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Комитет Рады одобрил назначение Хмары главой Минобороны Украины - Железняк

Комитет Рады одобрил назначение Хмары главой Минобороны Украины - Железняк - 19.08.2026 Украина.ру

Комитет Рады одобрил назначение Хмары главой Минобороны Украины - Железняк

Комитет Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки поддержал кандидатуру Евгения Хмары на пост руководителя оборонного ведомства страны, проинформировал 19 августа в своем телеграм-канале украинский парламентарий Ярослав Железняк

2026-08-19T10:47

2026-08-19T10:47

2026-08-19T10:47

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"Комитет по обороне поддержал кандидатуру Хмары на пост министра обороны. За – 15, единогласно", - написал Железняк.Накануне Железняк также сообщал, что Владимир Зеленский официально направил в парламент представления на кадровые перестановки: Евгения Хмару предложили на пост главы министерства обороны, а Андрея Сибигу — на должность руководителя МИД Украины.Назначение идет на фоне большой смены власти в Киеве. Еще в июле парламент Украины утвердил 16 новых министров, но кресла глав МИД и Минобороны тогда остались пустыми. Через несколько дней Владимир Зеленский сменил и главкома ВСУ — вместо Александра Сырского им стал Михаил Драпатый. Полноценного министра обороны тогда так и не выбрали, поэтому временно руководить ведомством поручили Хмаре.Новый министр — кадровый военный и генерал-майор. Раньше он служил в СБУ на командных должностях в Центре спецопераций "А", а в первой половине года временно руководил всей спецслужбой.Главная проблема с его назначением — в законе: на Украине министром обороны может быть только гражданский. Сначала закон хотели экстренно переписать под генерала, но Офис президента не смог продавить это через депутатов. В итоге были подготовлены и подписаны документы на увольнение Хмары с военной службы, чтобы он смог зайти на итоговое голосование Рады уже в статусе гражданского лица.Подробнее о Хмаре - в материале Кабмин Украины назначил Хмару врио министра обороны на сайте Украина.ру.

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новости, украина, киев, ярослав железняк, владимир зеленский, александр сырский, минобороны, мид, вооруженные силы украины