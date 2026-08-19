https://ukraina.ru/20260819/siloviki-obyskivayut-zamrukovoditelya-ofisa-zelenskogo---goncharenko-1082614023.html

Силовики обыскивают замруководителя Офиса Зеленского - Гончаренко*

Силовики обыскивают замруководителя Офиса Зеленского - Гончаренко* - 19.08.2026 Украина.ру

Силовики обыскивают замруководителя Офиса Зеленского - Гончаренко*

Следственные мероприятия затронули высшее руководство администрации Владимира Зеленского — силовики пришли с обысками к заместителю руководителя Офиса президента, сообщил 19 августа в своем телеграм-канале парламентарий Верховной рады Алексей Гончаренко*

2026-08-19T10:20

2026-08-19T10:20

2026-08-19T10:23

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"Обыски сейчас проходят у заместителя руководителя офиса президента Ирины Мудрой", - написал нардеп.Эти события разворачиваются на фоне утреннего заявления Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Украины.Ранее в среду ведомство объявило о реализации крупной специальной операции, направленной на ликвидацию подпольного преступного сообщества. По сведениям прокуроров, в незаконные схемы были вовлечены действующие и бывшие члены Верховной рады, а также ответственные сотрудники из ближайшего окружения Зеленского.Подробнее - в материале НАБУ и САП громят преступную организацию, связанную с Офисом Зеленского и нардепами на сайте Украина.ру. * внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.

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новости, украина, россия, алексей гончаренко, владимир зеленский, верховная рада, офис президента