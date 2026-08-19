В новых "плёнках НАБУ" фигурирует бывший министр энергетики и юстиции Украины - 19.08.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260819/v-novykh-plnkakh-nabu-figuriruet-byvshiy-ministr-energetiki-i-yustitsii-ukrainy-1082614827.html
В новых "плёнках НАБУ" фигурирует бывший министр энергетики и юстиции Украины
В новых "плёнках НАБУ" фигурирует бывший министр энергетики и юстиции Украины - 19.08.2026 Украина.ру
В новых "плёнках НАБУ" фигурирует бывший министр энергетики и юстиции Украины
Антикоррупционный скандал на Украине набирает обороты и бьёт по репутации ключевых госструктур. Об этом сообщает 19 августа телеграм-канал Украина.ру
2026-08-19T11:16
2026-08-19T11:16
новости
украина
ярослав железняк
набу
верховная рада
коррупция
антикоррупционеры
офис президента
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103128/77/1031287777_80:0:1296:684_1920x0_80_0_0_b01c3c6c7a684c082784c3e86b93536c.jpg
На новых "плёнках НАБУ" под прозвищами "Форрест Гамп" и "Рядовой Райан" фигурирует бывший министр энергетики и юстиции Украины Герман Галущенко, сообщил депутат Рады Ярослав Железняк.Участники записанных разговоров обсуждают поиск денег для внесения за него залога и упоминают оплату обучения его детей. Ранее НАБУ изучало обстоятельства оплаты учёбы сына Галущенко в швейцарском колледже Beau Soleil стоимостью около $180–200 тыс в год.Как следует из материалов дела, неназванные представители Офиса президента поручили заместителю главы ОП Ирине Мудрой найти средства для залога за Галущенко — первоначально 200 млн гривен, позднее сумму снизили до 150 млн. Для этого Мудрая, по версии следствия, привлекла бывшего депутата Максима Микитася и сотрудников "Сенс Банка": через банк планировалось провести безналичные переводы, средства от которых должны были пойти на залог.Новости на эту тему: НАБУ и САП громят преступную организацию, связанную с Офисом Зеленского и нардепамиБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Вызов Зеленскому, провалы ВСУ, ужесточение бусификации. Хроника событий на утро 19 августаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103128/77/1031287777_356:0:1268:684_1920x0_80_0_0_37b4cf7b6c003de991fbd0719445004e.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, ярослав железняк, набу, верховная рада, коррупция, антикоррупционеры, офис президента
Новости, Украина, Ярослав Железняк, НАБУ, Верховная Рада, коррупция, антикоррупционеры, Офис президента

В новых "плёнках НАБУ" фигурирует бывший министр энергетики и юстиции Украины

11:16 19.08.2026
 
© Фото : скриншот видео ТСН / Перейти в фотобанкГерман Галущенко
Герман Галущенко - РИА Новости, 1920, 19.08.2026
© Фото : скриншот видео ТСН
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Антикоррупционный скандал на Украине набирает обороты и бьёт по репутации ключевых госструктур. Об этом сообщает 19 августа телеграм-канал Украина.ру
На новых "плёнках НАБУ" под прозвищами "Форрест Гамп" и "Рядовой Райан" фигурирует бывший министр энергетики и юстиции Украины Герман Галущенко, сообщил депутат Рады Ярослав Железняк.

Участники записанных разговоров обсуждают поиск денег для внесения за него залога и упоминают оплату обучения его детей. Ранее НАБУ изучало обстоятельства оплаты учёбы сына Галущенко в швейцарском колледже Beau Soleil стоимостью около $180–200 тыс в год.

Как следует из материалов дела, неназванные представители Офиса президента поручили заместителю главы ОП Ирине Мудрой найти средства для залога за Галущенко — первоначально 200 млн гривен, позднее сумму снизили до 150 млн.

Для этого Мудрая, по версии следствия, привлекла бывшего депутата Максима Микитася и сотрудников "Сенс Банка": через банк планировалось провести безналичные переводы, средства от которых должны были пойти на залог.
Новости на эту тему: НАБУ и САП громят преступную организацию, связанную с Офисом Зеленского и нардепами
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Вызов Зеленскому, провалы ВСУ, ужесточение бусификации. Хроника событий на утро 19 августа
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинаЯрослав ЖелезнякНАБУВерховная РадакоррупцияантикоррупционерыОфис президента
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
12:50Правительство Украины освободило Хмару от временных обязанностей в Минобороны
12:36Армия России освободила Водянское в ДНР
12:24"Ситуация сверхсложная. Бизнес в отчаянии": в парламенте Украины оценили удары ВС РФ
12:21Спецслужба и тотальный онлайн-контроль: Моравецкий придумал, как очистить Польшу от нелегалов
11:52"Выборы или революция"? На Украине формируется внутренний фронт против Зеленского
11:52Дмитриев отреагировал на спецоперацию НАБУ против чиновников Зеленского
11:35Новый глава МОУ назвал приоритетом дальнобойные удары по России
11:20СМИ назвали имена депутатов Рады, фигурирующих в спецоперации НАБУ и САП
11:16В новых "плёнках НАБУ" фигурирует бывший министр энергетики и юстиции Украины
10:47Комитет Рады одобрил назначение Хмары главой Минобороны Украины - Железняк
10:20Силовики обыскивают замруководителя Офиса Зеленского - Гончаренко*
09:50Удары по портам и в море: ВС РФ поразили резервуары с ГСМ и сухогруз
09:24НАБУ и САП громят преступную организацию, связанную с Офисом Зеленского и нардепами
09:00Вызов Зеленскому, провалы ВСУ, ужесточение бусификации. Хроника событий на утро 19 августа
08:58В Нижегородской и Ярославской областях за ночь сбили более 50 БПЛА
08:24Закрыли для полётов аэропорт Ставрополя, 12 авиагаваней открыли для полётов
07:54Шведские истребители Gripen не остановят СВО — посол России
07:05Оператор ВСУ направил дрон с ядовитым дымом в подвал с женщинами
07:04Дмитрий Юрков: Россия запустила мобилизационную подготовку в связи с Украиной и вероятной войной с НАТО
06:35От братьев до халявщиков: как белорусы относятся к украинцам
Лента новостейМолния