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Рада проголосовала за назначение Хмары главой Минобороны
Рада проголосовала за назначение Хмары главой Минобороны - 19.08.2026 Украина.ру
Рада проголосовала за назначение Хмары главой Минобороны
Украинский парламент 19 августа одобрил кандидатуру Евгения Хмары на пост министра обороны страны, трансляция итогового голосования шла на YouTube-канале "Рада"
2026-08-19T14:11
2026-08-19T14:11
2026-08-19T14:11
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ярослав железняк
владимир зеленский
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Назначение одобрили сразу после того, как Кабмин лишил Хмару статуса временно исполняющего обязанности, а сам генерал официально ушел в отставку из армии, чтобы возглавить ведомство в качестве гражданского лица.Днем ранее член Верховной рады Ярослав Железняк подтвердил, что официальное представление на утверждение Хмары руководителем оборонного ведомства, а также Андрея Сибиги главой Министерства иностранных дел направил в парламент Владимир Зеленский.Новый министр — кадровый военный и генерал-майор. Раньше он служил в СБУ на командных должностях в Центре спецопераций "А", а в первой половине года временно руководил всей спецслужбой.Главная проблема с его назначением была в законе: на Украине министром обороны может быть только гражданский. Сначала закон хотели экстренно переписать под генерала, но Офис президента не смог продавить это через депутатов. В итоге были подготовлены и подписаны документы на увольнение Хмары с военной службы, что и открыло ему путь к министерскому креслу.Подробнее о Хмаре - в материале Кабмин Украины назначил Хмару врио министра обороны на сайте Украина.ру.
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новости, украина, ярослав железняк, владимир зеленский, кабмин, минобороны, рада
Новости, Украина, Ярослав Железняк, Владимир Зеленский, Кабмин, Минобороны, Рада
Рада проголосовала за назначение Хмары главой Минобороны
Украинский парламент 19 августа одобрил кандидатуру Евгения Хмары на пост министра обороны страны, трансляция итогового голосования шла на YouTube-канале "Рада"
Назначение одобрили сразу после того, как Кабмин лишил Хмару статуса временно исполняющего обязанности, а сам генерал официально ушел в отставку из армии, чтобы возглавить ведомство в качестве гражданского лица.
Днем ранее член Верховной рады Ярослав Железняк подтвердил, что официальное представление на утверждение Хмары руководителем оборонного ведомства, а также Андрея Сибиги главой Министерства иностранных дел направил в парламент Владимир Зеленский.
Новый министр — кадровый военный и генерал-майор. Раньше он служил в СБУ на командных должностях в Центре спецопераций "А", а в первой половине года временно руководил всей спецслужбой.
Главная проблема с его назначением была в законе: на Украине министром обороны может быть только гражданский. Сначала закон хотели экстренно переписать под генерала, но Офис президента не смог продавить это через депутатов. В итоге были подготовлены и подписаны документы на увольнение Хмары с военной службы, что и открыло ему путь к министерскому креслу.
Подробнее о Хмаре - в материале Кабмин Украины назначил Хмару врио министра обороны на сайте Украина.ру.