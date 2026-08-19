https://ukraina.ru/20260819/kryshevanie-banka-i-otmyvanie-millionov-nabu-slilo-proslushku-zamglavy-ofisa-zelenskogo-1082619617.html

"Крышевание" банка и отмывание миллионов: НАБУ слило прослушку замглавы Офиса Зеленского

"Крышевание" банка и отмывание миллионов: НАБУ слило прослушку замглавы Офиса Зеленского - 19.08.2026 Украина.ру

"Крышевание" банка и отмывание миллионов: НАБУ слило прослушку замглавы Офиса Зеленского

Национальное антикоррупционное бюро Украины обнародовало аудиозаписи, сделанные в рамках расследования деятельности преступного сообщества с участием высокопоставленных госслужащих и народных депутатов. Операция получила кодовое название "Форрест Гамп", а одной из ее ключевых фигуранток стала заместитель руководителя Офиса президента Ирина Мудрая

2026-08-19T13:24

2026-08-19T13:24

2026-08-19T13:24

новости

украина

россия

владимир зеленский

тимур миндич

набу

сап

рада

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/16/1065747187_0:125:1200:800_1920x0_80_0_0_63cc5d7165212d546ace4036a60b7e17.jpg

Как сообщил детектив НАБУ Михаил Романюк в опубликованном видео, антикоррупционные ведомства в ходе спецоперации по ликвидации "высокоуровневой коррупции" раскрыли группу лиц, занимавшуюся легализацией незаконных доходов. По данным следствия, подозреваемые пытались ввести в официальный оборот около 150 миллионов гривен (порядка 284 миллионов рублей) наличными средствами. Силовик пояснил, что эти деньги планировалось прокрутить через счета фиктивных фирм, чтобы затем использовать в качестве залога за одного из арестованных фигурантов другого коррупционного дела в сфере энергетики под названием "Мидас".Он уточнил, что в состав группы входили замглавы Офиса Зеленского, экс-депутат Рады и глава наблюдательного совета "Сенс Банка" (контроль над которым организаторы махинаций установили в июне). На обнародованных аудиозаписях Мудрая обсуждает с неназванным собеседником вопросы покровительства и "крышевания" указанного финансового учреждения. Помимо прочего, в разговорах Мудрая упоминает некоего Тимура — судя по всему, речь идет о близком к Зеленскому бизнесмене Тимуре Миндиче. На пленках она рассказывает, что ей звонил "наш израильский беженец", который настойчиво просил взять под личную опеку "Сенс Банк".Ранее в среду САП официально заявила о масштабных следственных действиях против преступной организации, в которую входили депутаты Верховной рады и сотрудники президентской администрации. Позже депутат Алексей Гончаренко* подтвердил проведение обысков у Ирины Мудрой.В свою украинские СМИ выяснили у источников в силовых структурах, что под прицел НАБУ и САП также попали действующий нардеп Вадим Столар и экс-депутат Максим Микитась, а сама схема плотно замыкалась на чиновников Министерства юстиции и руководство "Сенс Банка".Подробнее - в материале СМИ назвали имена депутатов Рады, фигурирующих в спецоперации НАБУ и САП на сайте Украина.ру.* внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.

украина

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, россия, владимир зеленский, тимур миндич, набу, сап, рада