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Спецслужба и тотальный онлайн-контроль: Моравецкий придумал, как очистить Польшу от нелегалов

Спецслужба и тотальный онлайн-контроль: Моравецкий придумал, как очистить Польшу от нелегалов - 19.08.2026 Украина.ру

Спецслужба и тотальный онлайн-контроль: Моравецкий придумал, как очистить Польшу от нелегалов

Бывший глава правительства Польши Матеуш Моравецкий выступил с инициативой сформировать в стране отдельное ведомство, которое целенаправленно займется высылкой иностранцев

2026-08-19T12:21

2026-08-19T12:21

2026-08-19T12:21

польша

новости

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киев

матеуш моравецкий

украина.ру

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Соответствующий проект новой миграционной политики экс-премьер представил в среду на пресс-конференции от лица своей организации "Развитие плюс".Одним из ключевых элементов реформы Моравецкий назвал введение обязательного "онлайн-аккаунта иммигранта". По задумке политика, единая цифровая платформа позволит государству в реальном времени отслеживать легальность пребывания каждого иностранца, его место работы, уплату налогов и соблюдение местных законов.В отношении тех, кто нарушает польское законодательство, экс-премьер требует применять жесткие меры. По его мнению, аннулирование права на проживание или грубое нарушение правопорядка должно запускать автоматический и необратимый процесс высылки из страны.Инициатива прозвучала на фоне свежих данных МВД Польши. В начале недели ведомство отчиталось о депортации шести тысяч человек с начала текущего года, что на 30 процентов превышает показатели аналогичного периода 2025 года. При этом основную часть высланных граждан составляют прибывшие на Украину мигранты, а также граждане Украины, нарушившие правила пребывания или трудоустройства.Подобные жесткие инициативы звучат на фоне охлаждения отношений между Варшавой и Киевом. В последнее время между странами все чаще возникают споры из-за условий торговли и взаимных претензий к общей истории. Это заметно снизило прежний уровень безоговорочной поддержки Киева со стороны польских властей.Подробнее о положении украинцев в Польше - в материале "Заложники героизации УПА*". Что происходит в Польше на фоне насилия против украинцев на сайте Украина.ру.

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польша, новости, украина, киев, матеуш моравецкий, украина.ру