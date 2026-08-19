Дмитриев отреагировал на спецоперацию НАБУ против чиновников Зеленского - 19.08.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260819/dmitriev-otreagiroval-na-spetsoperatsiyu-nabu-protiv-chinovnikov-zelenskogo-1082615741.html
Дмитриев отреагировал на спецоперацию НАБУ против чиновников Зеленского
Дмитриев отреагировал на спецоперацию НАБУ против чиновников Зеленского - 19.08.2026 Украина.ру
Дмитриев отреагировал на спецоперацию НАБУ против чиновников Зеленского
Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев обратил внимание на реакцию международных спонсоров Украины после громких разоблачений НАБУ и САП
2026-08-19T11:52
2026-08-19T11:52
новости
украина
россия
киев
кирилл дмитриев
владимир зеленский
набу
сап
верховная рада
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/02/1062243856_0:35:3072:1763_1920x0_80_0_0_d389711b246c03ba1759635b34461e8e.jpg
Комментируя в соцсети X масштабную антикоррупционную спецоперацию в Киеве, российский чиновник указал на позицию западных стран.Поводом для заявления стали официальные сообщения Специализированной антикоррупционной прокуратуры и Национального антикоррупционного бюро Украины.Ранее в среду ведомства объявили о раскрытии преступной организации, в которую входили народные депутаты Верховной Рады, а также высокопоставленные чиновники из Офиса Владимира Зеленского. В рамках дела уже начались обыски у замглавы Офиса президента Ирины Мудрой.Подробнее - в материале СМИ назвали имена депутатов Рады, фигурирующих в спецоперации НАБУ и САП на сайте Украина.ру.
украина
россия
киев
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/02/1062243856_17:0:2748:2048_1920x0_80_0_0_ac915d72a42d0ef5755621e46c188222.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, россия, киев, кирилл дмитриев, владимир зеленский, набу, сап, верховная рада
Новости, Украина, Россия, Киев, Кирилл Дмитриев, Владимир Зеленский, НАБУ, САП, Верховная Рада

Дмитриев отреагировал на спецоперацию НАБУ против чиновников Зеленского

11:52 19.08.2026
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 19.08.2026
© РИА Новости . Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев обратил внимание на реакцию международных спонсоров Украины после громких разоблачений НАБУ и САП
Комментируя в соцсети X масштабную антикоррупционную спецоперацию в Киеве, российский чиновник указал на позицию западных стран.
"Западные доноры продолжают хранить молчание по поводу коррупции на Украине", — констатировал Дмитриев.
Поводом для заявления стали официальные сообщения Специализированной антикоррупционной прокуратуры и Национального антикоррупционного бюро Украины.
Ранее в среду ведомства объявили о раскрытии преступной организации, в которую входили народные депутаты Верховной Рады, а также высокопоставленные чиновники из Офиса Владимира Зеленского. В рамках дела уже начались обыски у замглавы Офиса президента Ирины Мудрой.
Подробнее - в материале СМИ назвали имена депутатов Рады, фигурирующих в спецоперации НАБУ и САП на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинаРоссияКиевКирилл ДмитриевВладимир ЗеленскийНАБУСАПВерховная Рада
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
12:50Правительство Украины освободило Хмару от временных обязанностей в Минобороны
12:36Армия России освободила Водянское в ДНР
12:24"Ситуация сверхсложная. Бизнес в отчаянии": в парламенте Украины оценили удары ВС РФ
12:21Спецслужба и тотальный онлайн-контроль: Моравецкий придумал, как очистить Польшу от нелегалов
11:52"Выборы или революция"? На Украине формируется внутренний фронт против Зеленского
11:52Дмитриев отреагировал на спецоперацию НАБУ против чиновников Зеленского
11:35Новый глава МОУ назвал приоритетом дальнобойные удары по России
11:20СМИ назвали имена депутатов Рады, фигурирующих в спецоперации НАБУ и САП
11:16В новых "плёнках НАБУ" фигурирует бывший министр энергетики и юстиции Украины
10:47Комитет Рады одобрил назначение Хмары главой Минобороны Украины - Железняк
10:20Силовики обыскивают замруководителя Офиса Зеленского - Гончаренко*
09:50Удары по портам и в море: ВС РФ поразили резервуары с ГСМ и сухогруз
09:24НАБУ и САП громят преступную организацию, связанную с Офисом Зеленского и нардепами
09:00Вызов Зеленскому, провалы ВСУ, ужесточение бусификации. Хроника событий на утро 19 августа
08:58В Нижегородской и Ярославской областях за ночь сбили более 50 БПЛА
08:24Закрыли для полётов аэропорт Ставрополя, 12 авиагаваней открыли для полётов
07:54Шведские истребители Gripen не остановят СВО — посол России
07:05Оператор ВСУ направил дрон с ядовитым дымом в подвал с женщинами
07:04Дмитрий Юрков: Россия запустила мобилизационную подготовку в связи с Украиной и вероятной войной с НАТО
06:35От братьев до халявщиков: как белорусы относятся к украинцам
Лента новостейМолния