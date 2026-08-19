СМИ назвали имена депутатов Рады, фигурирующих в спецоперации НАБУ и САП - 19.08.2026 Украина.ру
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СМИ назвали имена депутатов Рады, фигурирующих в спецоперации НАБУ и САП
СМИ назвали имена депутатов Рады, фигурирующих в спецоперации НАБУ и САП - 19.08.2026 Украина.ру
СМИ назвали имена депутатов Рады, фигурирующих в спецоперации НАБУ и САП
Масштабные следственные действия Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) затронули действующего парламентария от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" (ОПЗЖ) Вадима Столара, а также бывшего нардепа Максима Микитася, указало 19 августа украинское издание "Зеркало недели"
2026-08-19T11:20
2026-08-19T11:20
новости
россия
максим микитась
владимир зеленский
алексей гончаренко
набу
сап
офис президента
киев
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"Операция НАБУ и САП касается не только заместителя руководителя офиса президента Ирины Мудрой, но и народного депутата из бывшей "ОПЗЖ" Вадима Столара и экс-депутата Максима Микитася. Также в деле фигурируют чиновники министерства юстиции и представители "Сенс банка" – говорится в материале со ссылкой на источники в силовых ведомствах.В среду НАБУ также обнародовало короткую аудиозапись перехваченных разговоров вероятных участников этой преступной группы. Личности людей на аудиозаписи официально не установлены. В одном из фрагментов спикер заявляет, что "только недоумок может записать на своих детей воровство денег и оплату их учебы". В беседе также фигурируют загадочные "четыре мешка". Другой участник диалога добавляет: "если мы это сделаем, вы можете сами ехать в Офис президента".Вадим Столар — действующий народный депутат от запрещенной партии ОПЗЖ и один из самых влиятельных строительных магнатов Киева. Его называют теневым куратором столичного рынка недвижимости, который долгое время контролировал ключевые строительные схемы города и владел крупнейшими бизнес-центрами.Максим Микитась — бывший народный депутат и экс-президент строительной корпорации "Укрбуд". Микитась уже бывал в СИЗО и прославился попыткой дать рекордную для Украины взятку в 22 миллиона евро мэру Днепра, однако каждый раз умудрялся выходить под залоги и ввязываться в новые коррупционные скандалы.Ранее в среду представители САП объявили о проведении в стране спецоперации по ликвидации преступного сообщества, в деятельность которого были вовлечены депутаты Верховной Рады и сотрудники Офиса Владимира Зеленского. Позже нардеп Алексей Гончаренко* заявил, что у заместителя руководителя Офиса президента Ирины Мудрой проводятся обыски.Подробнее - в материале НАБУ и САП громят преступную организацию, связанную с Офисом Зеленского и нардепами на сайте Украина.ру.* внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, максим микитась, владимир зеленский, алексей гончаренко, набу, сап, офис президента, киев, украина, днепр, опзж
Новости, Россия, Максим Микитась, Владимир Зеленский, Алексей Гончаренко, НАБУ, САП, Офис президента, Киев, Украина, Днепр, ОПЗЖ

СМИ назвали имена депутатов Рады, фигурирующих в спецоперации НАБУ и САП

11:20 19.08.2026
 
© ФотоСотрудник НАБУ
Сотрудник НАБУ - РИА Новости, 1920, 19.08.2026
© Фото
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Масштабные следственные действия Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) затронули действующего парламентария от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" (ОПЗЖ) Вадима Столара, а также бывшего нардепа Максима Микитася, указало 19 августа украинское издание "Зеркало недели"
"Операция НАБУ и САП касается не только заместителя руководителя офиса президента Ирины Мудрой, но и народного депутата из бывшей "ОПЗЖ" Вадима Столара и экс-депутата Максима Микитася. Также в деле фигурируют чиновники министерства юстиции и представители "Сенс банка" – говорится в материале со ссылкой на источники в силовых ведомствах.
В среду НАБУ также обнародовало короткую аудиозапись перехваченных разговоров вероятных участников этой преступной группы. Личности людей на аудиозаписи официально не установлены.
В одном из фрагментов спикер заявляет, что "только недоумок может записать на своих детей воровство денег и оплату их учебы". В беседе также фигурируют загадочные "четыре мешка". Другой участник диалога добавляет: "если мы это сделаем, вы можете сами ехать в Офис президента".
Вадим Столар — действующий народный депутат от запрещенной партии ОПЗЖ и один из самых влиятельных строительных магнатов Киева. Его называют теневым куратором столичного рынка недвижимости, который долгое время контролировал ключевые строительные схемы города и владел крупнейшими бизнес-центрами.
Максим Микитась — бывший народный депутат и экс-президент строительной корпорации "Укрбуд". Микитась уже бывал в СИЗО и прославился попыткой дать рекордную для Украины взятку в 22 миллиона евро мэру Днепра, однако каждый раз умудрялся выходить под залоги и ввязываться в новые коррупционные скандалы.
Ранее в среду представители САП объявили о проведении в стране спецоперации по ликвидации преступного сообщества, в деятельность которого были вовлечены депутаты Верховной Рады и сотрудники Офиса Владимира Зеленского.
Позже нардеп Алексей Гончаренко* заявил, что у заместителя руководителя Офиса президента Ирины Мудрой проводятся обыски.
Подробнее - в материале НАБУ и САП громят преступную организацию, связанную с Офисом Зеленского и нардепами на сайте Украина.ру.
* внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.
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НовостиРоссияМаксим МикитасьВладимир ЗеленскийАлексей ГончаренкоНАБУСАПОфис президентаКиевУкраинаДнепрОПЗЖ
 
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