https://ukraina.ru/20260818/ukrainskuyu-liniyu-yadernogo-terrorizma-raskritikovali-v-parlamente-rossii-1082592607.html

Украинскую "линию ядерного терроризма" раскритиковали в парламенте России

Украинскую "линию ядерного терроризма" раскритиковали в парламенте России - 18.08.2026 Украина.ру

Украинскую "линию ядерного терроризма" раскритиковали в парламенте России

Украинским террористам, сорвавшим визит гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси на Запорожскую АЭС, создали неудобства. Об этом 18 августа заявил РИА Новости член комитета Госдумы РФ по международным делам Дмитрий Белик

2026-08-18T15:21

2026-08-18T15:21

2026-08-18T15:42

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Российский парламентарий отметил, что срыв визита Гросси на ЗАЭС является намеренной провокацией киевского режима с целью не допустить распространения правды о нападениях на атомную электростанцию и Энергодар - город атомщиков."Срыв визита главы МАГАТЭ на Запорожскую АЭС - провокация киевского режима, которая подтверждает, что у официального Киева "рыло в пуху", - заявил Белик.Он обратил внимание на обоснованные опасения нынешнего руководства Украины."Украинская власть взяла четкую линию ядерного терроризма. Киев переживает, что Гросси может увидеть борьбу с украинскими дронами и сделать официальное заявление. Поэтому Киев сделал все, чтобы Гросси на ЗАЭС не попал. Конечно, террористам всегда неудобно, когда кто-то срывает с них маску", - констатировал российский парламентарий.В опубликованном 18 августа комментарий официального представителя МИД РФ Марии Захаровой в связи со срывом визита гендиректора МАГАТЭ на ЗАЭС и в Энергодар выражена такая же позиция. "Очевидно, что в складывающихся обстоятельствах Агентству не остается иного, как наконец признать, что угрозы в отношении ЗАЭС исходят именно от Украины, о чём российская сторона говорит уже на протяжении нескольких лет", - подчеркнула Захарова.Подробности в публикации Киевский режим безрассудно сорвал визит главы МАГАТЭ на ЗАЭС - МИД РФВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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