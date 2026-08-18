ВСУ атаковали велосипедистов дронами - глава ЛНР - 18.08.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260818/vsu-atakovali-velosipedistov-dronami---glava-lnr-1082592049.html
ВСУ атаковали велосипедистов дронами - глава ЛНР
ВСУ атаковали велосипедистов дронами - глава ЛНР - 18.08.2026 Украина.ру
ВСУ атаковали велосипедистов дронами - глава ЛНР
Украинские военнослужащие продолжают охоту с боевыми дронами на безоружных мирных жителей. Об этом 18 августа проинформировал официальный канал главы Луганской Народной Республики Леонида Пасечника
2026-08-18T14:59
2026-08-18T14:59
спецоперация
сво
новости сво россия
новости сво сейчас
дзен новости сво
луганская народная республика
россия
леонид пасечник
вооруженные силы украины
мчс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/06/1d/1080763645_0:0:2929:1648_1920x0_80_0_0_0402d0f2ff38ec306093440bca9d3400.jpg
"ВФУ продолжают действовать террористическими методами: пять человек получили ранения", - констатировал глава республики.Пасечник сообщил, что в Старобельском муниципальном округе беспилотник ударил по легковому автомобилю. Пострадали двое мужчин. Еще один удар нанесен по машине в Троицком муниципальном округе - ранен водитель."В Сватово зафиксировано несколько случаев атак БПЛА прицельно по людям, - рассказал глава ЛНР. - Неонацисты ударили по двум велосипедистам. С ранениями различной степени тяжести они доставлены в медучреждение".Он пожелал выздоровления пострадавшим и заверил, что всем им оказывается медицинская помощь. Глава республики проинформировал также: за сутки также повреждения получили автомобили, промышленная зона и гражданская инфраструктура в Славяносербском, Сватовском, Троицком муниципальных округах, а также в Первомайске и Кировске. "В результате падения обломков БПЛА в четырех муниципалитетах республики возникли возгорания на открытой местности, - уточнил Пасечник. - МЧС России оперативно ликвидирует последствия атак. Следователи СУ СК России по ЛНР фиксируют преступления ВФУ".Дроны для ВСУ поставляют правительства государств-членов НАТО в частном порядке и в рамках "коалиций". Британия возглавляет "дроновую коалицию" в "формате Рамштайн".Актуальное интервью: Дмитрий Евсюткин: России надо готовиться к тому, что НАТО устроит блокаду Калининграда по сценарию КрымаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
луганская народная республика
россия
донбасс
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/06/1d/1080763645_198:0:2929:2048_1920x0_80_0_0_e7f11663018bcbfe48a93a1e9b9ccdef.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
спецоперация, сво, новости сво россия, новости сво сейчас, дзен новости сво, луганская народная республика, россия, леонид пасечник, вооруженные силы украины, мчс, ск рф, мирные жители, военные преступления, донбасс, бпла сегодня, атака бпла, рамштайн, нато
Спецоперация, СВО, новости СВО Россия, новости СВО сейчас, дзен новости СВО, Луганская Народная Республика, Россия, Леонид Пасечник, Вооруженные силы Украины, МЧС, СК РФ, мирные жители, Военные преступления, Донбасс, БПЛА сегодня, атака БПЛА, Рамштайн, НАТО

ВСУ атаковали велосипедистов дронами - глава ЛНР

14:59 18.08.2026
 
© AP / Andrii Marienko
- РИА Новости, 1920, 18.08.2026
© AP / Andrii Marienko
Читать в
ДзенTelegram
Украинские военнослужащие продолжают охоту с боевыми дронами на безоружных мирных жителей. Об этом 18 августа проинформировал официальный канал главы Луганской Народной Республики Леонида Пасечника
"ВФУ продолжают действовать террористическими методами: пять человек получили ранения", - констатировал глава республики.

Пасечник сообщил, что в Старобельском муниципальном округе беспилотник ударил по легковому автомобилю. Пострадали двое мужчин.
Еще один удар нанесен по машине в Троицком муниципальном округе - ранен водитель.

"В Сватово зафиксировано несколько случаев атак БПЛА прицельно по людям, - рассказал глава ЛНР. - Неонацисты ударили по двум велосипедистам. С ранениями различной степени тяжести они доставлены в медучреждение".

Он пожелал выздоровления пострадавшим и заверил, что всем им оказывается медицинская помощь.

Глава республики проинформировал также: за сутки также повреждения получили автомобили, промышленная зона и гражданская инфраструктура в Славяносербском, Сватовском, Троицком муниципальных округах, а также в Первомайске и Кировске.
"В результате падения обломков БПЛА в четырех муниципалитетах республики возникли возгорания на открытой местности, - уточнил Пасечник. - МЧС России оперативно ликвидирует последствия атак. Следователи СУ СК России по ЛНР фиксируют преступления ВФУ".
Дроны для ВСУ поставляют правительства государств-членов НАТО в частном порядке и в рамках "коалиций". Британия возглавляет "дроновую коалицию" в "формате Рамштайн".
Актуальное интервью: Дмитрий Евсюткин: России надо готовиться к тому, что НАТО устроит блокаду Калининграда по сценарию Крыма
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
СпецоперацияСВОновости СВО Россияновости СВО сейчасдзен новости СВОЛуганская Народная РеспубликаРоссияЛеонид ПасечникВооруженные силы УкраиныМЧССК РФмирные жителиВоенные преступленияДонбассБПЛА сегодняатака БПЛАРамштайнНАТО
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
14:59ВСУ атаковали велосипедистов дронами - глава ЛНР
14:38Украинские военкомы мобилизовали настоятеля Крестовоздвиженского храма
14:38В Днепропетровской области принудительно эвакуируют еще 16 поселений
14:35Марьяна Безуглая снова в рядах "Слуги народа" – зачем она вернулась
14:10Киевский режим безрассудно сорвал визит главы МАГАТЭ на ЗАЭС - МИД РФ
13:54"Проигрывает тот, кто просит о заморозке": итальянский политолог о новых призывах Зеленского
13:51"Мясозаготовители из ТЦК рыщут по остаткам страны" - Константинов
13:32Рейн и Дунай гибнут: рекордная европейская засуха бьёт по Украине
13:25Рада перенесла голосование за глав Минобороны и МИД Украины
13:24Украинский штурмовик стал фигурантом дела о терроризме
13:14Минобороны разъяснило последствия освобождения Красноподолья в ДНР
13:05Украинский военкор назвал Купянское направление фронта "адом на земле"
13:03Кто не спрятался — Зеленский не виноват. Что не так с массовой эвакуацией на Украине
13:00Посол РФ назвал задержания судов Швецией нарушением международного права
12:57"Пора бить по Европе": Живов рассказал, как ВПК Украины прячется в Польше
12:44Сотрудников военкоматов Одессы уличили в похищениях и пытках - генпрокурор
12:41Российские войска освободили Ореховатку и Красноподолье в ДНР
12:32ГБР расследует 15 эпизодов насилия военкомов Одесской области
11:59Рада возобновила работу под крики "позор" и протесты из-за отставки Федорова
11:57Правительство Украины обещает минимальные пенсии и трудоустройство инвалидов
Лента новостейМолния