https://ukraina.ru/20260707/igry-polskikh-patriotov-kolichestvo-peredannykh-iz-polshi-na-ukrainu-raket-patriot-ostatsya-zagadkoy-1081174950.html

Игры польских патриотов. Количество переданных из Польши на Украину ракет Patriot остаётся загадкой

Игры польских патриотов. Количество переданных из Польши на Украину ракет Patriot остаётся загадкой - 08.07.2026 Украина.ру

Игры польских патриотов. Количество переданных из Польши на Украину ракет Patriot остаётся загадкой

Министр обороны Польши обнародовал данные о передаче Украине оружия с 2022 года, и признал, что среди него были ракеты к системам Patriot. Однако об их числе в правительстве молчат, что лишь усилило скандал.

2026-07-07T22:41

2026-07-07T22:41

2026-07-08T16:37

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Отношения Варшавы и Киева, которые обострились в связи усилением героизации УПА* на Украине, продолжают сотрясать также скандалы в оружейной сфере. Издание Украина.ру уже писало, что Польша решила утилизировать истребители МиГ-29, которые ранее собиралась передать Украине в обмен на дрон-технологии. Теперь же оказалось, что среди переданного Киеву польского оружия были ракеты к американским системам противоракетной обороны Patriot, которые после недавней войны Израиля и США против Ирана стали жутким дефицитом.Очередной виток скандала начался утром в воскресенье, 5 июля, когда вице-спикер Сейма (нижней палаты парламента) Польши Кшиштоф Босак заявил, что в марте этого года польское правительство тайно передало Украине ракеты-перехватчики для систем Patriot."Их Польша приобрела у США для создания многоуровневой системы противовоздушной обороны – той самой, о которой вы уже годами слышите в СМИ, но которая до сих пор остается незавершенной", – заявил политик, который является одним из лидеров оппозиционной националистической партии "Конфедерация".Босак отметил, что это единственные ракеты, которые Польша "имела – или имеет сейчас" – и которые способны противостоять российским ракетам "Искандер", которые, по его словам, "представляют угрозу для Польши и развернуты в Калининградской области".Руководитель Бюро международной политики Канцелярии президента Польши Марчин Пшидач в тот же день отметил: "По моей информации, к сожалению, весьма вероятно, что этой весной правительство передало Украине ракеты для систем Patriot". Кроме того, по его словам, польское правительство уступило свою очередь на получение этих ракет от американских производителей."Эти ракеты производят американцы. Известно, что существует длинная очередь на их получение. Приходится очень долго ждать, пока такие системы будут изготовлены. Мы были выше в этой очереди. Украина была после нас. И правительство уступило Украине свое место. Следовательно, полякам придется ждать дольше", – сказал один из ключевых сотрудников Канцелярии президента Польши Кароля Навроцкого.Реакция правительства Польши была странной. В середине дня 5 июля замминистра обороны Польши Цезарий Томчик заявил, что "перечень переданной помощи является секретным". Это было воспринято большинством комментаторов как подтверждение слов Босака о поставке Киеву польских ракет Patriot.К вечеру воскресенья, пытаясь сбить негативную информационную волну, вице-премьер и министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что поручил рассекретить военную помощь Украине, оказанную Варшавой после начала российской СВО."После консультации с премьер-министром Дональдом Туском, сохраняя ответственность перед общественностью и соблюдая требования законодательства, я поручил рассекретить все пожертвования в пользу Украины за 2022-2026 годы", – написал Косиняк-Камыш в социальной сети Х.Он отметил, что процесс оказания помощи в виде оборудования начало правительство Польши, сформированное партией "Право и Справедливость", и Министерство обороны во главе с Мариушем Блащаком, а о каждой поставке информируется президент Польши – в настоящее время Кароль Навроцкий, а ранее Анджей Дуда.Не обошлось и без выпадов в адрес "Конфедерации", которую нынешнее леволиберальное правительство Польши постоянно обвиняет в "пророссийской позиции"."Я также поручил Службе военной контрразведки Польши выяснить, кто намеренно стремился раскрыть государственные тайны. Мы действуем в условиях войны у нашей границы, и каждое действие, направленное против польских государственных интересов, ставит под угрозу безопасность поляков и полячек", – написал министр обороны Польши.На следующий день, 6 июля, Дональд Туск прокомментировал вопрос о поставках Украине ракет-перехватчиков для систем Patriot, которые его правительство осуществило втайне от Сейма. Хотя Туск не подтвердил и не опроверг эту информацию, он заявил, что военная помощь Киеву остается в интересах Польши."Я вновь обращаюсь ко всем, начиная с президента и всех политиков: не играйте с огнем. Помощь Польши Украине в войне с Россией была предметом нашего политического и национального консенсуса", – подчеркнул польский премьер.По его словам, независимо от исторических конфликтов и политической напряжённости, Польша не может отказаться от помощи Украине, и тоже напомнил, что правительство партии "Право и Справедливость" осуществляло масштабные поставки вооружения Киеву.Именно на поставках в годы правления ПиС сделал акцент Владислав Косиняк-Камыш на пресс-конференции вечером 6 июля. По его словам, с начала СВО Варшава передала Киеву военную помощь на 16,55 млрд злотых (около 4,5 млрд долларов), причём львиная доля – 15 млрд злотых – пришлась на 2022-2023 годы, когда у власти были нынешние оппозиционеры."Сегодня начался процесс раскрытия информации о пожертвованиях, он займет некоторое время – тогда я смогу представить все точные данные, но уже сегодня нет недостатка в значимых данных. Мы делаем это не потому, что нас на чём-то поймали, а потому, что гордимся тем, какая помощь оказывается Украине", – сказал глава Минобороны Польши.Косиняк-Камыш сообщил, что в 2022-2023 годах Варшава передала Киеву танки Т-72, ПТ-91 и Leopard 2A4, бронетранспортеры и боевые машины пехоты Rosomak, БРДМ и БВП-1, артиллерийскую технику (САУ Krab и "Гвоздика", РСЗО БМ-21 "Град", 120-мм и 60-мм миномёты), беспилотные летательные аппараты Warmate и FlyEye.Польша также передала Украине истребители МиГ-29, вертолеты Ми-24, зенитный ракетный комплекс С-200 "Вега", пусковые установки С-125СК "Нева", зенитные комплексы ЗСУ-23-4 ("Шилка"), ЗСУ-23-2, зенитные ракетные комплексы "Оса" вместе с ракетами, ракеты для комплексов "Куб", танковые боеприпасы, артиллерийские боеприпасы, минометные боеприпасы, карабины Grot, ПКМ, АКМС, СВД и личное снаряжение военнослужащих.Среди оружия, переданного Украине с 2024 года, министр упомянул беспилотники ScanEagle, ракетные снаряды, авиационные бомбы и противотанковые управляемые ракеты, и, наконец, ракеты PAC-3 для систем Patriot – не назвав их число."Количество переданных ракет составляет незначительную часть наших ресурсов и, по оценке не только Генерального штаба, но и главнокомандующего вооружёнными силами США и союзников в Европе, не влияет на возможности противовоздушной обороны Польши. В соответствии с принципами, принятыми в США и НАТО, те, кто оказывает помощь Украине, остаются среди стран, которым предоставляется приоритет в поставках ракет Patriot для их нужд", – заявил глава Минобороны Польши.Комментируя отсутствие информации о поставках, Косиняк-Камыш сказал, что с представителями президента обсуждались документы о запросах и потребностях Украины, предложении генерального секретаря НАТО, а впоследствии и о самой передаче ракет. "Эти отчёты, в частности от разведывательных служб, начали поступать в Канцелярию президента и Бюро национальной безопасности в течение следующих недель", – сказал он.В свою очередь, замминистра обороны Польши Цезарий Томчик в понедельник, 6 июля, вечером на телеканале TVN24 заявил, что в обмен на передачу части оружия Польша получила дополнительные гарантии безопасности. "Мы также договорились с Генеральным секретарем НАТО и американской стороной о том, что передача этих нескольких ракет будет связана с чем-то ещё – что в случае угрозы Польше мы получим в десять раз больше таких ракет и систем в течение первых 24 часов после угрозы", – сказал он, добавив, что в президентской канцелярии знали об этом решении.Однако во вторник, 7 июля, президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что передача Украине ракет к системам Patriot была личным решением министра обороны."Господин министр Косиняк-Камыш, вы меня поражаете. Я обсуждаю с вами, премьер-министром Дональдом Туском и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте множество вопросов на различных форумах, часто не приходя к какому-либо выводу. И тогда я не утверждаю, что мы достигли соглашения. Вы приняли решение, пожалуйста, признайте это как мужчина. Однако я могу помочь – я предложу законодательную инициативу и с удовольствием возьму на себя полную ответственность за передачу вооружения", – написал Навроцкий в сети Х.В свою очередь, глава Бюро национальной безопасности Польши (БНБ, структура Канцелярии президента – прим.) Бартош Гродецкий отверг предположения о том, что президент или БНБ были вовлечены в процесс принятия решений о передаче ракет Patriot Киеву. Он подчеркнул, что решения о передаче оружия принимаются тайно, и действующие процедуры не предусматривают консультаций или участия президента или Бюро национальной безопасности Польши."Поэтому любые попытки связать президента Польши или БНБ с этим процессом или предложить консультации являются необоснованными. Это не что иное, как попытка размыть ответственность и уклониться от последствий решений, которые, согласно закону, принимаются исключительно правительством", – заявил Гродецкий.Инициатор скандала Кшиштоф Босак во вторник потребовал внеочередного заседания Сейма по вопросу о передаче Польшей ракет Patriot Киеву. Вице-спикер Сейма поставил под сомнение то, каким образом руководство Министерства обороны информировало общественность. Он сослался на мартовский пост Владислава Косиняка-Камыша, в котором глава Минобороны заверил, что польские системы Patriot и их ракеты по-прежнему стоят на защите страны."Министр национальной обороны в марте ввёл общественность в заблуждение относительно систем Patriot. Как мы можем быть уверены, что он не лгал вчера? Что означает "несколько"? Я требую, чтобы эта информация была представлена ​​Сейму в письменном виде, в форме официального документа, на срочно созванном внеочередном заседании Сейма. Хватит этих уловок!", – написал политик в сети Х.Косиняк-Камыш на претензии Босака не отреагировал, а вот сотрудников Канцелярии президента Польши прямо обвинил во лжи. Министр заявил, что вопрос передачи Киеву ракет Patriot обсуждался на заседаниях правительственного Комитета по вопросам безопасности с участием представителя БНБ 10 февраля, 17 февраля и 24 марта 2026 года. "В чьих интересах вы лжете?" – патетически спросил Косиняк-Камыш.Примечательно, что вечером 7 июля и президент, и министр обороны Польши будут находиться на саммите НАТО в Анкаре, однако вряд ли стоит ожидать их неформальной встречи – а формальная не предусмотрена, они принимают участие в разных мероприятиях.За всей этой перепалкой пока остался без ответа главный вопрос: сколько именно ракет-перехватчиков PAC-3 передала Украине Польша, которая сейчас "живыми деньгами" выплачивает кредит, взятый у США под покупку систем противоракетной обороны Patriot.Напомним, в марте 2026 года министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что добился от союзников выделения Киеву 30 дополнительных ракет PAC-3, при этом Берлин передал ещё пять из запасов бундесвера. Однако входили ли в число тех 30 ракет переданные Польшей, на данный момент неизвестно.О том, из-за чего разгорелся скандал, которые привел к выяснению, какое оружие было передано Польшей Украине - в статье Захара Виноградова "Два фактора, почему Зеленский не боится Белого орла"* *признана экстремистской организацией и запрещена в РФ

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