https://ukraina.ru/20260819/siloviki-obyskivayut-zamrukovoditelya-ofisa-zelenskogo---goncharenko-1082614023.html
Силовики обыскивают замруководителя Офиса Зеленского - Гончаренко*
Силовики обыскивают замруководителя Офиса Зеленского - Гончаренко* - 19.08.2026 Украина.ру
Силовики обыскивают замруководителя Офиса Зеленского - Гончаренко*
Следственные мероприятия затронули высшее руководство администрации Владимира Зеленского — силовики пришли с обысками к заместителю руководителя Офиса президента, сообщил 19 августа в своем телеграм-канале парламентарий Верховной рады Алексей Гончаренко*
2026-08-19T10:20
2026-08-19T10:20
2026-08-19T10:23
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алексей гончаренко
владимир зеленский
верховная рада
офис президента
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"Обыски сейчас проходят у заместителя руководителя офиса президента Ирины Мудрой", - написал нардеп.Эти события разворачиваются на фоне утреннего заявления Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Украины.Ранее в среду ведомство объявило о реализации крупной специальной операции, направленной на ликвидацию подпольного преступного сообщества. По сведениям прокуроров, в незаконные схемы были вовлечены действующие и бывшие члены Верховной рады, а также ответственные сотрудники из ближайшего окружения Зеленского.Подробнее - в материале НАБУ и САП громят преступную организацию, связанную с Офисом Зеленского и нардепами на сайте Украина.ру. * внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.
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новости, украина, россия, алексей гончаренко, владимир зеленский, верховная рада, офис президента
Новости, Украина, Россия, Алексей Гончаренко, Владимир Зеленский, Верховная Рада, Офис президента
Силовики обыскивают замруководителя Офиса Зеленского - Гончаренко*
10:20 19.08.2026 (обновлено: 10:23 19.08.2026)
Следственные мероприятия затронули высшее руководство администрации Владимира Зеленского — силовики пришли с обысками к заместителю руководителя Офиса президента, сообщил 19 августа в своем телеграм-канале парламентарий Верховной рады Алексей Гончаренко*
"Обыски сейчас проходят у заместителя руководителя офиса президента Ирины Мудрой", - написал нардеп.
Эти события разворачиваются на фоне утреннего заявления Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Украины.
Ранее в среду ведомство объявило о реализации крупной специальной операции, направленной на ликвидацию подпольного преступного сообщества. По сведениям прокуроров, в незаконные схемы были вовлечены действующие и бывшие члены Верховной рады, а также ответственные сотрудники из ближайшего окружения Зеленского.
* внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.