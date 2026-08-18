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ВСУ атаковали велосипедистов дронами - глава ЛНР

ВСУ атаковали велосипедистов дронами - глава ЛНР - 18.08.2026 Украина.ру

ВСУ атаковали велосипедистов дронами - глава ЛНР

Украинские военнослужащие продолжают охоту с боевыми дронами на безоружных мирных жителей. Об этом 18 августа проинформировал официальный канал главы Луганской Народной Республики Леонида Пасечника

2026-08-18T14:59

2026-08-18T14:59

2026-08-18T14:59

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"ВФУ продолжают действовать террористическими методами: пять человек получили ранения", - констатировал глава республики.Пасечник сообщил, что в Старобельском муниципальном округе беспилотник ударил по легковому автомобилю. Пострадали двое мужчин. Еще один удар нанесен по машине в Троицком муниципальном округе - ранен водитель."В Сватово зафиксировано несколько случаев атак БПЛА прицельно по людям, - рассказал глава ЛНР. - Неонацисты ударили по двум велосипедистам. С ранениями различной степени тяжести они доставлены в медучреждение".Он пожелал выздоровления пострадавшим и заверил, что всем им оказывается медицинская помощь. Глава республики проинформировал также: за сутки также повреждения получили автомобили, промышленная зона и гражданская инфраструктура в Славяносербском, Сватовском, Троицком муниципальных округах, а также в Первомайске и Кировске. "В результате падения обломков БПЛА в четырех муниципалитетах республики возникли возгорания на открытой местности, - уточнил Пасечник. - МЧС России оперативно ликвидирует последствия атак. Следователи СУ СК России по ЛНР фиксируют преступления ВФУ".Дроны для ВСУ поставляют правительства государств-членов НАТО в частном порядке и в рамках "коалиций". Британия возглавляет "дроновую коалицию" в "формате Рамштайн".Актуальное интервью: Дмитрий Евсюткин: России надо готовиться к тому, что НАТО устроит блокаду Калининграда по сценарию КрымаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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