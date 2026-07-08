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Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу

Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу - 08.07.2026 Украина.ру

Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу

Ракетную опасность и "красный уровень" по БПЛА объявили в ряде регионов России в связи с угрозой украинских ударов. Сводку на 5:30 мск 8 июля опубликовал телеграм-канал Украина.ру

2026-07-08T05:36

2026-07-08T05:36

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Воздушная (авиационная, ракетная, бомбовая) опасность вечером 7 июля и в ночь на 8 июля объявлялась в Брянской, Курской, Белгородской, Херсонской, Запорожской, Калужской, Тульской, Московской, Ростовской областях, в ДНР и ЛНР.Тревога по БПЛА ("красный уровень" опасности по БПЛА) объявлялась в Крыму и Севастополе, в Краснодарском крае, в Ростовской, Запорожской, Саратовской, Херсонской, Воронежской, Белгородской, Курской, Липецкой, Рязанской, Тамбовской, Тульской, Московской, Владимирской, Брянской, Орловской областях, в ДНР и ЛНР, в Абхазии."Жёлтый уровень" опасности по БПЛА был объявлен в Самарской, Волгоградской, Астраханской, Ульяновской, Пензенской областях, в Чувашии, Мордовии, Адыгее.Тревога по БПЛА была объявлена в районе Крымского моста.Во многих регионах объявлялась опасность по реактивным БПЛА.В Севастополе также была объявлена тревога по БЭК.Росавиация из-за угрозы БПЛА вечером 7 июля и в ночь на 8 июля вводила временные ограничения на полёты в аэропортах Череповца (20:33 и 4:06 мск), Сочи (21:25 и 2:20 мск), Саратова (1:19 мск), Пензы (1:44 мск), Самары, Ульяновска (3:08 мск), Чебоксар (3:39 мск), Казани (4:05 мск), Бугульмы, Нижнекамска (4:38 мск).К этому часу сняты ранее объявленные ограничения на полёты в аэропорту Сочи.Аэропорты Домодедово и Внуково принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районах авиагаваней.Ранее сообщалось, что в Ярославле из-за беспилотников ВСУ вновь перекрыли участок трассы на выезде в сторону Москвы.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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