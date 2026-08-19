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Омбудсмены России и Украины обменялись списками пропавших без вести
Омбудсмены России и Украины обменялись списками пропавших без вести - 19.08.2026 Украина.ру
Омбудсмены России и Украины обменялись списками пропавших без вести
Уполномоченные по правам человека России и Украины обменялись списками пропавших без вести и договорились о следующей гуманитарной акции. Об этом 19 августа сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова
2026-08-19T13:29
2026-08-19T13:29
2026-08-19T13:29
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обмен пленными
белоруссия
военнопленные
гуманитарная политика
омбудсмен
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"Наши бойцы возвращаются на Родину из украинского плена. 103 российских военнослужащих снова дома. Среди них 31 раненый. Сейчас главное — медицинская помощь, лечение, реабилитация и восстановление", - написала Лантратова в своём телеграм-канале.Она отметила, что для 103 семей сегодня заканчиваются долгие месяцы неизвестности и ожидания."Во время обмена встретились с Уполномоченным Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрием Лубинцом. Обменялись списками пропавших без вести, обсудили вопросы документов. Договорились о следующей гуманитарной акции по передаче посылок. Передала письма для военнопленных от их родных", - рассказала Лантратова.По её словам, обмен прошел по формуле "103 на 103". При этом все переданные украинские военнослужащие входили в ранее опубликованные российской стороной списки. "Что подтверждает готовность России к обменам. Наша цель — использовать каждую возможность, чтобы возвращать домой наших ребят", - подчеркнула Лантратова.Она поблагодарила Минобороны России, все компетентные ведомства и спецслужбы, а также Белоруссию за содействие.Накануне Омбудсмен Лантратова рассказала о сложностях в переговорах по обмену пленнымиВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, россия, украина, украина.ру, обмен пленными, белоруссия, военнопленные, гуманитарная политика, омбудсмен
Новости, Россия, Украина, Украина.ру, обмен пленными, Белоруссия, военнопленные, гуманитарная политика, омбудсмен
Омбудсмены России и Украины обменялись списками пропавших без вести
Уполномоченные по правам человека России и Украины обменялись списками пропавших без вести и договорились о следующей гуманитарной акции. Об этом 19 августа сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова
"Наши бойцы возвращаются на Родину из украинского плена. 103 российских военнослужащих снова дома. Среди них 31 раненый. Сейчас главное — медицинская помощь, лечение, реабилитация и восстановление", - написала Лантратова в своём телеграм-канале.
Она отметила, что для 103 семей сегодня заканчиваются долгие месяцы неизвестности и ожидания.
"Во время обмена встретились с Уполномоченным Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрием Лубинцом. Обменялись списками пропавших без вести, обсудили вопросы документов. Договорились о следующей гуманитарной акции по передаче посылок. Передала письма для военнопленных от их родных", - рассказала Лантратова.
По её словам, обмен прошел по формуле "103 на 103". При этом все переданные украинские военнослужащие входили в ранее опубликованные российской стороной списки.
"Что подтверждает готовность России к обменам. Наша цель — использовать каждую возможность, чтобы возвращать домой наших ребят", - подчеркнула Лантратова.
Она поблагодарила Минобороны России, все компетентные ведомства и спецслужбы, а также Белоруссию за содействие.
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