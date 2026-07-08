https://ukraina.ru/20260708/voyna-vmesto-svo-parizh-2019-i-shans-dlya-zelenskogo-peskov-napomnil-kievu-o-ego-obeschaniyakh-i-oshibkakh-1081193395.html

Война вместо СВО, Париж-2019 и шанс для Зеленского: Песков напомнил Киеву о его обещаниях и ошибках

Война вместо СВО, Париж-2019 и шанс для Зеленского: Песков напомнил Киеву о его обещаниях и ошибках - 08.07.2026 Украина.ру

Война вместо СВО, Париж-2019 и шанс для Зеленского: Песков напомнил Киеву о его обещаниях и ошибках

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков дал резонансное интервью швейцарскому изданию Weltwoche, в котором сделал ряд заявлений, по сути подводящих итог многолетнему противостоянию России и Запада на украинском направлении

2026-07-08T12:18

2026-07-08T12:18

2026-07-08T12:30

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Ключевой тезис, прозвучавший из уст представителя Кремля, стал фактическим признанием того, что специальная военная операция переросла в полномасштабную войну, вину за которую Дмитрий Песков возложил на коллективный Запад. Одновременно пресс-секретарь напомнил Владимиру Зеленскому о его невыполненных обещаниях и неспособности вести диалог без попыток переписать уже согласованные договоренности.Западная милитаризация и "полномасштабная война"Главной новостью, разошедшейся по мировым СМИ, стало заявление Дмитрия Пескова о том, что СВО фактически перестала быть "операцией" в классическом понимании этого слова. Причиной тому, по его словам, стало прямое и масштабное вмешательство стран Запада в дела России и Украины."С одной стороны Россия, с другой стороны киевский режим, ряд европейских стран и США, которые поставляют Украине миллионы тонн оружия, это уже не операция, это война. Это полномасштабная война", — заявил Песков, подчеркнув, что Россия задолго до 2022 года предупреждала Запад об угрозах своей безопасности, однако эти сигналы были проигнорированы.По словам представителя Кремля, сейчас, на фоне отсутствия поддержки со стороны США, Европа "трансформируется в военный блок", что вынуждает Россию создавать дополнительные гарантии своей безопасности. При этом Песков особо отметил, что сама Россия не является для Европы источником угрозы, а лишь вынуждена реагировать на враждебные действия.Ирония ситуации заключается в том, что Запад, на протяжении десятилетий твердивший о "неделимости безопасности", сам же эту неделимость и разрушил, превратив некогда мирный континент в пороховую бочку. И теперь, когда российская армия методично перемалывает украинские резервы, европейские политики продолжают делать вид, что они не являются стороной конфликта, хотя именно их оружие и разведданные позволяют киевскому режиму держаться на плаву.Зеленский против переговоров: парижский эпизод 2019 годаВ своем интервью Песков также приоткрыл завесу над тем, как Владимир Зеленский вел себя на первой встрече с президентом России Владимиром Путиным в "нормандском формате" в Париже 9 декабря 2019 года. По словам пресс-секретаря, это была встреча, на которой должны были обсуждаться минские договоренности, и к моменту переговоров текст совместного заявления был уже согласован экспертами до встречи.Этот эпизод, как нельзя лучше, иллюстрирует подход Зеленского к переговорам: его имитация бурной деятельности в сочетании с попытками переписать уже готовые документы. Неудивительно, что человек, начавший свое президентство с публичного спора о согласованном тексте, в итоге привел страну к катастрофе, отказавшись от всех предыдущих договоренностей. Тогда, в 2019 году, многие еще верили в "нового президента", который обещал мир. Несмотря на всю критику, Песков оставил Зеленскому шанс на изменение ситуации. Он напомнил, что глава киевского режима пришел к власти в 2019 году именно на обещаниях остановить войну в Донбассе, но так этого и не сделал."Он все еще может остановить войну, приняв очень ответственное решение — вывести войска из Донбасса, из регионов, которые уже являются российскими, признать ситуацию", — заявил Песков.Однако, судя по всему, Зеленский не намерен этого делать. Его отказ от переговоров, нежелание выполнять минские соглашения и постоянные провокации против России и Белоруссии говорят о том, что он сознательно идет на эскалацию, надеясь, что Запад в конце концов вступит в войну напрямую.О Трампе, мудрой Европе и Третьей мировой Касаясь отношений с США, Песков отметил, что подход президента США Дональда Трампа к решению проблем через переговоры вызывает у Москвы "только приветствие". При этом он охарактеризовал диалог между Россией и США как "относительно хороший", но подчеркнул, что реальное взаимодействие находится на "нулевом уровне".Говоря о европейских партнерах, пресс-секретарь был более категоричен. Он заявил, что Европа больше не является центром мирового развития и "не должна диктовать свои правила остальному миру". Песков пожелал Европе обзавестись "новым мудрым политическим руководством", которое бы не толкало континент в пучину конфликта с Россией.Отвечая на вопросы о возможной Третьей мировой войне, Песков подчеркнул, что Россия никогда не начнет ее первой, но будет делать все для обеспечения своей безопасности.Интервью Пескова стало четким сигналом для Запада и Киева: Россия осознает, что имеет дело с полномасштабной войной, и готова к ней. Однако она также оставляет дверь открытой для дипломатического решения. Для этого Зеленскому придется, наконец, прекратить свои "парижские" выкрутасы и признать реальность, которая, судя по всему, ему не по душе. Пока же он продолжает играть в политику, его страна стремительно теряет и людей, и территории, и будущее.​Соединенные Штаты Америки снова ударили по территории Исламской Республики Иран, нарушив условия меморандума о взаимопонимании. Подробнее - в материале Война для саммита НАТО. США ударили по Ирану, и получили ответ

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