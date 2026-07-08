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"Очень много учителей и ребят с учёными степенями": ветеран СВО рассказал о боевых товарищах

"Очень много учителей и ребят с учёными степенями": ветеран СВО рассказал о боевых товарищах - 08.07.2026 Украина.ру

"Очень много учителей и ребят с учёными степенями": ветеран СВО рассказал о боевых товарищах

Сопредседатель Ассоциации ветеранов СВО Дмитрий Афанасьев рассказал, что среди его боевых товарищей на спецоперации оказалось много учителей, а также людей с учеными степенями и званиями. Об этом в ночь на 8 июля сообщает РИА Новости

2026-07-08T03:47

2026-07-08T03:47

2026-07-08T03:47

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ученые

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Во вторник на площадке Музея кино на Каретном в Москве состоялся закрытый показ фильма "Возвращение", созданного документальным телеканалом RT.Doc. Сюжет фильма строится вокруг историй участников спецоперации, вернувшихся с фронта в мирную жизнь."Знаете, я кандидат исторических наук, учился в Институте востоковедения РАН. Я думал, что в батальоне буду примерно один. Но нет, среди моих боевых товарищей было очень много учителей и ребят, которые имели ученые степени и звания. Это было крайне приятно", — рассказал Афанасьев после показа фильма.По его словам, при первом распределении он попал в батальон, где никого не знал, поэтому знакомство с сослуживцами начиналось с обычного человеческого разговора."Ты смотришь на человека и думаешь: да, к нему подойду. Заводится разговор, начинается товарищеское общение, где-то дружба. Начинается: кто где, кто как, где учился, где работаешь", — поведал ветеран.Афанасьев отметил, что особенно запоминались встречи с другими историками и педагогами, поскольку у людей одной профессии быстро находились общие темы и ценности."Я смотрю: я историк, он историк. И вот тут два учителя встречаются — это такое счастье. Ты коллегу нашел, можно проводить уже методическое объединение историков", — сказал он.По словам Афанасьева, на фронте, несмотря на боевые задачи, было место человеческому общению, которое помогало людям поддерживать друг друга."Понятно, с какой целью ты пришел, но хочется же общения человеческого — в плане познания. Книжки там некогда читать, да и условий нет. А вот общение, которое друг другу что-то давало, есть", — рассказал он.Он также вспомнил, что спустя два года после службы встретил одного из сослуживцев-историков на острове Шумшу, где тот проводил экскурсию."Я его сначала не узнал, но голос знакомый. Потом начал отматывать пленку назад и вспомнил: вместе работали, у меня же позывной Историк. И вот на Шумшу, на краю географии, встречаемся со своим товарищем", — сказал Афанасьев.Подробнее об изменении ситуации в зоне СВО за предыдущий день - в публикации Фронтовая сводка по итогам 7 июля.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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