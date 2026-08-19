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Армия России освободила Водянское в ДНР

Армия России освободила Водянское в ДНР - 19.08.2026 Украина.ру

Армия России освободила Водянское в ДНР

Российская войсковая группировка "Центр" освободила населенный пункт Водянское в Донецкой Народной Республике. Об этом 19 августа сообщило Минобороны РФ

2026-08-19T12:36

2026-08-19T12:36

2026-08-19T12:36

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"В результате решительных действий подразделений группировки войск "Центр" освобожден населенный пункт Водянское Донецкой Народной Республики", - сказано в официальном сообщении министерства.Там также отмечено, что за сутки группировкой "Центр" нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, егерской, штурмовой бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты и четырех бригад Нацгвардии.События происходили в районах населенных пунктов Белозерское, Доброполье, Грузское, Юрьевка, Райское, Анновка, Новофедоровка, Матяшево (ДНР) и Марьевка Днепропетровской области. "Потери ВСУ составили до 380-ти военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, семь автомобилей, артиллерийское орудие и две станции радиоэлектронной борьбы", - отмечено в сводке.Кроме того, ВС РФ за сутки нанесли поражение местам подготовки и запуска украинских крылатых ракет большой дальности "Фламинго", цехам сборки, местам хранения беспилотных летательных аппаратов ВСУ и комплектующих к ним.Актуальное интервью: Андрей Сидоров: Украина воюет с Россией, чтобы помочь США решить их главную проблему на Дальнем ВостокеВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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