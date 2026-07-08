https://ukraina.ru/20260708/voyne-skoro-konets-chto-znachat-zayavleniya-trampa-i-budanova-o-mire-1081197790.html

Войне скоро конец? Что значат заявления Трампа и Буданова* о мире

Войне скоро конец? Что значат заявления Трампа и Буданова* о мире - 08.07.2026 Украина.ру

Войне скоро конец? Что значат заявления Трампа и Буданова* о мире

Целый ряд заявлений прозвучал по обе стороны Атлантики в преддверии большого саммита НАТО в Турции. Так Дональд Трамп заявил: "Я думаю, что мы гораздо ближе к урегулированию, чем многие думают". И добавил: "Президент Путин хочет, чтобы это закончилось. Президент Зеленский сейчас тоже действительно хочет, чтобы это закончилось".

2026-07-08T16:04

2026-07-08T16:04

2026-07-08T16:38

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весь павлив

киев

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химпром

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А завершил словами: "Я думаю, что нам удастся это закончить". За несколько дней до этого Зеленский после телефонного разговора с Трампом также заявил, что существует реальная перспектива завершить эту войну, а решимость США будет иметь ключевое значение. Кроме того, он сообщил, что стороны договорились продолжить обсуждение этой темы уже на саммите НАТО в Турции.Практически одновременно вышло большое интервью главы Офиса президента Украины Кирилла Буданова*. В нём он также сделал ряд заявлений по переговорному треку. Во-первых, по его словам, существует реальный шанс, что активная фаза войны может завершиться уже в этом году. Иезуитская, конечно, формулировочка, потому что речь фактически идёт о возможном перемирии, а не о полноценном мирном соглашении с урегулированием причин конфликта. При этом Буданов добавил важную мысль: "До возвращения к полноценным переговорам, вероятнее всего, произойдёт дальнейшая эскалация боевых действий". Это уже куда более конкретное заявление. Кроме того, он сказал, что каждая война когда-нибудь заканчивается, и что мирный процесс не остановился окончательно, а лишь замедлился. С этим уже можно поспорить. Если считать переговорами контакты апреля и мая, а также продолжающиеся консультации между Вашингтоном и Москвой и между Вашингтоном и Киевом, то можно сказать, что процесс действительно замедлился. Но если смотреть на ситуацию по существу, то создаётся впечатление, что полноценный переговорный процесс в тупике.Есть у Буданова и ещё несколько важных моментов. По сути, он вновь подтвердил, что Украина не намерена соглашаться на территориальные уступки. То есть история с выводом Вооружённых сил Украины с территории Донбасса и других исторических регионов, Херсонской и Запорожской областей, по-прежнему остаётся для Киева неприемлемой.При этом 7 июля, заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков также сделал несколько важных заявлений. Во-первых, конфликт может быть урегулирован достаточно быстро, если США вернутся к ранее обсуждавшимся договорённостям. Комментируя недавние слова Трампа о том, что мирное урегулирование ближе, чем многие думают, Рябков заявил: "Если администрация США готова действовать на основе согласия, данного российской стороной на американские предложения в Анкоридже, то, наверное, так оно и есть". Кроме того, Рябков подчеркнул, что именно позиция США является определяющим фактором. По его словам, ключ к разблокированию ситуации находится в руках американской стороны.В то же время он отметил, что заявления американской стороны всё больше свидетельствуют об отходе от ранее достигнутых договорённостей по украинскому урегулированию. Более того, в своих подходах к этому вопросу США фактически встали на позицию Европы. И тут заявление российского замминистра звучит более чем недвусмысленно. При этом есть ещё один важный нюанс. По словам Рябкова, глава МИД России Лавров и госсекретарь США Рубио продолжают вести диалог практически ежедневно, как письменно, так и в ходе устных контактов. Ранее мы также слышали, что продолжаются контакты и по другим каналам. Например, помощник президента России Дмитрий Ушаков и спецпредставитель Владимира Путина Кирилл Дмитриев поддерживают связь со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. То есть контакты продолжаются. Но если говорить о движении к конкретным договорённостям, то на сегодняшний день оно, судя по всему, оказалось поставлено на паузу.Что это означает? Почему именно сейчас, накануне саммита, началась вся эта свистопляска? Ответ, на мой взгляд, очевиден. Ключевым здесь был именно предстоящий саммит НАТО. Для Киева, его кураторов, старших партнёров в Европе и шире — в Евроатлантике, крайне важно получить на этом саммите дополнительные гарантии дальнейшего финансирования Украины. Не менее важно добиться хотя бы каких-то решений по проблеме украинской ПВО. Впервые буквально накануне саммита украинские официальные лица признали, что у них вообще не осталось ракет-перехватчиков, способных перехватывать российские баллистические ракеты. Более того, у них практически не осталось и перехватчиков для борьбы с российскими крылатыми ракетами. Дополнительным ударом стала недавняя атака по производственным площадкам в городе Вишнёвое, пригороде Киева, примыкающем к аэропорту Жуляны. По имеющейся информации, там были уничтожены и запасы восстанавливаемых зенитных ракет, ранее переданных западными партнёрами Киева как некондиционные или списанные изделия для восстановления. То есть проблема с ПВО действительно существует. Но главный вопрос для Киева сейчас всё-таки деньги.Именно поэтому для всей этой русофобской коалиции, сторонников продолжения войны против России и нанесения ей если не военного, то стратегического военно-политического поражения, нынешний саммит имеет принципиальное значение. Речь идёт о тех силах, которые последовательно выступают за дальнейшую эскалацию. Об этом постоянно говорят и Владимир Зеленский, и Эмманюэль Макрон, и Фридрих Мерц. Их логика проста: через силу заставить Россию вернуться к переговорам, которые в конечном итоге должны привести к фактической заморозке боевых действий. Именно поэтому Буданов и использует в своем интервью формулировку о завершении "активной фазы войны". Тут важно, что речь идёт именно о заморозке конфликта, а не о полноценном мирном урегулировании.Вся нынешняя стратегия Киева и его союзников строится именно вокруг этой задачи. Для её реализации необходимы новые деньги. Но не менее важно и другое — чтобы Дональд Трамп, который после паузы, связанной с иранским кризисом, вновь переключив внимание на украинскую тему, не начал действовать слишком резко, ломая ту конструкцию, которую европейские союзники Киева выстраивали последние полгода.С их точки зрения, за это время им удалось отбиться от требований Трампа подписания документов с Россией и вопроса вывода украинских войск из Донбасса. И теперь для них крайне важно, чтобы Трамп не вернулся к тем самым анкориджским договорённостям, о которых сейчас говорит Сергей Рябков.Именно поэтому, как сообщают западные СМИ, европейские союзники намерены фактически спрятать Зеленского от прямого общения с Трампом (кроме короткой протокольной встречи). По их оценке, Зеленский крайне раздражён последними событиями, прежде всего двумя массированными ударами по Киеву, с последствиями которых украинская система ПВО не смогла справиться, а также уничтожением запасов ракет в Вишнёвом. Его эмоциональное состояние оценивают как крайне тяжёлое, и в европейских столицах опасаются, что при личной встрече с Дональдом Трампом он может вновь сорваться, как это произошло в Овальном кабинете в феврале 2025 года. Именно поэтому Зеленского, как утверждают западные СМИ, постараются как можно дольше держать в стороне от Трампа, не давать ему лишних поводов для эмоциональных столкновений, а основные переговоры с американским президентом европейские лидеры попытаются вести самостоятельно.Тогда возникает вопрос: почему сам Трамп говорит, что урегулирование гораздо ближе, чем многие думают? Во многом потому, что 4 июля он, судя по всему, провёл весьма позитивные переговоры и с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Трамп, как человек очень эмоциональный и быстро реагирующий на атмосферу общения, вновь оказался под впечатлением. Его поздравили с Днём независимости США, говорили в уважительном тоне, поддержали его призывы к прекращению войны и необходимости остановить гибель людей. Не вступая с ним в публичную полемику в день американского национального праздника, собеседники создали у него ощущение, что движение вперёд возможно. Кроме того, всё чаще звучат оценки, что именно США сейчас оказывают серьёзную помощь Украине в обходе российских зон ПВО и нанесении ударов по объектам, включая нефтепереработку в глубине российской территории. Судя по всему, в Вашингтоне действительно считают, что дополнительное давление на Россию может стать аргументом на будущих переговорах.При этом, подчеркну: рано хоронить дух Анкориджа. Трамп до сих пор не предпринял тех самых резких шагов, которых от него добивается антироссийская коалиция. А цель всей этой русофобской группы вполне понятна - заставить Вашингтон перейти к максимально жёстким действиям против России: ужесточить санкции, организовать массовый перехват судов, перевозящих российскую нефть и сжиженный газ, передать Украине со складов Пентагона стратегические запасы ракет PAC-3 для комплексов Patriot и, возможно, сами комплексы. Почему об этом постоянно говорят и Буданов*, и Зеленский? По той же самой причине. Они искренне убеждены, что нынешняя эскалация играет на них. Они размахивают ею как инструментом давления, рассчитывая вызвать недовольство внутри российского общества, повлиять на политическую ситуацию в преддверии выборов, создать дополнительные сложности для партии власти, наложить всё это на возможные проблемы с топливным рынком, на удары по гражданской инфраструктуре, на свои deep strike и другие акции, которые, по их расчёту, должны усиливать в РФ внутреннее напряжение.При этом любопытно выглядит ещё один момент. Похоже, что история с нагнетанием ситуации на белорусском направлении заметно пошла на спад. А ничего удивительного в этом нет. Во-первых, состоялось продолжительное общение Владимира Путина и Александра Лукашенко на Валдае. Затем Лукашенко, как доверенный переговорщик, отправился к Си Цзиньпину. Я практически уверен, что после этих контактов очень серьёзные сигналы были переданы и в Вашингтон, и в Лондон, и в Берлин, и в Париж, и в Киев. Сигналы о том, что не стоит испытывать судьбу и повышать ставки. Кроме того, если говорить уже в формате слухов, в Киеве рассказывают, что незадолго до поездки Лукашенко на Валдай к нему приезжал глава фракции "Слуги народа" в Верховной раде Давид Арахамия. Разумеется, неофициально и непублично. По этим слухам, у них состоялся достаточно предметный разговор. Арахамия считается человеком, ориентированным прежде всего на Соединённые Штаты, поэтому подобная коммуникация вполне могла быть организована. Судя по всему, Арахамия всё, что должен был услышать, услышал, а всё необходимое затем передал дальше. Не исключено, что была предпринята попытка выстроить параллельный канал коммуникации в обход Лондона. И, вероятнее всего, произошло это потому, что соответствующие предупреждения были доведены до Киева максимально жёстко. По сути, им дали понять: не суйтесь в Белоруссию. В противном случае ответ будет прямым и крайне серьёзным. Посмотрим, насколько это соответствует действительности и к чему приведёт.При этом я бы пока окончательно не снимал с повестки возможность гипотетической эскалации именно на белорусско-украинском направлении. Такой сценарий полностью исключать ещё рано.Есть и ещё один важный момент. Заявление Буданова о том, что Украина готова воевать ещё годы, само по себе является серьёзным политическим сигналом. Вообще именно Буданов сейчас озвучивает то, что Киеву необходимо донести публично. Именно он расставляет точки над "i". Как следует из интервью главы Офиса президента, никакого вывода войск из Донбасса с точки зрения Киева не предполагается. Фактически речь идёт о заморозке конфликта через дальнейшую эскалацию. Давайте больше денег. Мы готовы воевать столько, сколько потребуется. Никаких фундаментальных проблем на линии боевого соприкосновения нет. Потеряли Константиновку — значит потеряли. Нет и критических проблем с комплектованием армии. Наловим ещё столько людей, сколько понадобится.Конечно, всё это вранье. По факту фронт у Украины трещит. Что бы там ни говорили официальные лица, людей не хватает. Ракеты для систем ПВО сами собой тоже ниоткуда не появятся. Буквально накануне министр обороны Украины Михаил Фёдоров заявил, что поставки законтрактованных ракет начнутся только в 2027 году. И это действительно так. Но есть важная деталь. Начнутся они не в начале 2027-го, а, по сути, ближе к его концу. При этом сегодня в мире производится всего около 50–60 ракет-перехватчиков PAC-3 в месяц. То есть за две недели Россия использует баллистических ракет больше, чем мировая промышленность производит таких перехватчиков за месяц. Более того, вполне вероятно, что Россия ежемесячно выпускает собственных баллистических и гиперзвуковых ракет больше, чем Запад способен произвести ракет PAC-3 за тот же период. Кроме того, даже украинская сторона признаёт ещё одну тенденцию: Россия сейчас существенно наращивает применение реактивных дронов нового поколения. Таким образом, саммит в НАТО должен решить ряд важных вопросов. И именно поэтому накануне него мы наблюдаем весь этот поток заявлений. Помните историю про 70 млрд, которые, как утверждал Марк Рютте, необходимо найти для Украины? А затем итальянская Corriere della Sera написала, что в реальности удаётся собрать лишь 10–12 млрд. Уже одно это показывает, насколько непростая ситуация складывается вокруг финансирования. Поэтому и важен саммит по нескольким направлениям. Найдут ли дополнительные деньги? Смогут ли хоть как-то решить проблему с поставками зенитных ракет для украинской ПВО? Не поссорятся ли вновь Трамп и Зеленский? И, самое главное, не начнёт ли Трамп снова принуждать Киев к очередному раунду мирных переговоров на условиях, к которым сегодня не готовы ни Киев, ни Лондон, ни Берлин, ни Париж?О других особенностях саммита - в интервью Олег Неменский: Украина и ЕС борются за благосклонность Трампа, чтобы перенаправить его гнев на Россию*Внесен в РФ в список экстремистов и террористов

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мнения, весь павлив, киев, украина, дональд трамп, нато, пентагон, химпром, владимир зеленский, россия, сергей рябков, мир без границ