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СМИ назвали имена депутатов Рады, фигурирующих в спецоперации НАБУ и САП

СМИ назвали имена депутатов Рады, фигурирующих в спецоперации НАБУ и САП - 19.08.2026 Украина.ру

СМИ назвали имена депутатов Рады, фигурирующих в спецоперации НАБУ и САП

Масштабные следственные действия Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) затронули действующего парламентария от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" (ОПЗЖ) Вадима Столара, а также бывшего нардепа Максима Микитася, указало 19 августа украинское издание "Зеркало недели"

2026-08-19T11:20

2026-08-19T11:20

2026-08-19T11:20

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владимир зеленский

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набу

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"Операция НАБУ и САП касается не только заместителя руководителя офиса президента Ирины Мудрой, но и народного депутата из бывшей "ОПЗЖ" Вадима Столара и экс-депутата Максима Микитася. Также в деле фигурируют чиновники министерства юстиции и представители "Сенс банка" – говорится в материале со ссылкой на источники в силовых ведомствах.В среду НАБУ также обнародовало короткую аудиозапись перехваченных разговоров вероятных участников этой преступной группы. Личности людей на аудиозаписи официально не установлены. В одном из фрагментов спикер заявляет, что "только недоумок может записать на своих детей воровство денег и оплату их учебы". В беседе также фигурируют загадочные "четыре мешка". Другой участник диалога добавляет: "если мы это сделаем, вы можете сами ехать в Офис президента".Вадим Столар — действующий народный депутат от запрещенной партии ОПЗЖ и один из самых влиятельных строительных магнатов Киева. Его называют теневым куратором столичного рынка недвижимости, который долгое время контролировал ключевые строительные схемы города и владел крупнейшими бизнес-центрами.Максим Микитась — бывший народный депутат и экс-президент строительной корпорации "Укрбуд". Микитась уже бывал в СИЗО и прославился попыткой дать рекордную для Украины взятку в 22 миллиона евро мэру Днепра, однако каждый раз умудрялся выходить под залоги и ввязываться в новые коррупционные скандалы.Ранее в среду представители САП объявили о проведении в стране спецоперации по ликвидации преступного сообщества, в деятельность которого были вовлечены депутаты Верховной Рады и сотрудники Офиса Владимира Зеленского. Позже нардеп Алексей Гончаренко* заявил, что у заместителя руководителя Офиса президента Ирины Мудрой проводятся обыски.Подробнее - в материале НАБУ и САП громят преступную организацию, связанную с Офисом Зеленского и нардепами на сайте Украина.ру.* внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.

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новости, россия, максим микитась, владимир зеленский, алексей гончаренко, набу, сап, офис президента, киев, украина, днепр, опзж