https://ukraina.ru/20260708/deklaratsiya-nato-zakryt-nebo-nad-ukrainoy-itogi-8-iyulya-1081226905.html

Декларация НАТО, закрыть небо над Украиной. Итоги 8 июля

Декларация НАТО, закрыть небо над Украиной. Итоги 8 июля - 09.07.2026 Украина.ру

Декларация НАТО, закрыть небо над Украиной. Итоги 8 июля

По итогам саммита НАТО в Анкаре обнародована декларация, в которой Россию назвали угрозой. Президент США Дональд Трамп заявил о том, что его страна может закрыть небо над Украиной в рамках гарантий безопасности

2026-07-08T19:00

2026-07-08T19:00

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В Анкаре обнародовали декларацию НАТО, принятую по итогам саммита. Она стала одной из самых коротких деклараций Североатлантического Альянса в ΧΧΙ веке. Так, страны-члены НАТО обязались выделить Украине €70 млрд в 2026 году."На 2026 год союзники обещают выделить €70 млрд на военную технику, помощь и обучение для Украины и подтверждают свои суверенные обязательства поддерживать как минимум эквивалентный уровень в 2027 году", – отмечалось в деклараци.При этом в документе не упоминалось обязательство о принятии Украины в Альянс. Кроме того, государства блока на саммите заключили новые военные контракты на $50 млрд.Лидеры стран блока в итоговой декларации саммита также снова заявили, что Россия представляет долгосрочную угрозу евроатлантическому сообществу."Чтобы противостоять долгосрочной угрозе, которую Россия представляет евро-атлантической безопасности и стабильности, а также сохраняющейся угрозе терроризма, союзники выполняют обязательства, взятые на себя на саммите в Гааге", – отмечалось в документе.Там же утверждалось, что в НАТО "строго привержены коллективной обороне в рамках пятой статьи и нашим трансатлантическим связям"."Нападение на одного - это нападение на всех", – подчеркнули в НАТО.В Альянсе отметили, что придерживаются "подхода к сдерживанию и обороне на 360 градусов".Президент США Дональд Трамп заявил, что США могут обеспечить закрытие неба над Украиной в качестве инструмента гарантии безопасности."Если потребуется, да. Если мы придем к соглашению, <...> вы можете не думать о своих внутренних гарантиях безопасности. Если у нас будет сделка, значит, она будет. Нам не придется беспокоиться о том, о чем вы говорите (возможной атаке России – Ред.)", — заявил Трамп во время встречи с Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО.По его словам, Москва и Киев достигли большого прогресса в урегулировании."Однако я думаю, что мы добились за последние пару недель большого прогресса, и мы посмотрим, как это все пойдёт", – отметил Трамп.По его словам, обе стороны хотят мира."Он [Зеленский] желает урегулирования и, я думаю, президент [России Владимир] Путин желает урегулирования", – отметил Трамп.По его словам, Путин хочет завершения конфликта как можно скорее."Однако скажу вам следующее. Он скажет вам, что хочет завершить это настолько быстро, насколько может. Он хочет завершения этого. Он хочет, чтобы это кончилось быстро. И я его спрашивал [об этом], и мы говорили [на эти темы]. Я много с ним беседовал", – рассказал Трамп о своих разговорах с Путиным.Он также сообщил, что сегодня, 8 июля, состоится его телефонный разговор с Путиным.Также Трамп заявил, что и его отношения с Зеленским изменились."Нам действительно удалось выстроить хорошие отношения. Трудно в это поверить, правда? Но с момента нашей встречи в Овальном кабинете мы, думаю, выстроили очень хорошие отношения… У Украины огромный потенциал", – заявил Трамп в ходе встречи с Зеленским.В то же время, по словам Трампа, американская администрация не ставит никаких крайних сроков применительно к урегулированию конфликта на Украине."У меня нет крайних сроков. Нельзя установить крайний срок. Слишком много всего происходит. Но я думаю, что сделка будет", – отметил Трамп.Он также заявил, что удары Украины вглубь территории России являются эскалацией конфликта, но могут способствовать его прекращению."Это эскалация. Но это также эскалация, которая может привести к прекращению [конфликта]", – отметил Трамп.Также Трамп заявил, что США передадут Украине лицензию на производство зенитных ракетных комплексов Patriot."Мы передадим вам лицензию на производство Patriot. Это довольно здорово", - отметил он во время разговора с Зеленским.При этом он указал, что вариант передачи самих Patriot Украине исключен, США самим необходимы эти вооружения."У нас есть Patriot, но их не так много. Они нужны нам самим тоже", – отметил Трамп.Госсекретарь США Марко Рубио при этом заявил, что США помогут наносить Украине удары вглубь России."Мы обсуждаем возможность Украины наносить удары в глубину России, чтобы Москва видела, как сложно защищать свое воздушное пространство", – отметил Рубио.По его словам, Вашингтон рассматривает возможность поддержки Киева в реализации этого.Заявления американцев уже прокомментировали в России."В секте свидетелей "Нашего Трампа" переполох Как же так! "Наш слон" теперь не наш?! Он одобрил удары Украины вглубь России и считает, что таким образом можно приблизить окончание войны?! То есть, он хочет нас нагнуть?! Да быть такого не может! А как же Анкоридж? Нас опять обманули!" – отметил член Совета при президенте РФ по правам человека и развитию гражданского общества, российский военкор Александр Коц.Он напомнил о том, как американцы помогали Украине."Вот это новости, конечно. Американцы одобрили удары по России. Никогда такого не было — и вот опять. И не было как будто долгих лет военных поставок из-за океана. И разрешений на удары американской высокоточкой вглубь России не было. И дронов на американском Старлинке тоже не было. И беспрецедентные нефтяные санкции после Анкориджа не вводились", – указал Коц.В то же время, он отметил, что несмотря на всё это Россия прирастает территориями."Ага, обманули. Нас вообще регулярно обманывают. А мы обманываемся и постепенно прирастаем территориями. То Крым приберем, то Донбасс, то львиную долю Новороссии… С момента встречи на Аляске, так-то, мы освободили примерно 240 населённых пунктов, среди которых, к примеру, Волчанск, Дзержинск, Северск, Красноармейск, Константиновка опять же. Подумайте об этом, прежде чем слишком близко к сердцу воспринимать разговоры о "духе Анкориджа". Может мы нет-нет — да тоже кого-нибудь обманываем…", – подытожил Коц.Тем временем президент Словакии Петер Пеллегрини заявил, что ЕС ищет подходящего кандидата на роль переговорщика с Россией."Я знаю, что на уровне Европейского союза идёт поиск персоны, которая могла бы быть тем переговорщиком, который бы был принят и Россией, и Украиной, и государствами-членами Европейского Союза", – заявил Пеллегрини журналистам по итогам саммита НАТО в Анкаре в среду.По его словам, он убеждён, что как можно скорее такая персона будет найдена и как можно скорее ЕС действительно попробует сесть за стол переговоров.Подробнее о заявлениях Трампа – в статье Михаила Павлива "Войне скоро конец? Что значат заявления Трампа и Буданова* о мире".* – признан экстремистом и террористом

https://ukraina.ru/20260708/zelenskiy-otverg-plan-trampa-obstrely-i-nalty-khronika-sobytiy-na-1300-8-iyulya-1081202930.html

https://ukraina.ru/20260708/kak-spetssluzhby-kieva-podstavili-zelenskogo-i-kto-okazalsya-na-grani-voyny-khronika-sobytiy-na-utro-8-1081191621.html

https://ukraina.ru/20260707/pokushenie-na-ermolaeva-za-150-tys-ubiystvo-berezovskoy-v-kieve-sammit-nato-v-ankare-itogi-7-iyulya-1081163601.html

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эксклюзив, хроники, дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский, нато, ес, украина, россия, сша, украина.ру