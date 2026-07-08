Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу - 08.07.2026 Украина.ру
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Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу - 08.07.2026 Украина.ру
Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
Ракетную опасность и "красный уровень" по БПЛА объявили в ряде регионов России в связи с угрозой украинских ударов. Сводку на 5:30 мск 8 июля опубликовал телеграм-канал Украина.ру
2026-07-08T05:36
2026-07-08T05:36
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Воздушная (авиационная, ракетная, бомбовая) опасность вечером 7 июля и в ночь на 8 июля объявлялась в Брянской, Курской, Белгородской, Херсонской, Запорожской, Калужской, Тульской, Московской, Ростовской областях, в ДНР и ЛНР.Тревога по БПЛА ("красный уровень" опасности по БПЛА) объявлялась в Крыму и Севастополе, в Краснодарском крае, в Ростовской, Запорожской, Саратовской, Херсонской, Воронежской, Белгородской, Курской, Липецкой, Рязанской, Тамбовской, Тульской, Московской, Владимирской, Брянской, Орловской областях, в ДНР и ЛНР, в Абхазии."Жёлтый уровень" опасности по БПЛА был объявлен в Самарской, Волгоградской, Астраханской, Ульяновской, Пензенской областях, в Чувашии, Мордовии, Адыгее.Тревога по БПЛА была объявлена в районе Крымского моста.Во многих регионах объявлялась опасность по реактивным БПЛА.В Севастополе также была объявлена тревога по БЭК.Росавиация из-за угрозы БПЛА вечером 7 июля и в ночь на 8 июля вводила временные ограничения на полёты в аэропортах Череповца (20:33 и 4:06 мск), Сочи (21:25 и 2:20 мск), Саратова (1:19 мск), Пензы (1:44 мск), Самары, Ульяновска (3:08 мск), Чебоксар (3:39 мск), Казани (4:05 мск), Бугульмы, Нижнекамска (4:38 мск).К этому часу сняты ранее объявленные ограничения на полёты в аэропорту Сочи.Аэропорты Домодедово и Внуково принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районах авиагаваней.Ранее сообщалось, что в Ярославле из-за беспилотников ВСУ вновь перекрыли участок трассы на выезде в сторону Москвы.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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украина.ру, россия, брянская область, курская область, белгородская область, херсонская область, запорожская область, калужская область, московская область, ростовская область, днр, лнр, крым, севастополь, краснодарский край, саратовская область, воронежская область, липецк, рязанская область, орловская область, абхазия, самара, волгоградская область, ульяновская область, пенза, крымский мост, сочи, казань, аэропорты, аэропорт, росавиация, сво, спецоперация, пво, вс рф, минобороны рф, бпла, бпла сегодня, атака бпла, беспилотники, беспилотники сегодня, угроза, всу, вооруженные силы украины, украина
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Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу

05:36 08.07.2026
 
© РИА НовостиВоеннослужащие в центре управления зенитным ракетным комплексом "Бук-МЗ" Вооруженных сил России
Военнослужащие в центре управления зенитным ракетным комплексом Бук-МЗ Вооруженных сил России - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© РИА Новости
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Ракетную опасность и "красный уровень" по БПЛА объявили в ряде регионов России в связи с угрозой украинских ударов. Сводку на 5:30 мск 8 июля опубликовал телеграм-канал Украина.ру
Воздушная (авиационная, ракетная, бомбовая) опасность вечером 7 июля и в ночь на 8 июля объявлялась в Брянской, Курской, Белгородской, Херсонской, Запорожской, Калужской, Тульской, Московской, Ростовской областях, в ДНР и ЛНР.
Тревога по БПЛА ("красный уровень" опасности по БПЛА) объявлялась в Крыму и Севастополе, в Краснодарском крае, в Ростовской, Запорожской, Саратовской, Херсонской, Воронежской, Белгородской, Курской, Липецкой, Рязанской, Тамбовской, Тульской, Московской, Владимирской, Брянской, Орловской областях, в ДНР и ЛНР, в Абхазии.
"Жёлтый уровень" опасности по БПЛА был объявлен в Самарской, Волгоградской, Астраханской, Ульяновской, Пензенской областях, в Чувашии, Мордовии, Адыгее.
Тревога по БПЛА была объявлена в районе Крымского моста.
Во многих регионах объявлялась опасность по реактивным БПЛА.
В Севастополе также была объявлена тревога по БЭК.
Росавиация из-за угрозы БПЛА вечером 7 июля и в ночь на 8 июля вводила временные ограничения на полёты в аэропортах Череповца (20:33 и 4:06 мск), Сочи (21:25 и 2:20 мск), Саратова (1:19 мск), Пензы (1:44 мск), Самары, Ульяновска (3:08 мск), Чебоксар (3:39 мск), Казани (4:05 мск), Бугульмы, Нижнекамска (4:38 мск).
К этому часу сняты ранее объявленные ограничения на полёты в аэропорту Сочи.
Аэропорты Домодедово и Внуково принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районах авиагаваней.
Ранее сообщалось, что в Ярославле из-за беспилотников ВСУ вновь перекрыли участок трассы на выезде в сторону Москвы.
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