Новый глава МОУ назвал приоритетом дальнобойные удары по России - 19.08.2026 Украина.ру
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Новый глава МОУ назвал приоритетом дальнобойные удары по России
Новый глава МОУ назвал приоритетом дальнобойные удары по России - 19.08.2026 Украина.ру
Новый глава МОУ назвал приоритетом дальнобойные удары по России
Евгений Хмара на посту министра обороны Украины обозначит дальнобойные удары по России как приоритет. Об этом 19 августа сообщило издание РБК-Украина со ссылочкой на своего информатора в парламенте
2026-08-19T11:35
2026-08-19T11:35
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россия
владимир зеленский
михаил федоров
минобороны
верховная рада
кабмин
кадровые перестановки
дальнобойные ракеты
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Хмара на посту министра обороны предложит ядру нынешней команды министерства остаться в должностях. Об этом изданию рассказали анонимные источники в президентской фракции "Слуга народа" по итогам встречи с кандидатом на кресло министра. "Хмара будет предлагать костяку команды остаться, особенно важны те, кто занимался реформой закупок, которая в значительной степени завязана на европейские деньги, которые мы получаем", - сказал анонимный информатор.Изданию сообщили, что Хмара "особо выделил Вискуба и Банник , которые за эту часть отвечают, предложил им остаться и надеется, что они останутся".Хмара подчеркнул, что он с новым главкомом ВСУ генералом Михаилом Драпатым "на одной странице"."Среди приоритетов Хмара назвал дальнобойные удары по территории РФ. Также депутаты подняли вопрос повышения зарплат военным", - сказано в публикации.Накануне, 18 августа в Верховную Раду Украины было внесено представление Владимира Зеленского о назначении Евгения Хмары (и.о. главы СБУ) главой Минобороны и Андрея Сибиги - главой МИД. В тот же день экс-глава МОУ Михаил Фёдоров выступил с резкой критикой киевского режима, заявил о системном кризисе и о необходимости выборов, запрещённых под предлогом военного положения.Новости на эту тему: Комитет Рады одобрил назначение Хмары главой Минобороны Украины - ЖелезнякБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Вызов Зеленскому, провалы ВСУ, ужесточение бусификации. Хроника событий на утро 19 августаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, украина, россия, владимир зеленский, михаил федоров, минобороны, верховная рада, кабмин, кадровые перестановки, дальнобойные ракеты
Новости, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Михаил Федоров, Минобороны, Верховная Рада, Кабмин, кадровые перестановки, дальнобойные ракеты

Новый глава МОУ назвал приоритетом дальнобойные удары по России

11:35 19.08.2026
 
© REUTERS / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE
- РИА Новости, 1920, 19.08.2026
© REUTERS / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE
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Евгений Хмара на посту министра обороны Украины обозначит дальнобойные удары по России как приоритет. Об этом 19 августа сообщило издание РБК-Украина со ссылочкой на своего информатора в парламенте
Хмара на посту министра обороны предложит ядру нынешней команды министерства остаться в должностях. Об этом изданию рассказали анонимные источники в президентской фракции "Слуга народа" по итогам встречи с кандидатом на кресло министра.
"Хмара будет предлагать костяку команды остаться, особенно важны те, кто занимался реформой закупок, которая в значительной степени завязана на европейские деньги, которые мы получаем", - сказал анонимный информатор.
Изданию сообщили, что Хмара "особо выделил Вискуба и Банник , которые за эту часть отвечают, предложил им остаться и надеется, что они останутся".
Хмара подчеркнул, что он с новым главкомом ВСУ генералом Михаилом Драпатым "на одной странице".
"Среди приоритетов Хмара назвал дальнобойные удары по территории РФ. Также депутаты подняли вопрос повышения зарплат военным", - сказано в публикации.
Накануне, 18 августа в Верховную Раду Украины было внесено представление Владимира Зеленского о назначении Евгения Хмары (и.о. главы СБУ) главой Минобороны и Андрея Сибиги - главой МИД. В тот же день экс-глава МОУ Михаил Фёдоров выступил с резкой критикой киевского режима, заявил о системном кризисе и о необходимости выборов, запрещённых под предлогом военного положения.
Новости на эту тему: Комитет Рады одобрил назначение Хмары главой Минобороны Украины - Железняк
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Вызов Зеленскому, провалы ВСУ, ужесточение бусификации. Хроника событий на утро 19 августа
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