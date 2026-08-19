Рада проголосовала за назначение Хмары главой Минобороны - 19.08.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260819/rada-progolosovala-za-naznachenie-khmary-glavoy-minoborony-1082621467.html
Рада проголосовала за назначение Хмары главой Минобороны
Рада проголосовала за назначение Хмары главой Минобороны - 19.08.2026 Украина.ру
Рада проголосовала за назначение Хмары главой Минобороны
Украинский парламент 19 августа одобрил кандидатуру Евгения Хмары на пост министра обороны страны, трансляция итогового голосования шла на YouTube-канале "Рада"
2026-08-19T14:11
2026-08-19T14:11
новости
украина
ярослав железняк
владимир зеленский
кабмин
минобороны
рада
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102010/03/1020100384_0:40:3071:1767_1920x0_80_0_0_c4e69859b19d0bd4cfcd90ec5277da08.jpg
Назначение одобрили сразу после того, как Кабмин лишил Хмару статуса временно исполняющего обязанности, а сам генерал официально ушел в отставку из армии, чтобы возглавить ведомство в качестве гражданского лица.Днем ранее член Верховной рады Ярослав Железняк подтвердил, что официальное представление на утверждение Хмары руководителем оборонного ведомства, а также Андрея Сибиги главой Министерства иностранных дел направил в парламент Владимир Зеленский.Новый министр — кадровый военный и генерал-майор. Раньше он служил в СБУ на командных должностях в Центре спецопераций "А", а в первой половине года временно руководил всей спецслужбой.Главная проблема с его назначением была в законе: на Украине министром обороны может быть только гражданский. Сначала закон хотели экстренно переписать под генерала, но Офис президента не смог продавить это через депутатов. В итоге были подготовлены и подписаны документы на увольнение Хмары с военной службы, что и открыло ему путь к министерскому креслу.Подробнее о Хмаре - в материале Кабмин Украины назначил Хмару врио министра обороны на сайте Украина.ру.
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102010/03/1020100384_239:0:2970:2048_1920x0_80_0_0_6497d1e2ab464df33b6e658c77b75392.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, ярослав железняк, владимир зеленский, кабмин, минобороны, рада
Новости, Украина, Ярослав Железняк, Владимир Зеленский, Кабмин, Минобороны, Рада

Рада проголосовала за назначение Хмары главой Минобороны

14:11 19.08.2026
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкЗаседание Верховной рады Украины в Киеве
Заседание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 19.08.2026
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Украинский парламент 19 августа одобрил кандидатуру Евгения Хмары на пост министра обороны страны, трансляция итогового голосования шла на YouTube-канале "Рада"
Назначение одобрили сразу после того, как Кабмин лишил Хмару статуса временно исполняющего обязанности, а сам генерал официально ушел в отставку из армии, чтобы возглавить ведомство в качестве гражданского лица.
Днем ранее член Верховной рады Ярослав Железняк подтвердил, что официальное представление на утверждение Хмары руководителем оборонного ведомства, а также Андрея Сибиги главой Министерства иностранных дел направил в парламент Владимир Зеленский.
Новый министр — кадровый военный и генерал-майор. Раньше он служил в СБУ на командных должностях в Центре спецопераций "А", а в первой половине года временно руководил всей спецслужбой.
Главная проблема с его назначением была в законе: на Украине министром обороны может быть только гражданский. Сначала закон хотели экстренно переписать под генерала, но Офис президента не смог продавить это через депутатов. В итоге были подготовлены и подписаны документы на увольнение Хмары с военной службы, что и открыло ему путь к министерскому креслу.
Подробнее о Хмаре - в материале Кабмин Украины назначил Хмару врио министра обороны на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинаЯрослав ЖелезнякВладимир ЗеленскийКабминМинобороныРада
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
14:11Рада проголосовала за назначение Хмары главой Минобороны
13:47Когда ВСУ возглавил Сырский, нам сказали: мы все будем мясом, все пойдём на убой - боец "Пумба"
13:44Реакция на прослушку: Зеленский экстренно уволил замглавы своего Офиса
13:4019 августа 2026 года, утренний эфир
13:29Омбудсмены России и Украины обменялись списками пропавших без вести
13:24"Крышевание" банка и отмывание миллионов: НАБУ слило прослушку замглавы Офиса Зеленского
13:05Хорватия выдаёт Германии украинца, подозреваемого в минировании "Северных потоков"
12:50Правительство Украины освободило Хмару от временных обязанностей в Минобороны
12:36Армия России освободила Водянское в ДНР
12:24"Ситуация сверхсложная. Бизнес в отчаянии": в парламенте Украины оценили удары ВС РФ
12:21Спецслужба и тотальный онлайн-контроль: Моравецкий придумал, как очистить Польшу от нелегалов
11:52"Выборы или революция"? На Украине формируется внутренний фронт против Зеленского
11:52Дмитриев отреагировал на спецоперацию НАБУ против чиновников Зеленского
11:35Новый глава МОУ назвал приоритетом дальнобойные удары по России
11:20СМИ назвали имена депутатов Рады, фигурирующих в спецоперации НАБУ и САП
11:16В новых "плёнках НАБУ" фигурирует бывший министр энергетики и юстиции Украины
10:47Комитет Рады одобрил назначение Хмары главой Минобороны Украины - Железняк
10:20Силовики обыскивают замруководителя Офиса Зеленского - Гончаренко*
09:50Удары по портам и в море: ВС РФ поразили резервуары с ГСМ и сухогруз
09:24НАБУ и САП громят преступную организацию, связанную с Офисом Зеленского и нардепами
Лента новостейМолния