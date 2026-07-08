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Сергей Полетаев: Армия России формирует стратегические полуохваты, которые рано или поздно задушат ВСУ

Сергей Полетаев: Армия России формирует стратегические полуохваты, которые рано или поздно задушат ВСУ - 08.07.2026 Украина.ру

Сергей Полетаев: Армия России формирует стратегические полуохваты, которые рано или поздно задушат ВСУ

Страны Европы понимают, что проигрыш киевского режима произойдет с математической неизбежностью. Если воевать чужими руками, рано или поздно эти руки поотрывают. Но они все же пытаются, оставаясь внутри этой парадигмы, нанести нам стратегическое поражение за счет ударов по тылам. И это продолжится до тех пор, пока у ВСУ фронт не рухнет

2026-07-08T07:00

2026-07-08T07:00

2026-07-08T11:40

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сво

сергей полетаев

украина

константиновка

россия

вооруженные силы украины

нпз

топливо

логистика

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор", военно-политический эксперт Сергей ПолетаевРанее у себя в телеграм-канале Полетаев написал, что в 2025 году российская армия проводила три типа операций.Первое. Освобождение Курской области, когда были грамотно спланированные тактические решения и неожиданный ход с "Трубой".Второе. Очень долгий и широкий охват Красноармейской агломерации, который закончился котлом для украинской группировки.Третье. Взятие Гуляйполя, когда группировка "Восток" наступала на широком фронте. При этом во всех трех операциях ВС РФ активно разрушали украинскую логистику с помощью дронов и более тяжелых средств поражения.- Сергей, удалось ли нам совместить все эти подходы в случае с Константиновкой?- В значительной степени нам это удалось.Фланговые охваты – это давно отработанная и классическая тактика взятия крупных городов. Выбивание логистики сейчас тоже на слуху. Сами украинцы сейчас жалуются, что их логистика в оперативном тылу (20-50 километров) под постоянным обстрелом. В случае с Константиновкой эти обстрелы переваливали за Дружковку, Славянск и Краматорск. Выявление и уничтожение транспортных средств врага шло в круглосуточном режиме.Казалось бы, при таком раскладе гарнизон города должен был помереть с голоду в течение нескольких недель. Почему этого не происходит? Потому что снабжение переходит на НРТК и на беспилотники класса "Баба-Яга". Что это такое? Это крупные грузовые дроны, переделанные из сельскохозяйственных дронов грузоподъемностью в 50-70 килограммов. Они могут унести на себе столько же, сколько везет мотоцикл. Да, мы эти дроны сбиваем. Но основная логистика ВСУ все равно ложится на них.Конечно, украинские гарнизоны при таком раскладе все равно заканчиваются, потому что проводить ротацию невозможно. Но у противника это сознательная тактика обороны ради обороны. Она ставит целью удержать конкретный рубеж, чтобы не пришлось удерживать следующий.Что я имею в виду?Мы посредством таких полуохватов навязали ВСУ вид боевых действий, когда они вынуждены обороняться в таких невыгодных условиях. По большому счету, гарнизон Константиновки им надо было эвакуировать еще в декабре, когда ее обложили с трех сторон. Но оставлять город было нельзя. Если бы киевский режим на это пошел, точно по такому же сценарию быстро пала бы Дружковка, потом - Краматорск, а потом – Славянск. Так можно далеко зайти.Короче говоря, наш прием с полуохватами – это самый важный наш военный инструмент. Именно он наносит противнику наибольшие потери. И ВСУ с этим пока ничего не могут сделать. Несмотря на то, что ищут всякие паллиативы в виде снабжения по воздуху.Сейчас похожая ситуация разворачивается в районе Купянска-Узлового. Это огромная железнодорожная станция и рабочий поселок Ковшаровка на 20 тысяч человек. Там тоже украинский гарнизон остался на восточном берегу Оскола. Этот огромный промышленно-панельный узел тоже разрезается на несколько частей. И там тоже идет постоянное огневое воздействие на врага.Кстати, в западной части Купянска уже наши войска оказались в таком невыгодном положении – в полуохвате с трех сторон. Это произошло после того, как осенью у нас с ходу не получилось взять город, когда Украина сняла оттуда резервы и отправила их под Красноармейск и Гуляйполе. При этом добиться такого же результата у противника за полгода не получилось. Наше уверенное присутствие в Купянске сохраняется.Это вам как иллюстрация наших возможностей и возможностей противника.Еще один показательный пример – Красный Лиман. Этот город тоже, не спеша, обкладывают с трех сторон. И, как я уже сказал, основные бои за город происходят на флангах – слева и справа от него, а не в самом городе. Строго говоря, кадров уличных боев из Константиновки мы практически не видели. А кадры боев в Купянске были из-за того, что ВСУ штурмовали наши опорные пункты в городе.Таким образом мы сейчас ведем бои за два города: Купянскую агломерацию и Красный Лиман. Константиновку забрали и пошли дальше.- Можем ли мы рассчитывать, что такими клешнями большая часть украинской армии будет передушена на нынешней линии фронта?- В этом и состоит наша цель.Судьба войны не решится в Константиновке, как она решалась в Берлине в 1945 году. Судьба войны решится там, где будет уничтожена украинская армия. И то, что мы сейчас обсуждаем – это долгий и нудный процесс по истощению противника, чтобы у него возможность держать оборону закончилась раньше, чем у нас закончились возможности наступать.В этом контексте я бы хотел обратить внимание на еще один аспект, который стрелочками на карте не отметишь.ВСУ с 2022 по 2026 год последовательно теряют способность наступать. В этом году они попытались провести лишь одну крупную операцию в районе Орехова и наносили слабые контрудары под Константиновкой, чтобы разжать наши клещи и восстановить снабжение в город. При этом в войне побеждает тот, кто владеет инициативой и сам выбирает направление удара. Это касается не только наступления, но и обороны.Чтобы оставаться на месте, надо постоянно бежать навстречу. Чтобы обороняться, надо наступать. Если ты будешь просто сидеть в опорнике, рано или поздно туда прилетит дрон или ФАБ. Это уже было в Константиновке, когда боеспособные части ВСУ сидели в городе, а на флангах работал всякий хлам, с которым мы относительно легко справились.В более крупных масштабах это работало под Ореховом, где начал складываться наш полуохват радиусом в 25 километров. Весь диаметр этого котла составляет 50 километров. Сверху – Запорожье. В центре – Орехов. Справа за кадром – Гуляйполе. Для Украины это было самым угрожаемым направлением.У них в прошлом году там образовалась дыра на фронте площадью 20 на 20 километров. Гуляйполе они оставили практически без боя просто потому, что его держать было некому. Об этом у нас уже забыли, но это была репетиция обрушения фронта. То, с чем могут столкнуться ВСУ в большем масштабе с более тяжелыми последствиями.Именно поэтому Украина зимой во время оперативной паузы все свои силы бросила туда. Просто так сидеть в обороне противнику было нельзя, потому что статичную оборону мы бы пробили. И Сырский принял единственно верное решение – наступать самому, чтобы разжать клещи, которые начали сжиматься вокруг Орехова и дотянулись бы до пригородов Запорожья.Частично эта операция добилась успеха, потому что в полную силу там наступать мы пока не можем. Но если почитать украинские ресурсы, то у них там вой стоит, потому что все имеющиеся резервы они сжигают на этом направлении. Это путь к катастрофе. У Украины с резервами, в отличие от нас, очень плохо. Все мы об этом знаем.- Зафиксируем. Надо следить не за освобожденными территориями, а за тем, с какой интенсивностью ВСУ пытаются контратаковать на всей линии фронта. Как только этих контратак не будет, это будет означать, что им конец.- Конечно. Остальной фронт начал двигаться быстрее именно потому, что основные силы Украина стянула на юг. Держать оборону везде она не может именно потому, что у нее нет войск, чтобы бежать нам навстречу. Для меня это основной признак деградации вражеской армии на поле боя.Я вам не скажу, когда количество перейдет в качество. Этот процесс нельзя измерить. Он может идти быстрее или медленнее. Но в любом случае этот процесс будет идти волнами в одном направлении.Да, это медленно, кроваво и некрасиво. Но сейчас ни у кого в мире нет инструмента прорыва фронта с выходом на оперативный простор и развитием наступления. Самый эффективный инструмент есть только у нас - те самые клешни вокруг городов.- Следовательно, нам надо продолжать делать ставку на ударные/разведывательных БПЛА, авиабомбы и антидроновую ПВО?- Да. И выбивать логистику врага в оперативном тылу. Также мы сейчас активно охотимся на заправки. Сильно затруднить доставку грузов на фронт это не может. Сейчас не Великая Отечественная война, когда дивизия в наступлении ела эшелон в сутки. Сейчас бригаде требуется две фуры в день. Они проедут. У фуры плечо в 1000 километров. Она заправится в тылу и доедет. Но мы можем обнулить весь гражданский трафик на глубине в 100-150 километров, чтобы было проще выбивать военные цели, потому что они заметнее будут. Мне кажется, задумка именно такая.- Также мы не можем обойти тему ударов противника по нашим тылам. Можно ли сказать, что если мы преодолеем нынешний бензиновый кризис за месяц, то враг не сможет посеять в нас уверенность в том, что мы больше не можем без ограничений по времени заниматься истощением ВСУ?- Вести войну до бесконечности в любом случае нельзя.Кто наш настоящий противник? Европа. Конкретнее, треугольник "Берлин-Париж-Лондон". Они с нами воюют руками Украины и с территории Украины. Они не хотят выходить за пределы этой парадигмы, потому что не хотят получить по лицу в открытом столкновении с нами. Они понимают, что в этой парадигме бесконечно оставаться нельзя, поскольку проигрыш Украины произойдет с математической неизбежностью. Если воевать чужими руками, рано или поздно эти руки поотрывают. Но они все же пытаются, оставаясь внутри этой парадигмы, нанести нам стратегическое поражение за счет ударов по тылам.Война городов – это предсказуемый этап войны на истощение.До 2026 года прилеты дронов были трагедией для конкретных людей, но в масштабах страны это было лишь строчкой в новостях. А этим летом количество стало переходить в качество. Они нацелились на Крым и НПЗ, чтобы принудить Россию к отказу от целей СВО. И дальше они это дело будут масштабировать, потому что нащупали нашу уязвимую точку.Сможем ли мы преодолеть бензиновый кризис? Надеюсь, что да. Но никто не портит планы так, как противник. И я бы скорее ожидал, что зимой это будет идти по экспоненте еще сильнее. И продолжится до тех пор, пока у ВСУ фронт не рухнет. Это наше общее дело. На это надо смотреть как на неизбежность.К сожалению, противник у нас очень серьезный. Это крупнейшие страны Европы с крупнейшей экономикой, которые выступают мощным тылом Украины.- Мы обвал фронта предсказать не можем. Но, может быть, у нас к концу года тоже будут какие-то крупные результаты?- Такое возможно.И мы, и противник зимой готовимся к летней кампании. Собираем личный состав, накапливаем ресурсы, формируем резервы, отлаживаем логистику, разрабатываем планы. Потом практически на одном месте происходит перетягивание каната, а к концу года одна из сторон берет верх. И у меня нет сомнений в том, что в конце 2026 года это снова будем мы.Два наших стратегических направления мы описали: Орехов-Запорожье и Славянск-Краматорск. Там намечаются два наших полуохвата стратегических масштабов. Посмотрим к концу года, к каким последствиям это приведет.Украина не может отвечать на все вызовы, которые мы для нее формируем. Подробнее - в материале Владимир Носков: Украина стоит на грани катастрофы, потому что у нее нет механизма воспроизводства армии

https://ukraina.ru/20231102/1050684830.html

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Кирилл Курбатов

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Кирилл Курбатов

интервью, сво, сергей полетаев , украина, константиновка, россия, вооруженные силы украины, нпз, топливо, логистика, авиабомбы, дроны, европа, донбасс, орехов, запорожье, славянско-краматорская агломерация, александр сырский, украина.ру