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Рада проголосовала за назначение Хмары главой Минобороны

Рада проголосовала за назначение Хмары главой Минобороны - 19.08.2026 Украина.ру

Рада проголосовала за назначение Хмары главой Минобороны

Украинский парламент 19 августа одобрил кандидатуру Евгения Хмары на пост министра обороны страны, трансляция итогового голосования шла на YouTube-канале "Рада"

2026-08-19T14:11

2026-08-19T14:11

2026-08-19T14:11

новости

украина

ярослав железняк

владимир зеленский

кабмин

минобороны

рада

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Назначение одобрили сразу после того, как Кабмин лишил Хмару статуса временно исполняющего обязанности, а сам генерал официально ушел в отставку из армии, чтобы возглавить ведомство в качестве гражданского лица.Днем ранее член Верховной рады Ярослав Железняк подтвердил, что официальное представление на утверждение Хмары руководителем оборонного ведомства, а также Андрея Сибиги главой Министерства иностранных дел направил в парламент Владимир Зеленский.Новый министр — кадровый военный и генерал-майор. Раньше он служил в СБУ на командных должностях в Центре спецопераций "А", а в первой половине года временно руководил всей спецслужбой.Главная проблема с его назначением была в законе: на Украине министром обороны может быть только гражданский. Сначала закон хотели экстренно переписать под генерала, но Офис президента не смог продавить это через депутатов. В итоге были подготовлены и подписаны документы на увольнение Хмары с военной службы, что и открыло ему путь к министерскому креслу.Подробнее о Хмаре - в материале Кабмин Украины назначил Хмару врио министра обороны на сайте Украина.ру.

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новости, украина, ярослав железняк, владимир зеленский, кабмин, минобороны, рада