конфликтов, когда один идет за другим или один на другой накладывается, чтобы это все длилось 10-20-40 лет. Рано или поздно это приведет к нашему экономическому истощению. Уже сейчас наш малый и средний бизнес чувствует большое напряжение. Многие закрывается. Это некритично, но это нехорошо. А с течением времени нагрузка будет только расти.Может быть, мы будем истощаться медленнее, чем противник. Но противник рассчитывает, что найдет еще 20 Украин, а сам будет находиться в более-мене комфортном положении.Нам важно победить коллективный Запад или договориться с ним. Мы после каждой победы спрашиваем у них: "Будем дальше воевать? Или будем договариваться?". А еще мы все время предупреждаем: "Мы не будем воевать 40 лет. Мы нажмем кнопку раньше". Кто-то на Западе в это верит, кто-то – нет. Но проверить они могут только экспериментально. И если окажется, что мы не блефовали, неприятно будет всем. Но им в первую очередь.- Насчет того, кто может стать следующим после крушения Украины, а также насчет опасности неконтролируемой эскалации. Тут в Финляндии с 1 июля официально отменили запрет на ввоз и размещение в стране ядерного оружия.- То, что финны снимут запрет на ввоз ядерного оружия, было понятно. Финляндия страна НАТО, которая обязана проводить политику блока. А в Альянсе нет ограничений на размещение любых видов вооружений. И потом, само по себе отсутствие запрета мало что значит. В Японии тоже был запрет на размещение ядерного оружия, но там до сих пор находятся американские эскадры с ядерным оружием на борту. То же самое касается Германии. Формально она не обладает ядерным оружием, но на ее территории не просто находятся американские склады с ядерным оружием – германские пилоты на германских самолетах учатся его применять на случай войны.Повторюсь, в этом плане ничего удивительного не произошло.Мы тоже разместили в Белоруссии ядерное оружие. И дело тут не в том, что мы с Урала по Великобритании не попадем. Это было сделано для того, чтобы показать, что мы будем защищать Белоруссию. Можно сколько угодно гадать, будут русские спасать Лукашенко или не будут. А то, что русские будут воевать за свое ядерное оружие, это очевидно.Если на Белоруссию нападут, российское ядерное оружие попадет под удар. И если Россия не успеет спасти свое ядерное оружие, она его применит против тех, кто напал на Белоруссию.Запад делает то же самое. Если американцы где-то размещают свое ядерное оружие, они показывают, что будут спасать эту страну. Вывезти всю эту инфраструктуру даже за неделю невозможно. Ее надо защищать. И Финляндия сняла запрет на размещение ядерного оружия именно потому, что она стала членом НАТО и может быть втянута в войну с Россией по воле НАТО. "Если у нас будет чужое ядерное оружие, нас будут защищать". И Польша по этой же причине бегает то с американским ядерным оружием, то с французским. И Лукашенко нужно было иметь российское ядерное оружие по той же причине.

https://ukraina.ru/20230227/1043912675.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Порунов

интервью, запад, украина, россия, ростислав ищенко, александр лукашенко, владимир путин, нато, миа "россия сегодня", сво, ядерное оружие, экономика