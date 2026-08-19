https://ukraina.ru/20260819/pravitelstvo-ukrainy-osvobodilo-khmaru-ot-vremennykh-obyazannostey-v-minoborony-1082618593.html
Правительство Украины освободило Хмару от временных обязанностей в Минобороны
Правительство Украины освободило Хмару от временных обязанностей в Минобороны - 19.08.2026 Украина.ру
Правительство Украины освободило Хмару от временных обязанностей в Минобороны
Украинский Кабмин снял Евгения Хмару с поста временно исполняющего обязанности руководителя Минобороны перед заседанием Верховной рады, где депутаты должны проголосовать за его полноценное утверждение на эту должность, передают 19 августа украинские СМИ
2026-08-19T12:50
2026-08-19T12:50
2026-08-19T12:50
новости
украина
владимир зеленский
ярослав железняк
михаил драпатый
минобороны
кабмин
рада
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"Кабмин освободил Хмару от обязанностей заместителя министра и врио главы ведомства перед финальным голосованием по его кандидатуре", — сообщают источники.Накануне парламентарий Ярослав Железняк подтвердил, что Владимир Зеленский официально внес в Раду пакет документов на назначение Андрея Сибиги главой МИД Украины и Хмары на пост министра обороны.Масштабная перезагрузка правительства состоялась еще в июле — тогда депутаты согласовали 16 министерских портфелей, но позиции глав МИД и Минобороны остались незанятыми. Тогда же Зеленский провел рокировку в руководстве армии, утвердив Михаила Драпатого вместо Александра Сырского на посту главкома ВСУ. Так как постоянного министра обороны оперативно выбрать не удалось, временное управление министерством передали Хмаре.Новый министр — кадровый военный и генерал-майор. Раньше он служил в СБУ на командных должностях в Центре спецопераций "А", а в первой половине года временно руководил всей спецслужбой.Главная проблема с его назначением — в законе: на Украине министром обороны может быть только гражданский. Сначала закон хотели экстренно переписать под генерала, но Офис президента не смог продавить это через депутатов. В итоге были подготовлены и подписаны документы на увольнение Хмары с военной службы, чтобы он смог зайти на итоговое голосование Рады уже в статусе гражданского лица.Подробнее о Хмаре - в материале Кабмин Украины назначил Хмару врио министра обороны на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, владимир зеленский, ярослав железняк, михаил драпатый, минобороны, кабмин, рада
Новости, Украина, Владимир Зеленский, Ярослав Железняк, Михаил Драпатый, Минобороны, Кабмин, Рада
Правительство Украины освободило Хмару от временных обязанностей в Минобороны
Украинский Кабмин снял Евгения Хмару с поста временно исполняющего обязанности руководителя Минобороны перед заседанием Верховной рады, где депутаты должны проголосовать за его полноценное утверждение на эту должность, передают 19 августа украинские СМИ
"Кабмин освободил Хмару от обязанностей заместителя министра и врио главы ведомства перед финальным голосованием по его кандидатуре", — сообщают источники.
Накануне парламентарий Ярослав Железняк подтвердил, что Владимир Зеленский официально внес в Раду пакет документов на назначение Андрея Сибиги главой МИД Украины и Хмары на пост министра обороны.
Масштабная перезагрузка правительства состоялась еще в июле — тогда депутаты согласовали 16 министерских портфелей, но позиции глав МИД и Минобороны остались незанятыми. Тогда же Зеленский провел рокировку в руководстве армии, утвердив Михаила Драпатого вместо Александра Сырского на посту главкома ВСУ. Так как постоянного министра обороны оперативно выбрать не удалось, временное управление министерством передали Хмаре.
Новый министр — кадровый военный и генерал-майор. Раньше он служил в СБУ на командных должностях в Центре спецопераций "А", а в первой половине года временно руководил всей спецслужбой.
Главная проблема с его назначением — в законе: на Украине министром обороны может быть только гражданский. Сначала закон хотели экстренно переписать под генерала, но Офис президента не смог продавить это через депутатов. В итоге были подготовлены и подписаны документы на увольнение Хмары с военной службы, чтобы он смог зайти на итоговое голосование Рады уже в статусе гражданского лица.
Подробнее о Хмаре - в материале Кабмин Украины назначил Хмару врио министра обороны на сайте Украина.ру.