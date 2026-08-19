https://ukraina.ru/20260819/dmitriev-otreagiroval-na-spetsoperatsiyu-nabu-protiv-chinovnikov-zelenskogo-1082615741.html

Дмитриев отреагировал на спецоперацию НАБУ против чиновников Зеленского

Дмитриев отреагировал на спецоперацию НАБУ против чиновников Зеленского - 19.08.2026 Украина.ру

Дмитриев отреагировал на спецоперацию НАБУ против чиновников Зеленского

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев обратил внимание на реакцию международных спонсоров Украины после громких разоблачений НАБУ и САП

2026-08-19T11:52

2026-08-19T11:52

2026-08-19T11:52

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Комментируя в соцсети X масштабную антикоррупционную спецоперацию в Киеве, российский чиновник указал на позицию западных стран.Поводом для заявления стали официальные сообщения Специализированной антикоррупционной прокуратуры и Национального антикоррупционного бюро Украины.Ранее в среду ведомства объявили о раскрытии преступной организации, в которую входили народные депутаты Верховной Рады, а также высокопоставленные чиновники из Офиса Владимира Зеленского. В рамках дела уже начались обыски у замглавы Офиса президента Ирины Мудрой.Подробнее - в материале СМИ назвали имена депутатов Рады, фигурирующих в спецоперации НАБУ и САП на сайте Украина.ру.

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новости, украина, россия, киев, кирилл дмитриев, владимир зеленский, набу, сап, верховная рада