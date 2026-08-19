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В новых "плёнках НАБУ" фигурирует бывший министр энергетики и юстиции Украины

В новых "плёнках НАБУ" фигурирует бывший министр энергетики и юстиции Украины - 19.08.2026 Украина.ру

В новых "плёнках НАБУ" фигурирует бывший министр энергетики и юстиции Украины

Антикоррупционный скандал на Украине набирает обороты и бьёт по репутации ключевых госструктур. Об этом сообщает 19 августа телеграм-канал Украина.ру

2026-08-19T11:16

2026-08-19T11:16

2026-08-19T11:16

новости

украина

ярослав железняк

набу

верховная рада

коррупция

антикоррупционеры

офис президента

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На новых "плёнках НАБУ" под прозвищами "Форрест Гамп" и "Рядовой Райан" фигурирует бывший министр энергетики и юстиции Украины Герман Галущенко, сообщил депутат Рады Ярослав Железняк.Участники записанных разговоров обсуждают поиск денег для внесения за него залога и упоминают оплату обучения его детей. Ранее НАБУ изучало обстоятельства оплаты учёбы сына Галущенко в швейцарском колледже Beau Soleil стоимостью около $180–200 тыс в год.Как следует из материалов дела, неназванные представители Офиса президента поручили заместителю главы ОП Ирине Мудрой найти средства для залога за Галущенко — первоначально 200 млн гривен, позднее сумму снизили до 150 млн. Для этого Мудрая, по версии следствия, привлекла бывшего депутата Максима Микитася и сотрудников "Сенс Банка": через банк планировалось провести безналичные переводы, средства от которых должны были пойти на залог.Новости на эту тему: НАБУ и САП громят преступную организацию, связанную с Офисом Зеленского и нардепамиБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Вызов Зеленскому, провалы ВСУ, ужесточение бусификации. Хроника событий на утро 19 августаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, украина, ярослав железняк, набу, верховная рада, коррупция, антикоррупционеры, офис президента