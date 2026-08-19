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Хорватия выдаёт Германии украинца, подозреваемого в минировании "Северных потоков"

Хорватия выдаёт Германии украинца, подозреваемого в минировании "Северных потоков" - 19.08.2026 Украина.ру

Хорватия выдаёт Германии украинца, подозреваемого в минировании "Северных потоков"

Хорватия задержала и выдаст Германии гражданина Украины, подозреваемого в подрыва подводных газопроводов Nord Stream. Об этом 19 августа сообщила прокуратура ФРГ

2026-08-19T13:05

2026-08-19T13:05

2026-08-19T13:05

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Хорватские власти арестовали подозреваемого гражданина Украины Владимира З. в городе Пуле силами местной полиции. Основанием стал основании европейский ордер на арест, выданный 3 июня 2024 года следственным судьей Федерального суда Германии.Украинец обвиняется в создании взрывного устройства, в антиконституционном саботаже, в разрушении строений и "вызывает серьезные подозрения". "В ордере на арест его обвиняют, по сути, в следующем факте: Владимир З. - опытный дайвер. Он входил в группу лиц, связанных с Сергеем К., который в сентябре 2022 года возле острова Борнхольм привел в действие взрывные устройства на газопроводах „Северный поток-1“ и „Северный поток-2“. Обвиняемый принимал участие в необходимых для этого погружениях", - рассказали в прокуратуре.Там отметили, что для реализации криминального плана он и его помощники использовали парусную яхту, вышедшую из немецкого Ростока. Судно было арендовано у немецкой компании по поддельным документам личности и через посредников.Взрывные устройства сработали в сентябре 2022 года и нанесли серьезный ущерб обоим трубопроводам. "Обвиняемый должен быть представлен следственному судье Федерального суда после перевода из Хорватии. 30 июня 2026 г. Федеральная прокуратура предъявила обвинение отдельно преследуемому Сергею К. в Ганзейском верховном земельном суде в Гамбурге", - сказано в официальном сообщении.Ранее на эту тему: Прокуратура Германии предъявила первые обвинения по делу о подрыве газопроводов "Северный поток"Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, хорватия, германия, украина, северный поток, терроризм, криминал, ес, украина-ес, восточное партнерство