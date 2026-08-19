https://ukraina.ru/20260819/dmitriev-otreagiroval-na-spetsoperatsiyu-nabu-protiv-chinovnikov-zelenskogo-1082615741.html
Дмитриев отреагировал на спецоперацию НАБУ против чиновников Зеленского
Дмитриев отреагировал на спецоперацию НАБУ против чиновников Зеленского - 19.08.2026 Украина.ру
Дмитриев отреагировал на спецоперацию НАБУ против чиновников Зеленского
Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев обратил внимание на реакцию международных спонсоров Украины после громких разоблачений НАБУ и САП
2026-08-19T11:52
2026-08-19T11:52
2026-08-19T11:52
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верховная рада
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Комментируя в соцсети X масштабную антикоррупционную спецоперацию в Киеве, российский чиновник указал на позицию западных стран.Поводом для заявления стали официальные сообщения Специализированной антикоррупционной прокуратуры и Национального антикоррупционного бюро Украины.Ранее в среду ведомства объявили о раскрытии преступной организации, в которую входили народные депутаты Верховной Рады, а также высокопоставленные чиновники из Офиса Владимира Зеленского. В рамках дела уже начались обыски у замглавы Офиса президента Ирины Мудрой.Подробнее - в материале СМИ назвали имена депутатов Рады, фигурирующих в спецоперации НАБУ и САП на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, россия, киев, кирилл дмитриев, владимир зеленский, набу, сап, верховная рада
Новости, Украина, Россия, Киев, Кирилл Дмитриев, Владимир Зеленский, НАБУ, САП, Верховная Рада
Дмитриев отреагировал на спецоперацию НАБУ против чиновников Зеленского
Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев обратил внимание на реакцию международных спонсоров Украины после громких разоблачений НАБУ и САП
Комментируя в соцсети X масштабную антикоррупционную спецоперацию в Киеве, российский чиновник указал на позицию западных стран.
"Западные доноры продолжают хранить молчание по поводу коррупции на Украине", — констатировал Дмитриев.
Поводом для заявления стали официальные сообщения Специализированной антикоррупционной прокуратуры и Национального антикоррупционного бюро Украины.
Ранее в среду ведомства объявили о раскрытии преступной организации, в которую входили народные депутаты Верховной Рады, а также высокопоставленные чиновники из Офиса Владимира Зеленского. В рамках дела уже начались обыски у замглавы Офиса президента Ирины Мудрой.