https://ukraina.ru/20260819/komitet-rady-odobril-naznachenie-khmary-glavoy-minoborony-ukrainy---zheleznyak-1082614239.html
Комитет Рады одобрил назначение Хмары главой Минобороны Украины - Железняк
Комитет Рады одобрил назначение Хмары главой Минобороны Украины - Железняк - 19.08.2026 Украина.ру
Комитет Рады одобрил назначение Хмары главой Минобороны Украины - Железняк
Комитет Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки поддержал кандидатуру Евгения Хмары на пост руководителя оборонного ведомства страны, проинформировал 19 августа в своем телеграм-канале украинский парламентарий Ярослав Железняк
2026-08-19T10:47
2026-08-19T10:47
2026-08-19T10:47
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"Комитет по обороне поддержал кандидатуру Хмары на пост министра обороны. За – 15, единогласно", - написал Железняк.Накануне Железняк также сообщал, что Владимир Зеленский официально направил в парламент представления на кадровые перестановки: Евгения Хмару предложили на пост главы министерства обороны, а Андрея Сибигу — на должность руководителя МИД Украины.Назначение идет на фоне большой смены власти в Киеве. Еще в июле парламент Украины утвердил 16 новых министров, но кресла глав МИД и Минобороны тогда остались пустыми. Через несколько дней Владимир Зеленский сменил и главкома ВСУ — вместо Александра Сырского им стал Михаил Драпатый. Полноценного министра обороны тогда так и не выбрали, поэтому временно руководить ведомством поручили Хмаре.Новый министр — кадровый военный и генерал-майор. Раньше он служил в СБУ на командных должностях в Центре спецопераций "А", а в первой половине года временно руководил всей спецслужбой.Главная проблема с его назначением — в законе: на Украине министром обороны может быть только гражданский. Сначала закон хотели экстренно переписать под генерала, но Офис президента не смог продавить это через депутатов. В итоге были подготовлены и подписаны документы на увольнение Хмары с военной службы, чтобы он смог зайти на итоговое голосование Рады уже в статусе гражданского лица.Подробнее о Хмаре - в материале Кабмин Украины назначил Хмару врио министра обороны на сайте Украина.ру.
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новости, украина, киев, ярослав железняк, владимир зеленский, александр сырский, минобороны, мид, вооруженные силы украины
Новости, Украина, Киев, Ярослав Железняк, Владимир Зеленский, Александр Сырский, Минобороны, МИД, Вооруженные силы Украины
Комитет Рады одобрил назначение Хмары главой Минобороны Украины - Железняк
Комитет Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки поддержал кандидатуру Евгения Хмары на пост руководителя оборонного ведомства страны, проинформировал 19 августа в своем телеграм-канале украинский парламентарий Ярослав Железняк
"Комитет по обороне поддержал кандидатуру Хмары на пост министра обороны. За – 15, единогласно", - написал Железняк.
Накануне Железняк также сообщал, что Владимир Зеленский официально направил в парламент представления на кадровые перестановки: Евгения Хмару предложили на пост главы министерства обороны, а Андрея Сибигу — на должность руководителя МИД Украины.
Назначение идет на фоне большой смены власти в Киеве. Еще в июле парламент Украины утвердил 16 новых министров, но кресла глав МИД и Минобороны тогда остались пустыми. Через несколько дней Владимир Зеленский сменил и главкома ВСУ — вместо Александра Сырского им стал Михаил Драпатый. Полноценного министра обороны тогда так и не выбрали, поэтому временно руководить ведомством поручили Хмаре.
Новый министр — кадровый военный и генерал-майор. Раньше он служил в СБУ на командных должностях в Центре спецопераций "А", а в первой половине года временно руководил всей спецслужбой.
Главная проблема с его назначением — в законе: на Украине министром обороны может быть только гражданский. Сначала закон хотели экстренно переписать под генерала, но Офис президента не смог продавить это через депутатов. В итоге были подготовлены и подписаны документы на увольнение Хмары с военной службы, чтобы он смог зайти на итоговое голосование Рады уже в статусе гражданского лица.
Подробнее о Хмаре - в материале Кабмин Украины назначил Хмару врио министра обороны на сайте Украина.ру.