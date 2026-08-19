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Правительство Украины освободило Хмару от временных обязанностей в Минобороны

Правительство Украины освободило Хмару от временных обязанностей в Минобороны - 19.08.2026 Украина.ру

Правительство Украины освободило Хмару от временных обязанностей в Минобороны

Украинский Кабмин снял Евгения Хмару с поста временно исполняющего обязанности руководителя Минобороны перед заседанием Верховной рады, где депутаты должны проголосовать за его полноценное утверждение на эту должность, передают 19 августа украинские СМИ

2026-08-19T12:50

2026-08-19T12:50

2026-08-19T12:50

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украина

владимир зеленский

ярослав железняк

михаил драпатый

минобороны

кабмин

рада

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"Кабмин освободил Хмару от обязанностей заместителя министра и врио главы ведомства перед финальным голосованием по его кандидатуре", — сообщают источники.Накануне парламентарий Ярослав Железняк подтвердил, что Владимир Зеленский официально внес в Раду пакет документов на назначение Андрея Сибиги главой МИД Украины и Хмары на пост министра обороны.Масштабная перезагрузка правительства состоялась еще в июле — тогда депутаты согласовали 16 министерских портфелей, но позиции глав МИД и Минобороны остались незанятыми. Тогда же Зеленский провел рокировку в руководстве армии, утвердив Михаила Драпатого вместо Александра Сырского на посту главкома ВСУ. Так как постоянного министра обороны оперативно выбрать не удалось, временное управление министерством передали Хмаре.Новый министр — кадровый военный и генерал-майор. Раньше он служил в СБУ на командных должностях в Центре спецопераций "А", а в первой половине года временно руководил всей спецслужбой.Главная проблема с его назначением — в законе: на Украине министром обороны может быть только гражданский. Сначала закон хотели экстренно переписать под генерала, но Офис президента не смог продавить это через депутатов. В итоге были подготовлены и подписаны документы на увольнение Хмары с военной службы, чтобы он смог зайти на итоговое голосование Рады уже в статусе гражданского лица.Подробнее о Хмаре - в материале Кабмин Украины назначил Хмару врио министра обороны на сайте Украина.ру.

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новости, украина, владимир зеленский, ярослав железняк, михаил драпатый, минобороны, кабмин, рада