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Реакция на прослушку: Зеленский экстренно уволил замглавы своего Офиса

Реакция на прослушку: Зеленский экстренно уволил замглавы своего Офиса - 19.08.2026 Украина.ру

Реакция на прослушку: Зеленский экстренно уволил замглавы своего Офиса

Владимир Зеленский 19 августа оперативно отреагировал на коррупционный скандал и подписал официальный указ об освобождении от должности заместителя руководителя Офиса президента Украины Ирины Мудрой

2026-08-19T13:44

2026-08-19T13:44

2026-08-19T13:53

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"Уволить Мудрую Ирину Романовну с должности заместителя руководителя офиса президента Украины", — сообщается в официальном тексте документа, который был в экстренном порядке обнародован на сайте главы государства.Кадровое решение Зеленского последовало после того, как Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) опубликовало скандальные аудиозаписи разговоров фигурантов дела "Форрест Гамп". На этих пленках женщина с голосом Мудрой открыто обсуждает "крышевание" государственного "Сенс Банка" и легализацию 150 миллионов гривен (около 284 миллионов рублей) наличных средств сомнительного происхождения после звонка близкого к Зеленскому бизнесмена Тимура Миндича.Кроме того, обнародованные записи свидетельствуют о попытках чиновницы повлиять на кадровую политику в силовых структурах. В беседах с неназванным экс-депутатом Рады Мудрая обсуждала продвижение лояльных кандидатов в Совет общественного контроля при НАБУ, а также необходимость подготовки подконтрольного "кадрового резерва" на замену нынешнему главе САП Александру Клименко, которого она охарактеризовала как некомандного и "чужого" человека.Ранее в среду стало известно о проведении обысков у чиновницы, а также о вовлечении в преступную схему действующих и бывших народных депутатов Рады, включая Вадима Столара и Максима Микитася.Подробнее - в материале СМИ назвали имена депутатов Рады, фигурирующих в спецоперации НАБУ и САП на сайте Украина.ру.

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новости, украина, владимир зеленский, тимур миндич, набу, рада, офис президента