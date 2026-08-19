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"Крышевание" банка и отмывание миллионов: НАБУ слило прослушку замглавы Офиса Зеленского
"Крышевание" банка и отмывание миллионов: НАБУ слило прослушку замглавы Офиса Зеленского - 19.08.2026 Украина.ру
"Крышевание" банка и отмывание миллионов: НАБУ слило прослушку замглавы Офиса Зеленского
Национальное антикоррупционное бюро Украины обнародовало аудиозаписи, сделанные в рамках расследования деятельности преступного сообщества с участием высокопоставленных госслужащих и народных депутатов. Операция получила кодовое название "Форрест Гамп", а одной из ее ключевых фигуранток стала заместитель руководителя Офиса президента Ирина Мудрая
2026-08-19T13:24
2026-08-19T13:24
2026-08-19T13:24
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Как сообщил детектив НАБУ Михаил Романюк в опубликованном видео, антикоррупционные ведомства в ходе спецоперации по ликвидации "высокоуровневой коррупции" раскрыли группу лиц, занимавшуюся легализацией незаконных доходов. По данным следствия, подозреваемые пытались ввести в официальный оборот около 150 миллионов гривен (порядка 284 миллионов рублей) наличными средствами. Силовик пояснил, что эти деньги планировалось прокрутить через счета фиктивных фирм, чтобы затем использовать в качестве залога за одного из арестованных фигурантов другого коррупционного дела в сфере энергетики под названием "Мидас".Он уточнил, что в состав группы входили замглавы Офиса Зеленского, экс-депутат Рады и глава наблюдательного совета "Сенс Банка" (контроль над которым организаторы махинаций установили в июне). На обнародованных аудиозаписях Мудрая обсуждает с неназванным собеседником вопросы покровительства и "крышевания" указанного финансового учреждения. Помимо прочего, в разговорах Мудрая упоминает некоего Тимура — судя по всему, речь идет о близком к Зеленскому бизнесмене Тимуре Миндиче. На пленках она рассказывает, что ей звонил "наш израильский беженец", который настойчиво просил взять под личную опеку "Сенс Банк".Ранее в среду САП официально заявила о масштабных следственных действиях против преступной организации, в которую входили депутаты Верховной рады и сотрудники президентской администрации. Позже депутат Алексей Гончаренко* подтвердил проведение обысков у Ирины Мудрой.В свою украинские СМИ выяснили у источников в силовых структурах, что под прицел НАБУ и САП также попали действующий нардеп Вадим Столар и экс-депутат Максим Микитась, а сама схема плотно замыкалась на чиновников Министерства юстиции и руководство "Сенс Банка".Подробнее - в материале СМИ назвали имена депутатов Рады, фигурирующих в спецоперации НАБУ и САП на сайте Украина.ру.* внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.
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новости, украина, россия, владимир зеленский, тимур миндич, набу, сап, рада
Новости, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Тимур Миндич, НАБУ, САП, Рада
"Крышевание" банка и отмывание миллионов: НАБУ слило прослушку замглавы Офиса Зеленского
Национальное антикоррупционное бюро Украины обнародовало аудиозаписи, сделанные в рамках расследования деятельности преступного сообщества с участием высокопоставленных госслужащих и народных депутатов. Операция получила кодовое название "Форрест Гамп", а одной из ее ключевых фигуранток стала заместитель руководителя Офиса президента Ирина Мудрая
Как сообщил детектив НАБУ Михаил Романюк в опубликованном видео, антикоррупционные ведомства в ходе спецоперации по ликвидации "высокоуровневой коррупции" раскрыли группу лиц, занимавшуюся легализацией незаконных доходов.
По данным следствия, подозреваемые пытались ввести в официальный оборот около 150 миллионов гривен (порядка 284 миллионов рублей) наличными средствами. Силовик пояснил, что эти деньги планировалось прокрутить через счета фиктивных фирм, чтобы затем использовать в качестве залога за одного из арестованных фигурантов другого коррупционного дела в сфере энергетики под названием "Мидас".
Он уточнил, что в состав группы входили замглавы Офиса Зеленского, экс-депутат Рады и глава наблюдательного совета "Сенс Банка" (контроль над которым организаторы махинаций установили в июне).
На обнародованных аудиозаписях Мудрая обсуждает с неназванным собеседником вопросы покровительства и "крышевания" указанного финансового учреждения.
Помимо прочего, в разговорах Мудрая упоминает некоего Тимура — судя по всему, речь идет о близком к Зеленскому бизнесмене Тимуре Миндиче. На пленках она рассказывает, что ей звонил "наш израильский беженец", который настойчиво просил взять под личную опеку "Сенс Банк".
"Звонит мне беженец наш израильский, ну, типа, Тимур. Звонит… (чиновник офиса Зеленского – ред.) и говорит: "Слушайте… возьми, пожалуйста "Сенс банк", - приводит НАБУ запись разговора замглавы Офиса Зеленского.
Ранее в среду САП официально заявила о масштабных следственных действиях против преступной организации, в которую входили депутаты Верховной рады и сотрудники президентской администрации.
Позже депутат Алексей Гончаренко* подтвердил проведение обысков у Ирины Мудрой.
В свою украинские СМИ выяснили у источников в силовых структурах, что под прицел НАБУ и САП также попали действующий нардеп Вадим Столар и экс-депутат Максим Микитась, а сама схема плотно замыкалась на чиновников Министерства юстиции и руководство "Сенс Банка".
* внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.