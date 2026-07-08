В Ярославле из-за беспилотников ВСУ вновь перекрыли участок трассы на выезде в сторону Москвы - 08.07.2026 Украина.ру
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В Ярославле из-за беспилотников ВСУ вновь перекрыли участок трассы на выезде в сторону Москвы
В Ярославле из-за беспилотников ВСУ вновь перекрыли участок трассы на выезде в сторону Москвы - 08.07.2026 Украина.ру
В Ярославле из-за беспилотников ВСУ вновь перекрыли участок трассы на выезде в сторону Москвы
Движение транспорта перекрыто на выезде из Ярославля в сторону Москвы из-за атаки украинских БПЛА. Об этом губернатор Ярославской области Михаил Евраев в ночь на 8 июля сообщил в канале на платформе "Макс"
2026-07-08T04:59
2026-07-08T04:59
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"В Ярославской области объявлена беспилотная опасность... В целях обеспечения безопасности перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной", — написал Евраев в 4:01 мск.Глава региона призвал местных жителей воздержаться от поездок в указанном направлении и его окрестностей, либо выбрать маршрут, минуя опасный участок.По его словам, угроза атаки беспилотников в регионе сохраняется, "необходимо ждать отбоя сигнала "беспилотная опасность". Подразделения минобороны и силовых ведомств продолжают работу по обеспечению безопасности.Ранее сообщалось, что силы ПВО после полуночи сбили три украинских БПЛА, пытавшихся прорваться к Москве. Подробнее - в публикации Москва отражает атаку БПЛА, ракетная опасность и закрытые аэропорты в Подмосковье.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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украина.ру, россия, ярославль, москва, подмосковье, бпла, бпла сегодня, атака бпла, беспилотники, беспилотники сегодня, всу, вооруженные силы украины, украина, минобороны рф, пво, автотранспорт, ограничения, сво, спецоперация, губернатор
Украина.ру, Россия, Ярославль, Москва, Подмосковье, БПЛА, БПЛА сегодня, атака БПЛА, беспилотники, беспилотники сегодня, ВСУ, Вооруженные силы Украины, Украина, Минобороны РФ, ПВО, автотранспорт, ограничения, СВО, Спецоперация, губернатор

В Ярославле из-за беспилотников ВСУ вновь перекрыли участок трассы на выезде в сторону Москвы

04:59 08.07.2026
 
© РИА Новости . Константин МихальчевскийСотрудник ДПС ГИБДД
Сотрудник ДПС ГИБДД - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Движение транспорта перекрыто на выезде из Ярославля в сторону Москвы из-за атаки украинских БПЛА. Об этом губернатор Ярославской области Михаил Евраев в ночь на 8 июля сообщил в канале на платформе "Макс"
"В Ярославской области объявлена беспилотная опасность... В целях обеспечения безопасности перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной", — написал Евраев в 4:01 мск.
Глава региона призвал местных жителей воздержаться от поездок в указанном направлении и его окрестностей, либо выбрать маршрут, минуя опасный участок.
По его словам, угроза атаки беспилотников в регионе сохраняется, "необходимо ждать отбоя сигнала "беспилотная опасность". Подразделения минобороны и силовых ведомств продолжают работу по обеспечению безопасности.
Ранее сообщалось, что силы ПВО после полуночи сбили три украинских БПЛА, пытавшихся прорваться к Москве. Подробнее - в публикации Москва отражает атаку БПЛА, ракетная опасность и закрытые аэропорты в Подмосковье.
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