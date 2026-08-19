В новых "плёнках НАБУ" фигурирует бывший министр энергетики и юстиции Украины
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Антикоррупционный скандал на Украине набирает обороты и бьёт по репутации ключевых госструктур. Об этом сообщает 19 августа телеграм-канал Украина.ру
На новых "плёнках НАБУ" под прозвищами "Форрест Гамп" и "Рядовой Райан" фигурирует бывший министр энергетики и юстиции Украины Герман Галущенко, сообщил депутат Рады Ярослав Железняк.
Участники записанных разговоров обсуждают поиск денег для внесения за него залога и упоминают оплату обучения его детей. Ранее НАБУ изучало обстоятельства оплаты учёбы сына Галущенко в швейцарском колледже Beau Soleil стоимостью около $180–200 тыс в год.
Как следует из материалов дела, неназванные представители Офиса президента поручили заместителю главы ОП Ирине Мудрой найти средства для залога за Галущенко — первоначально 200 млн гривен, позднее сумму снизили до 150 млн.
Для этого Мудрая, по версии следствия, привлекла бывшего депутата Максима Микитася и сотрудников "Сенс Банка": через банк планировалось провести безналичные переводы, средства от которых должны были пойти на залог.
Участники записанных разговоров обсуждают поиск денег для внесения за него залога и упоминают оплату обучения его детей. Ранее НАБУ изучало обстоятельства оплаты учёбы сына Галущенко в швейцарском колледже Beau Soleil стоимостью около $180–200 тыс в год.
Как следует из материалов дела, неназванные представители Офиса президента поручили заместителю главы ОП Ирине Мудрой найти средства для залога за Галущенко — первоначально 200 млн гривен, позднее сумму снизили до 150 млн.
Для этого Мудрая, по версии следствия, привлекла бывшего депутата Максима Микитася и сотрудников "Сенс Банка": через банк планировалось провести безналичные переводы, средства от которых должны были пойти на залог.
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