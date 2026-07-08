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"Очень много учителей и ребят с учёными степенями": ветеран СВО рассказал о боевых товарищах
"Очень много учителей и ребят с учёными степенями": ветеран СВО рассказал о боевых товарищах - 08.07.2026 Украина.ру
"Очень много учителей и ребят с учёными степенями": ветеран СВО рассказал о боевых товарищах
Сопредседатель Ассоциации ветеранов СВО Дмитрий Афанасьев рассказал, что среди его боевых товарищей на спецоперации оказалось много учителей, а также людей с учеными степенями и званиями. Об этом в ночь на 8 июля сообщает РИА Новости
2026-07-08T03:47
2026-07-08T03:47
2026-07-08T03:47
украина.ру
россия
москва
спецоперация
сво
ветераны
ветераны сво
музей кино
историк
ученые
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Во вторник на площадке Музея кино на Каретном в Москве состоялся закрытый показ фильма "Возвращение", созданного документальным телеканалом RT.Doc. Сюжет фильма строится вокруг историй участников спецоперации, вернувшихся с фронта в мирную жизнь."Знаете, я кандидат исторических наук, учился в Институте востоковедения РАН. Я думал, что в батальоне буду примерно один. Но нет, среди моих боевых товарищей было очень много учителей и ребят, которые имели ученые степени и звания. Это было крайне приятно", — рассказал Афанасьев после показа фильма.По его словам, при первом распределении он попал в батальон, где никого не знал, поэтому знакомство с сослуживцами начиналось с обычного человеческого разговора."Ты смотришь на человека и думаешь: да, к нему подойду. Заводится разговор, начинается товарищеское общение, где-то дружба. Начинается: кто где, кто как, где учился, где работаешь", — поведал ветеран.Афанасьев отметил, что особенно запоминались встречи с другими историками и педагогами, поскольку у людей одной профессии быстро находились общие темы и ценности."Я смотрю: я историк, он историк. И вот тут два учителя встречаются — это такое счастье. Ты коллегу нашел, можно проводить уже методическое объединение историков", — сказал он.По словам Афанасьева, на фронте, несмотря на боевые задачи, было место человеческому общению, которое помогало людям поддерживать друг друга."Понятно, с какой целью ты пришел, но хочется же общения человеческого — в плане познания. Книжки там некогда читать, да и условий нет. А вот общение, которое друг другу что-то давало, есть", — рассказал он.Он также вспомнил, что спустя два года после службы встретил одного из сослуживцев-историков на острове Шумшу, где тот проводил экскурсию."Я его сначала не узнал, но голос знакомый. Потом начал отматывать пленку назад и вспомнил: вместе работали, у меня же позывной Историк. И вот на Шумшу, на краю географии, встречаемся со своим товарищем", — сказал Афанасьев.Подробнее об изменении ситуации в зоне СВО за предыдущий день - в публикации Фронтовая сводка по итогам 7 июля.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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украина.ру, россия, москва, спецоперация, сво, ветераны, ветераны сво, музей кино, историк, ученые, бойцы, учитель, фильм, кино, война на украине
Украина.ру, Россия, Москва, Спецоперация, СВО, ветераны, ветераны СВО, Музей кино, историк, ученые, бойцы, учитель, фильм, кино, война на Украине
"Очень много учителей и ребят с учёными степенями": ветеран СВО рассказал о боевых товарищах
Сопредседатель Ассоциации ветеранов СВО Дмитрий Афанасьев рассказал, что среди его боевых товарищей на спецоперации оказалось много учителей, а также людей с учеными степенями и званиями. Об этом в ночь на 8 июля сообщает РИА Новости
Во вторник на площадке Музея кино на Каретном в Москве состоялся закрытый показ фильма "Возвращение", созданного документальным телеканалом RT.Doc. Сюжет фильма строится вокруг историй участников спецоперации, вернувшихся с фронта в мирную жизнь.
"Знаете, я кандидат исторических наук, учился в Институте востоковедения РАН. Я думал, что в батальоне буду примерно один. Но нет, среди моих боевых товарищей было очень много учителей и ребят, которые имели ученые степени и звания. Это было крайне приятно", — рассказал Афанасьев после показа фильма.
По его словам, при первом распределении он попал в батальон, где никого не знал, поэтому знакомство с сослуживцами начиналось с обычного человеческого разговора.
"Ты смотришь на человека и думаешь: да, к нему подойду. Заводится разговор, начинается товарищеское общение, где-то дружба. Начинается: кто где, кто как, где учился, где работаешь", — поведал ветеран.
Афанасьев отметил, что особенно запоминались встречи с другими историками и педагогами, поскольку у людей одной профессии быстро находились общие темы и ценности.
"Я смотрю: я историк, он историк. И вот тут два учителя встречаются — это такое счастье. Ты коллегу нашел, можно проводить уже методическое объединение историков", — сказал он.
По словам Афанасьева, на фронте, несмотря на боевые задачи, было место человеческому общению, которое помогало людям поддерживать друг друга.
"Понятно, с какой целью ты пришел, но хочется же общения человеческого — в плане познания. Книжки там некогда читать, да и условий нет. А вот общение, которое друг другу что-то давало, есть", — рассказал он.
Он также вспомнил, что спустя два года после службы встретил одного из сослуживцев-историков на острове Шумшу, где тот проводил экскурсию.
"Я его сначала не узнал, но голос знакомый. Потом начал отматывать пленку назад и вспомнил: вместе работали, у меня же позывной Историк. И вот на Шумшу, на краю географии, встречаемся со своим товарищем", — сказал Афанасьев.
Подробнее об изменении ситуации в зоне СВО за предыдущий день - в публикации Фронтовая сводка по итогам 7 июля. Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.