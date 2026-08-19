Спецслужба и тотальный онлайн-контроль: Моравецкий придумал, как очистить Польшу от нелегалов - 19.08.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260819/spetssluzhba-i-totalnyy-onlayn-kontrol-moravetskiy-pridumal-kak-ochistit-polshu-ot-nelegalov-1082617194.html
Спецслужба и тотальный онлайн-контроль: Моравецкий придумал, как очистить Польшу от нелегалов
Спецслужба и тотальный онлайн-контроль: Моравецкий придумал, как очистить Польшу от нелегалов - 19.08.2026 Украина.ру
Спецслужба и тотальный онлайн-контроль: Моравецкий придумал, как очистить Польшу от нелегалов
Бывший глава правительства Польши Матеуш Моравецкий выступил с инициативой сформировать в стране отдельное ведомство, которое целенаправленно займется высылкой иностранцев
2026-08-19T12:21
2026-08-19T12:21
польша
новости
украина
киев
матеуш моравецкий
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102003/40/1020034000_0:0:798:450_1920x0_80_0_0_ab0ee257765f86a84ce9135d5bd0de1c.jpg
Соответствующий проект новой миграционной политики экс-премьер представил в среду на пресс-конференции от лица своей организации "Развитие плюс".Одним из ключевых элементов реформы Моравецкий назвал введение обязательного "онлайн-аккаунта иммигранта". По задумке политика, единая цифровая платформа позволит государству в реальном времени отслеживать легальность пребывания каждого иностранца, его место работы, уплату налогов и соблюдение местных законов.В отношении тех, кто нарушает польское законодательство, экс-премьер требует применять жесткие меры. По его мнению, аннулирование права на проживание или грубое нарушение правопорядка должно запускать автоматический и необратимый процесс высылки из страны.Инициатива прозвучала на фоне свежих данных МВД Польши. В начале недели ведомство отчиталось о депортации шести тысяч человек с начала текущего года, что на 30 процентов превышает показатели аналогичного периода 2025 года. При этом основную часть высланных граждан составляют прибывшие на Украину мигранты, а также граждане Украины, нарушившие правила пребывания или трудоустройства.Подобные жесткие инициативы звучат на фоне охлаждения отношений между Варшавой и Киевом. В последнее время между странами все чаще возникают споры из-за условий торговли и взаимных претензий к общей истории. Это заметно снизило прежний уровень безоговорочной поддержки Киева со стороны польских властей.Подробнее о положении украинцев в Польше - в материале "Заложники героизации УПА*". Что происходит в Польше на фоне насилия против украинцев на сайте Украина.ру.
польша
украина
киев
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102003/40/1020034000_56:0:765:532_1920x0_80_0_0_bf29797ba6c69890171065615746c19a.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
польша, новости, украина, киев, матеуш моравецкий, украина.ру
Польша, Новости, Украина, Киев, Матеуш Моравецкий, Украина.ру

Спецслужба и тотальный онлайн-контроль: Моравецкий придумал, как очистить Польшу от нелегалов

12:21 19.08.2026
 
© Официальный сайт премьера Польши / Перейти в фотобанкПремьер-министр Польши Матеуш Моравецкий
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий
© Официальный сайт премьера Польши
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Бывший глава правительства Польши Матеуш Моравецкий выступил с инициативой сформировать в стране отдельное ведомство, которое целенаправленно займется высылкой иностранцев
Соответствующий проект новой миграционной политики экс-премьер представил в среду на пресс-конференции от лица своей организации "Развитие плюс".
Одним из ключевых элементов реформы Моравецкий назвал введение обязательного "онлайн-аккаунта иммигранта". По задумке политика, единая цифровая платформа позволит государству в реальном времени отслеживать легальность пребывания каждого иностранца, его место работы, уплату налогов и соблюдение местных законов.
В отношении тех, кто нарушает польское законодательство, экс-премьер требует применять жесткие меры. По его мнению, аннулирование права на проживание или грубое нарушение правопорядка должно запускать автоматический и необратимый процесс высылки из страны.

"Для этих целей необходима специализированная "депортационная служба". Ее сотрудники должны носить узнаваемую форму. Само существование такого ведомства станет четким сигналом и дополнительной гарантией безопасности на польских улицах", — заверил Моравецкий.

Инициатива прозвучала на фоне свежих данных МВД Польши. В начале недели ведомство отчиталось о депортации шести тысяч человек с начала текущего года, что на 30 процентов превышает показатели аналогичного периода 2025 года.
При этом основную часть высланных граждан составляют прибывшие на Украину мигранты, а также граждане Украины, нарушившие правила пребывания или трудоустройства.
Подобные жесткие инициативы звучат на фоне охлаждения отношений между Варшавой и Киевом. В последнее время между странами все чаще возникают споры из-за условий торговли и взаимных претензий к общей истории. Это заметно снизило прежний уровень безоговорочной поддержки Киева со стороны польских властей.
Подробнее о положении украинцев в Польше - в материале "Заложники героизации УПА*". Что происходит в Польше на фоне насилия против украинцев на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ПольшаНовостиУкраинаКиевМатеуш МоравецкийУкраина.ру
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
12:50Правительство Украины освободило Хмару от временных обязанностей в Минобороны
12:36Армия России освободила Водянское в ДНР
12:24"Ситуация сверхсложная. Бизнес в отчаянии": в парламенте Украины оценили удары ВС РФ
12:21Спецслужба и тотальный онлайн-контроль: Моравецкий придумал, как очистить Польшу от нелегалов
11:52"Выборы или революция"? На Украине формируется внутренний фронт против Зеленского
11:52Дмитриев отреагировал на спецоперацию НАБУ против чиновников Зеленского
11:35Новый глава МОУ назвал приоритетом дальнобойные удары по России
11:20СМИ назвали имена депутатов Рады, фигурирующих в спецоперации НАБУ и САП
11:16В новых "плёнках НАБУ" фигурирует бывший министр энергетики и юстиции Украины
10:47Комитет Рады одобрил назначение Хмары главой Минобороны Украины - Железняк
10:20Силовики обыскивают замруководителя Офиса Зеленского - Гончаренко*
09:50Удары по портам и в море: ВС РФ поразили резервуары с ГСМ и сухогруз
09:24НАБУ и САП громят преступную организацию, связанную с Офисом Зеленского и нардепами
09:00Вызов Зеленскому, провалы ВСУ, ужесточение бусификации. Хроника событий на утро 19 августа
08:58В Нижегородской и Ярославской областях за ночь сбили более 50 БПЛА
08:24Закрыли для полётов аэропорт Ставрополя, 12 авиагаваней открыли для полётов
07:54Шведские истребители Gripen не остановят СВО — посол России
07:05Оператор ВСУ направил дрон с ядовитым дымом в подвал с женщинами
07:04Дмитрий Юрков: Россия запустила мобилизационную подготовку в связи с Украиной и вероятной войной с НАТО
06:35От братьев до халявщиков: как белорусы относятся к украинцам
Лента новостейМолния